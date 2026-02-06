Oci
Programació de cinemes del 6 al 12 de febrer a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria.
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
TRES ADIOSES ★★★★
País. Itàlia. 2025. Drama romàntic. 120 minuts. Direcció: Isabel Coixet. Guió: Enrico Audenino, Isabel Coixet Intèrprets: Alba Rohrwacher, Elio Germano Sinopsi: Després d’una discussió sense importància, Marta i Antonio se separen. Ell, un xef prometedor, es refugia als seus fogons; ella, en silenci, comença a notar alguna cosa més que tristesa: ha perdut la gana… i no només per desamor. Quan descobreix que darrere hi ha un problema de salut, tot fa un gir inesperat: el menjar té millor gust, la música li arriba com mai i el desig desperta les ganes de viure sense por.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.45, 19.45 i i 21.00 h. Dissabte i diumenge, a les 15.40, 17.45, 19.45 i 22.00 h
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
- 19è Cicle de Cinema en V.O.S en col·laboració amb l’Escola Oficial d’Idiomes de Figueres
DIAMANTI ★★★★
- País: Itàlia 2024. Idioma: Italià. Drama. Intriga. 135 minuts. Direcció: Ferzan Ozpetek Guió: Gianni Romoli, Ferzan Ozpetek Intèrprets: Luisa Ranieri, Jasmine Trinca Sinopsi: Un director convoca les seves actrius favorites, amb les quals ha treballat i a les quals ha estimat. Vol fer una pel·lícula sobre dones, però no revela gran cosa: les observa, en pren exemple, s’inspira, fins que la seva imaginació les catapulta a una altra època, a un passat on el soroll de les màquines de cosir omple un lloc de treball dirigit i poblat per dones, on els homes tenen petits papers marginals i el cinema es pot explicar des d’un altre punt de vista: el del vestuari.
- Cinemes Figueres. Dimarts 10 de febrer, a les 20.30 h. Entrada gratuïta.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
LA VOZ DE HIND ★★★★
- País: Tunísia 2025. Idioma: Àrab Drama. 89 minuts. Guió i direcció: Kaouther Ben Hania Intèrprets: Amer Hlehel, Clara Khoury Sinopsi: 29 de gener del 2024. Els voluntaris de la Mitja Lluna Roja reben una trucada d’emergència. Una nena de 6 anys està atrapada en un cotxe sota el foc israelià a Gaza, suplicant ser rescatada. Mentre intenten mantenir el contacte telefònic amb ella, fan tot el possible per enviar-li una ambulància. El seu nom: Hind Rajab.
- Cinemes Figueres. Dijous 12, a les 20.30 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
PRIMATE ★★★
País. Estats Units. 2025. Terror. Simis. 89 minuts. Direcció: Johannes Roberts. Guió: Ernest Riera, Johannes Roberts Intèrprets:Johnny Sequoyah, Jessica Alexander. Sinopsi: Després de tornar de la universitat, Lucy es reuneix amb la seva família, inclòs el ximpanzé Ben. Però el simi contrau la ràbia durant una festa a la piscina i es torna molt agressiu. Lucy i els seus amics s'atrinxeren a la piscina i ideen formes de sobreviure als atacs del ferotge ximpanzé.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 18.00, 20.00 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 16.00, 18.00, 20.10 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 5, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 7, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 8, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. De dilluns 9 a dijous 12, a les 18.20 i 20.30 h.
EVOLUTION ★★★
País. Espanya. 2025. Animació. Cinema familiar. 94 minuts. Direcció: Julio Soto Gurpide, Zayra Muñoz Domínguez. Guió: Miguel Morán, Adela Gutiérrez, José Tatay, Julio Soto Gurpide. Sinopsi: Quan una substància extraterrestre barreja l'ADN de Zoe amb el de les exòtiques mascotes, comença una divertidíssima aventura en la qual els humans s'animalitzen, els animals s'humanitzen i tots s'han de posar d'acord per salvar el món.
- Cinemes Figueres. Dissabte i diumenge, a les 15.40 i 17.30 h.
- Cinemes Roses. Dissabte i diumenge, a les 16.10 h.
HELLBOY: EL HOMBRE RETORCIDO ★★
País. Estats Units. 2024.Terror fantàstic. 149 minuts. Direcció: Brian Taylor. Guió: Mike Mignola, Christopher Golden, Brian Taylor. Intèrprets: Jack Kesy, Adeline Rudolph. Sinopsi: Hellboy i un agent novell del BPRD es queden atrapats als Apalatxes rurals dels anys cinquanta. Allà descobreixen una petita comunitat embruixada, liderada per l'Hombre Torcido.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 19.45 h. Dissabte i diumenge, a les 17.45 i 22.00 h.
LA FIERA ★★
País. Espanya. 2026. Drama. Basat en fets reals. 113 minuts. Direcció: Salvador Calvo. Guió: Alejandro Hernández Intèrprets: Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau, Miguel Ángel Silvestre. Sinopsi: Explica la història de Carlos Suárez, Darío Barrio i Álvaro Bultó, tres amics a qui els unia la passió pels esports extrems, que descobreixen l'experiència més propera a volar: el salt BASE amb vestit d'ales.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 6, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 7, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 8, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. De dilluns 9 a dijous 12, a les 18.20 i 20.30 h.
MARTY SUPREME ★★★★
País. Estats Units. 2025. Drama biogràfic. Esports. 149 minuts. Direcció: Joshua Safdie. Guió: Ronald Bronstein, Joshua Safdie Intèrprets: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow. Sinopsi: Biopic de Marty Reisman, un buscavides convertit en campió de tenis taula, des que va començar a jugar per apostes a Manhattan fins a guanyar 22 títols importants i convertir-se en el més veterà a guanyar una competició nacional d’esports de raqueta, amb 67 anys.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 18.00 i 21.00 h. Dissabte i diumenge, a les 18.00 i 21.45 h
- Cinemes Roses. De divendres 6 a dijous 12, a les 18.00 i 20.40 h.
SEND HELP ★★★
- País. Estats Units. 2026. Terror. Thriller 113 minuts. Direcció: Sam Raimi. Guió: Damian Shannon, Mark Swift Intèrprets: Rachel McAdams, Dylan O'Brien. Sinopsi: Després que un accident d'avió deixi atrapats en una illa remota a una competent empleada i al seu insuportable cap, ella haurà d'utilitzar les seves habilitats de supervivència per mantenir-los tots dos amb vida, malgrat la seva difícil relació.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.45 h. Dissabte i diumenge, a les 15.15 i 17.30 h.
- Cinemes Roses. Divendres 6, a les 20.30 i 22.35 h. Dissabte 7, a les 20.40 i 22.40 h. Diumenge 8, a les 20.40 h. De dilluns 9 a dimecres 11, a les 20.30 h. Dijous 12, VOSE, a les 20.30 h.
AÍDA Y VUELTA ★★★
- País. Espanya. 2026. Comèdia 110 minuts. Direcció: Paco León. Guió: Paco León, Fer Pérez Intèrprets: Carmen Machi, Paco León. Sinopsi: Aída y vuelta aborda el rodatge d'un capítol de la sèrie amb trames que transcorren tant dins de la ficció amb els personatges d'Aída com fora amb els mateixos actors i les seves relacions, que donen peu a reflexionar sobre temes com els límits de l'humor, del treball del còmic i la fama.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 19.40 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 15.30, 17.40. 19.50 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 6, a les 18.20 i 20.30 h. Dissabte i diumenge, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. Dilluns 9, a les 18.15 h. De dimarts 10 a dijous 12, a les 18.20 i 20.30 h.
HAMNET ★★★★
- País. Regne Unit. 2025. Drama biogràfica 125 minuts. Direcció: Chloé Zhao. Guió: Maggie O’Farrell, Chloé Zhao Intèrprets: Jessie Buckley, Paul Mescal. Sinopsi: Narra la història d’Agnes, la dona de William Shakespeare, en la lluita per superar la pèrdua del seu únic fill, Hamnet. Una història humana i punyent com a teló de fons per a la creació de l’obra de Shakespeare, Hamlet
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.20, 19.40 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 15.15, 19.30 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 6, a les 18.10h. Dissabte 7 i diumenge 8, a les 16.00 i 18.20 h. De dilluns 9 a dijous 12, a les 18.10 h.
ÍDOLOS ★★★
- País. Espanya. 2026. Drama, esports. 115 minuts. Direcció: Mat Whitecross. Guió: Jordi Gasull, Inma Cánovas, Ricky Roxburgh. Intèrprets: Óscar Casas, Ana Mena. Sinopsi: Edu és un jove pilot de motos molt agressiu en qui cap equip no confia. Eli, cap de l'equip d'Aspar Team a Moto2, ofereix una oportunitat amb la condició que sigui el seu pare, Antonio Belardi, qui l'entreni. Edu fa molts anys que no veu el seu pare, un expilot que es va retirar de les pistes després de provocar la mort d'un altre pilot durant una cursa. Encara que Edu odia el seu pare per haver-lo abandonat, sap que només amb ell pot arribar a assolir el seu somni. Edu se sotmetrà a l'estricte control de preparació que li exigeix Antonio, el qual inclou deixar de banda l'amor… Fins que coneix Luna, una jove artista que acaba d'obrir un saló de tatuatges just a sota de casa seva.
- Cinemes Figueres. Dissabte i diumenge, a les 15.40 h.
- Cinemes Roses. Dissabte i diumenge, a les 22.30 h.
3D AVATAR. FUEGO Y CENIZA ★★★
- País. Estats Units. 2025. Ciència-ficció, aventures. 195 minuts. Direcció: James Cameron. Guió: James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver. Intèrprets: Sam Worthington, Zoe Saldaña. Sinopsi: Tercer lliurament de la saga «Avatar». Presenta el Poble de les Cendres, un clan Na’vi no tan pacífic que utilitzarà la violència si ho necessita per aconseguir els seus objectius, encara que sigui contra altres clans.
- Cinemes Figueres. 3D. Laborables: A les 20.00 h. Dissabte i diumenge: A les 20.00 h.
LA ASISTENTA ★★★
- País. Estats Units 2025. Thriller. 131 minuts. Direcció: Paul Feig. Guió: Rebecca Sonnenshine. Intèrprets: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried. Sinopsi: Una jove (Sydney Sweeney), amb un passat complicat comença a treballar com a assistenta a la luxosa casa dels Winchester. A mesura que s’endinsa a la vida de la família, descobrirà secrets foscos que posaran en perill la seva seguretat, però potser ja és massa tard. És una adaptació de la novel·la de Freida McFadden.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.20 i 22.00 h. Dissabte i diumenge: A les 15.20 i 19.40 h.
