Agenda del 9 al 15 de febrer a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 9 DE FEBRER
FIGUERES
Formació Més digitals On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 9.30 h.
Club de lectura de Memòria Democràtica coordinat per Miquel Aguirre, director del MUME. Les fogueres del Pertús. Diari de l’evacuació de Catalunya, d’Àlvar d’Orriols On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 16 h.
Club de lectura de narrativa coordinat per Xixon Heras. Teresa o la vida amorosa d’una dona, de Carme Montoriol On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.
Retransmissió de Woolf Works, en directe des del Royal Opera House de Londres. Una de les escriptores més innovadores del segle XX, Virginia Woolf va desafiar les convencions literàries per representar rics mons interiors: la seva realitat intensificada, sorprenent i commovedora. Allunyant-se de la narrativa tradicional, Woolf Works evoca l’estil d’escriptura del corrent de consciència de Woolf amb un collage de temes de Mrs. Dalloway, Orlando, Les ones i altres escrits seus. Creada per al Royal Ballet el 2015 i guanyadora d’un Olivier i d’un Critics’ Circle National Dance Award, Woolf Works captura el cor de l’esperit artístic únic de Woolf. On: La Cate Quan: A les 21.15 h. Preu: 15 €. Socis de La Cate, 10 €.
FORTIÀ
Ball amb Sergio Blanco On: Centre agrícola i social Quan: A les 18 h.
LLANÇÀ
Manualitats: crea la teva màscara On: Espai Jove Quan: A les 17 h.
ROSES
Retransmissió de Woolf Works, en directe des del Royal Opera House de Londres. Una de les escriptores més innovadores del segle XX, Virginia Woolf va desafiar les convencions literàries per representar rics mons interiors: la seva realitat intensificada, sorprenent i commovedora. Allunyant-se de la narrativa tradicional, Woolf Works evoca l’estil d’escriptura del corrent de consciència de Woolf amb un collage de temes de Mrs. Dalloway, Orlando, Les ones i altres escrits seus. Creada per al Royal Ballet el 2015 i guanyadora d’un Olivier i d’un Critics’ Circle National Dance Award, Woolf Works captura el cor de l’esperit artístic únic de Woolf. On: Cinemes Roses Quan: A les 21.15 h.
VILAFANT
Sessió de cinema. Projecció dels primers capítols de Las chicas de oro. Quatre amigues —la seriosa i formal Dorothy, la ingènua Rose, la sexualment alliberada Blanche i la corrosiva i llenguda Sophia, mare de Dorothy— decideixen anar a viure juntes a la assolellada Miami. Tot i que totes són ja força madures, no renuncien a gaudir de la solteria ni a lligar amb homes de la seva edat. A cada episodi, una de les protagonistes experimentava algun tipus de conflicte amb homes o amb la seva família. Per resoldre'l, les quatre amigues solien reunir-se al voltant de la taula de la cuina i juntes recordaven algunes experiències viscudes al llarg de les seves vides On: Casal de la Gent Gran Quan: A les 16 h.
