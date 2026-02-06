Vila-sacra presenta la programació per a una nova Festa Major de Sant Blai
Els actes se celebraran entre divendres 6 i diumenge 8 de febrer i inclourà música, teatre, tallers i una conferència sobre Antoni Gaudí
Vila-sacra celebrarà la Festa Major de Sant Blai 2026 del divendres 6 al diumenge 8 de febrer, amb un programa que combina actes culturals, propostes familiars i tradició popular, repartits entre l’església de Sant Esteve, la plaça de l’Església i el Centre Cívic.
La festa començarà divendres 6 de febrer a les set del vespre, a l’església de Sant Esteve, amb la conferència Qui era Antoni Gaudí?, en el marc de l’Any Gaudí. La farà Josep M. Tarragona, del Moviment Gaudí. Tot seguit, hi haurà concert de música clàssica amb el programa “Tradició i Transcendència”, a càrrec del Quartet Llavors.
L’endemà, dissabte 7 de febrer, l’activitat es traslladarà a la plaça de l’Església. A les onze del matí està prevista la plantada de gegants i, tot seguit, una cercavila amb la participació de les colles geganteres de Vila-sacra, Llers i Espolla. De dotze del migdia a sis de la tarda, el programa inclou inflables i taller de pintacares. A les set de la tarda, al Centre Cívic, hi haurà teatre amb la companyia La Bèstia Peluda, que presentarà l’obra La Mitja Magrana.
La cloenda arribarà diumenge 8 de febrer, amb diversos actes a l’església de Sant Esteve. A les onze es farà la desfilada dels Armats de Sant Esteve pels carrers del poble i, a tres quarts de dotze, a la plaça de l’Església, tindrà lloc la custòdia de les relíquies de Sant Blai. Tot seguit, al voltant de l’església, s’ha programat un taller de jocs romans per a petits i joves.
A les dotze se celebrarà l’ofici solemne en honor al patró Sant Blai, amb l’acompanyament de la Coral Veus Blanques Vila-sacra. Després hi haurà petit concert a l’església i, seguidament, una sardana vermut. La jornada es tancarà al Centre Cívic, a dos quarts de sis, amb concert i ball a càrrec de l’Orquestra Montgrins, amb servei de bar. La programació és organitzada per l’Ajuntament de Vila-sacra i compta amb la col·laboració de diverses entitats i institucions del municipi i la comarca.
