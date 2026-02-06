Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els millors plans pel cap de setmana del 7 i 8 de febrer a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Aquest dissabte se celebra a Vilamalla el primer Caranaval de l'any a l'Alt Empordà.

Aquest dissabte se celebra a Vilamalla el primer Caranaval de l'any a l'Alt Empordà. / Francesc Aguilera

Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

🗓️ DISSABTE 7 DE FEBRER

CADAQUÉS

Cinema infantil

Tarda de pantalla gran pensada per a públic familiar, amb una sessió de cinema infantil al Teatre Art i Joia. On: Teatre Art i Joia. Quan: 17 h.

CAPMANY

Festa de Santa Àgata: espectacle infantil

La Festa de Santa Àgata també té espai per a la mainada, amb un espectacle infantil per viure la celebració en família. Quan: 17 h.

L’ESCALA

Inauguració de l’exposició El passat es destrena (Antonio Hervás Amezcua)

L’Alfolí de la Sal inaugura El passat es destrena, una exposició d’Antonio Hervás Amezcua, un artista amb una relació molt singular amb el món literari i amb formes poètiques com els haikús i les tankes, que connecten imatge i emoció. On: Alfolí de la Sal. Quan: 12 h.

Anem al teatre amb la biblioteca: El Barquer (Jez Butterworth)

Proposta cultural per anar al teatre en grup, de la mà de la biblioteca, per veure l’obra El Barquer de Jez Butterworth. On: Plaça de les Escoles. Quan: 16 h.

FIGUERES

Merca Promo de Comerç Figueres

Jornada comercial a la Rambla amb estands de rebaixes, novetats, artesania, alimentació i serveis, i pintacares per als més petits. On: Rambla. Quan: de 9 a 20 h.

Tot en Cat: segona trobada de creadors de contingut en català

La Cate acull una segona trobada per connectar creadors i projectes de contingut en català al llarg de tot el dia. On: Sala Toni Montal de La Cate. Quan: de 10 a 20 h.

Converses amb artistes i vermut (Jordi Mitjà i Tura Sanglas)

Sessió al Museu de l’Empordà per conversar amb artistes i compartir un vermut, amb Jordi Mitjà i Tura Sanglas com a protagonistes. On: Museu de l’Empordà. Quan: 11 h.

Presentació de la novel·la Arribaren per mar (Estrella Pisa)

Trobada literària a la biblioteca amb la presentació de la novel·la d’Estrella Pisa. On: Biblioteca Fages de Climent. Quan: 11 h.

Homenatge a Juan Jesús Aznar i presentació de El devenir de los días

Acte d’homenatge a Juan Jesús Aznar amb presentació del llibre El devenir de los días i participació de familiars i convidats. La música també hi tindrà paper, amb Enric Vilarrasa posant veu a un poema de l’autor. On: Museu del Joguet de Catalunya. Quan: 12 h.

Tallers familiars: Donar vida a una obra (Sofia Ramírez)

Taller educatiu i artístic per a infants per introduir la imatge en moviment amb tècnica de mixed media. On: Museu del Joguet de Catalunya. Quan: 17.30 h. Preu: 5 €.

Representació de Soroll d’avions (Manel Puig)

Espectacle basat en casos reals ocorreguts durant la Guerra Civil a la comarca, en una proposta escènica amb memòria i testimoni. On: La Cate. Quan: 20 h. Preu: 12 € (socis de La Cate: 8 €).

LLANÇÀ

Club de lectura juvenil: La Magia de dar (Sergi No)

Trobada per comentar el llibre La Magia de dar, conduïda per Esther Giró Navarro, dins el club de lectura juvenil. On: Biblioteca Pere Calders. Quan: 11 h.

Temporada teatral “3 estacions”: L’herència (La Faràndula 69)

Teatre a la Casa de Cultura amb L’herència, una comèdia amb testament, tensions familiars i la irrupció d’un dimoni sapastre que ho capgira tot. On: Casa de Cultura. Quan: 19.30 h. Preu: 7 € (5 € socis Casal de la Gent Gran).

PALAU-SAVERDERA

Cursa Balcó de l’Empordà (infantil i vertical)

Matí esportiu amb dues modalitats: la vertical a Mas Ventós i la infantil a Mas Cusí, en una cursa amb paisatge i repte. On: Mas Ventós (vertical), Mas Cusí (infantil). Quan: 9 h.

Ball amb Xavi de Roses

Tarda de ball al centre cívic, amb preu que inclou berenar per completar la festa. On: Centre cívic. Quan: 17.30 h. Preu: 6 € (amb berenar).

PORTBOU

Cursa Camins de l’exili

Cursa amb sortida des de la Caseta de Turisme, una proposta esportiva lligada al paisatge i la memòria del territori. On: Caseta de Turisme. Quan: 8.30 h.

ROSES

Petit cinema: projecció de cinema infantil

Sessió familiar de cinema infantil a la biblioteca per gaudir d’una estona tranquil·la amb els més petits. On: Biblioteca Jaume Vicens Vives. Quan: 11 h.

Ball amb Duet Genion’s

Nit de ball a la SUF per tancar el dissabte amb música i ambient de festa. On: SUF. Quan: 22 h.

LA VAJOL

Inauguració de la ruta La Vajol – Les Illes (1936-1946)

Estrena d’una ruta vinculada a la memòria històrica, amb activitat d’inauguració durant el matí. Quan: de 10 a 13 h.

VILADAMAT

Ball amb Pere (Blue Mond)

Tarda de ball al local social amb Pere (Blue Mond), en una cita per a tots els públics. On: Local social. Quan: 18 h.

VILAMALLA

Carnaval 2026: carnaval infantil amb Fefe i Cia (xocolatada i premis)

Carnaval per a la mainada amb animació, xocolatada i premis a les millors disfresses. Quan: 17 h.

Rua de Carnaval + pintxos + festa amb DJ Alegre (premis)

A la nit, la rua i la festa continuen amb pintxos, DJ Alegre i premis per a individuals, parelles, grups, comparses i la disfressa més original. Quan: 21 h.

VILA-SACRA

Festa Major de Sant Blai: plantada de gegants i cercavila

La Festa Major arrenca amb plantada de gegants i cercavila amb les colles geganteres de Vila-sacra, Llers i Espolla. On: Plaça de l’Església. Quan: 11 h.

Inflables i taller de pintacares

Propostes per a la mainada durant tota la tarda, amb inflables i pintacares. On: Plaça de l’Església. Quan: de 12 a 18 h.

Teatre: La Mitja Magrana (La Bèstia Peluda)

Teatre al Centre Cívic amb la companyia La Bèstia Peluda i l’obra La Mitja Magrana. On: Centre Cívic. Quan: 19 h.

🗓️ DISSABTE 8 DE FEBRER

CADAQUÉS

Es nostro poble: cinema i documentals d’un Cadaqués d’abantes + teatre local

Sessió amb mirada de memòria i poble: cinema i documentals d’un Cadaqués d’abans, i reproducció de l’obra de teatre Necessiti una infermera a càrrec del grup local Cuca Cel·la (Televisió de Cadaqués). On: Teatre Art i Joia. Quan: 18 h.

CAPMANY

Festa de Santa Àgata: ofici cantat

La celebració continua amb un ofici cantat, acte central i tradicional de la festa. Quan: 11 h.

Vermut popular i sardanes

Migdia de trobada amb vermut popular i sardanes per compartir festa al carrer. Quan: 13 h.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

X Trobada de Puntaires

Matí dedicat a la punta de coixí i al trobament de puntaires, amb ambient de fira i tradició. On: Sala polivalent. Quan: de 10 a 13 h.

L’ESCALA

MAC-Empúries: Empúries Virtual

Proposta immersiva per descobrir Empúries en format virtual, amb entrada que inclou l’accés al jaciment. Quan: 11 h. Preu: 12 € (inclou entrada). Menors de 8 anys: gratuït.

ESPOLLA

Ball amb Josep de Llagostera

Tarda de ball a la Societat La Fraternal amb música en directe. On: Societat La Fraternal. Quan: 18 h.

FIGUERES

Espectacle familiar: La Lluna, la terra i el sol (Cia. Alquímia Musical)

Proposta musical familiar sobre amistat i companyia, amb la Lluna, la Terra i el Sol com a protagonistes d’una història plena de tendresa. On: La Cate. Quan: 11.30 h. Preu: 7 € (socis de La Cate: 4 €).

Ball amb Susanna de Xanadú

Tarda de ball a la Sala de Ball Erato amb Susanna de Xanadú. On: Sala de Ball Erato. Quan: 17.30 h.

Teatre: Fantasmes de guerra (La Baldufa)

Espectacle intergeneracional inspirat en Érem Feres d’Oriol Riart, que parla d’amistat, de l’absurditat dels conflictes i d’un últim intent de reconciliació. On: Teatre el Jardí. Quan: 18 h. Preu: 6 €.

LLANÇÀ

Sortida de senderisme: Ruta 2, de Llançà a Sant Genís del Terrer

Ruta guiada per caminar i descobrir l’entorn, amb sortida des de l’Oficina de Turisme de la Vila. On: Oficina de Turisme de la Vila. Quan: 10 h. Preu: gratuït.

Ball de saló amb Jaume Pinxo

Sessió de ball de saló a la residència Can Marly per gaudir d’una tarda musical. On: Residència Can Marly. Quan: 18 h.

NAVATA

Cursa Run 4 Cancer

Cursa solidària amb sortida davant de la sala 1 d’Octubre, en una jornada esportiva i de sensibilització. On: Davant de la sala 1 d’Octubre. Quan: 10 h.

PALAU-SAVERDERA

Cursa Balcó de l’Empordà (trail i juvenil)

Nova jornada de la cursa amb modalitats trail i juvenil, amb sortida a Font Mallola. On: Font Mallola. Quan: 9 h.

ROSES

Teatre familiar: SalvaMars Cirkus (Cia. Empordà Mar)

Dos pallassos naufraguen en un món ple de deixalles i decideixen convertir el seu circ en una missió per recuperar la màgia d’un mar net i viu. On: Teatre Municipal. Quan: 12 h. Preu: 6 €.

Ball amb Xavi de Roses

Tarda de ball a la SUF per continuar la jornada festiva. On: SUF. Quan: 18 h.

VILABERTRAN

Ball amb Jordi Bruch

Tarda de ball a la sala de ball amb Jordi Bruch. On: Sala de ball. Quan: 18 h.

VILADAMAT

Homenatge a les persones represaliades (Stolperstein i piscolabis)

Acte de memòria amb col·locació de llambordes Stolperstein i piscolabis posterior. On: Plaça de l’1 d’octubre. Quan: 12 h.

Ball amb Pa d'Àngel

Tarda de ball al local social amb Pa d’Àngel. On: Local social. Quan: 18 h.

VILAFANT

XI Vilafant en marxa contra el càncer (5 km i 10 km)

Caminada/cursa solidària amb activitats durant el matí: sortida amb Tramuntakada, zumba, taller de maquillatge, música amb DJ Xavi Buixó i DJ Alegre, i cloenda amb la Colla Castellera de Figueres. On: Piscina municipal. Quan: 10 h. Preu: 11 €.

VILA-SACRA

Festa Major de Sant Blai: desfilada dels Armats de Sant Esteve

La Festa Major continua amb la desfilada dels Armats de Sant Esteve, amb recorregut des de l’església i pel poble. On: Església de Sant Esteve (i pel poble). Quan: 11 h.

Custòdia de les relíquies de Sant Blai

Acte solemne de custòdia de les relíquies, en el marc de la festa. On: Plaça de l’Església. Quan: 11.45 h.

Taller de jocs romans (per a petits i joves)

Activitat lúdica i educativa vinculada al món romà, pensada per a infants i joves. On: Entorn de l’Església. Quan: tot seguit.

Ofici solemne en honor al patró Sant Blai (amb la Coral Veus Blanques Vila-sacra)

Missa solemne amb acompanyament coral per honorar el patró. On: Església de Sant Esteve. Quan: 12 h.

Petit concert

En acabar l’ofici, la música continua amb un petit concert. On: Església. Quan: tot seguit.

Sardana vermut

Migdia de sardanes amb vermut per allargar la festa en comunitat. Quan: seguidament.

Concert i ball amb l’Orquestra Montgrins

La tarda es tanca amb concert i ball al Centre Cívic amb l’Orquestra Montgrins. On: Centre Cívic. Quan: 17.30 h

TEMES

