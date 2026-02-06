Plans
Els millors plans pel cap de setmana del 7 i 8 de febrer a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DISSABTE 7 DE FEBRER
CADAQUÉS
Cinema infantil
Tarda de pantalla gran pensada per a públic familiar, amb una sessió de cinema infantil al Teatre Art i Joia. On: Teatre Art i Joia. Quan: 17 h.
CAPMANY
Festa de Santa Àgata: espectacle infantil
La Festa de Santa Àgata també té espai per a la mainada, amb un espectacle infantil per viure la celebració en família. Quan: 17 h.
L’ESCALA
Inauguració de l’exposició El passat es destrena (Antonio Hervás Amezcua)
L’Alfolí de la Sal inaugura El passat es destrena, una exposició d’Antonio Hervás Amezcua, un artista amb una relació molt singular amb el món literari i amb formes poètiques com els haikús i les tankes, que connecten imatge i emoció. On: Alfolí de la Sal. Quan: 12 h.
Anem al teatre amb la biblioteca: El Barquer (Jez Butterworth)
Proposta cultural per anar al teatre en grup, de la mà de la biblioteca, per veure l’obra El Barquer de Jez Butterworth. On: Plaça de les Escoles. Quan: 16 h.
FIGUERES
Merca Promo de Comerç Figueres
Jornada comercial a la Rambla amb estands de rebaixes, novetats, artesania, alimentació i serveis, i pintacares per als més petits. On: Rambla. Quan: de 9 a 20 h.
Tot en Cat: segona trobada de creadors de contingut en català
La Cate acull una segona trobada per connectar creadors i projectes de contingut en català al llarg de tot el dia. On: Sala Toni Montal de La Cate. Quan: de 10 a 20 h.
Converses amb artistes i vermut (Jordi Mitjà i Tura Sanglas)
Sessió al Museu de l’Empordà per conversar amb artistes i compartir un vermut, amb Jordi Mitjà i Tura Sanglas com a protagonistes. On: Museu de l’Empordà. Quan: 11 h.
Presentació de la novel·la Arribaren per mar (Estrella Pisa)
Trobada literària a la biblioteca amb la presentació de la novel·la d’Estrella Pisa. On: Biblioteca Fages de Climent. Quan: 11 h.
Homenatge a Juan Jesús Aznar i presentació de El devenir de los días
Acte d’homenatge a Juan Jesús Aznar amb presentació del llibre El devenir de los días i participació de familiars i convidats. La música també hi tindrà paper, amb Enric Vilarrasa posant veu a un poema de l’autor. On: Museu del Joguet de Catalunya. Quan: 12 h.
Tallers familiars: Donar vida a una obra (Sofia Ramírez)
Taller educatiu i artístic per a infants per introduir la imatge en moviment amb tècnica de mixed media. On: Museu del Joguet de Catalunya. Quan: 17.30 h. Preu: 5 €.
Representació de Soroll d’avions (Manel Puig)
Espectacle basat en casos reals ocorreguts durant la Guerra Civil a la comarca, en una proposta escènica amb memòria i testimoni. On: La Cate. Quan: 20 h. Preu: 12 € (socis de La Cate: 8 €).
LLANÇÀ
Club de lectura juvenil: La Magia de dar (Sergi No)
Trobada per comentar el llibre La Magia de dar, conduïda per Esther Giró Navarro, dins el club de lectura juvenil. On: Biblioteca Pere Calders. Quan: 11 h.
Temporada teatral “3 estacions”: L’herència (La Faràndula 69)
Teatre a la Casa de Cultura amb L’herència, una comèdia amb testament, tensions familiars i la irrupció d’un dimoni sapastre que ho capgira tot. On: Casa de Cultura. Quan: 19.30 h. Preu: 7 € (5 € socis Casal de la Gent Gran).
PALAU-SAVERDERA
Cursa Balcó de l’Empordà (infantil i vertical)
Matí esportiu amb dues modalitats: la vertical a Mas Ventós i la infantil a Mas Cusí, en una cursa amb paisatge i repte. On: Mas Ventós (vertical), Mas Cusí (infantil). Quan: 9 h.
Ball amb Xavi de Roses
Tarda de ball al centre cívic, amb preu que inclou berenar per completar la festa. On: Centre cívic. Quan: 17.30 h. Preu: 6 € (amb berenar).
PORTBOU
Cursa Camins de l’exili
Cursa amb sortida des de la Caseta de Turisme, una proposta esportiva lligada al paisatge i la memòria del territori. On: Caseta de Turisme. Quan: 8.30 h.
ROSES
Petit cinema: projecció de cinema infantil
Sessió familiar de cinema infantil a la biblioteca per gaudir d’una estona tranquil·la amb els més petits. On: Biblioteca Jaume Vicens Vives. Quan: 11 h.
Ball amb Duet Genion’s
Nit de ball a la SUF per tancar el dissabte amb música i ambient de festa. On: SUF. Quan: 22 h.
LA VAJOL
Inauguració de la ruta La Vajol – Les Illes (1936-1946)
Estrena d’una ruta vinculada a la memòria històrica, amb activitat d’inauguració durant el matí. Quan: de 10 a 13 h.
VILADAMAT
Ball amb Pere (Blue Mond)
Tarda de ball al local social amb Pere (Blue Mond), en una cita per a tots els públics. On: Local social. Quan: 18 h.
VILAMALLA
Carnaval 2026: carnaval infantil amb Fefe i Cia (xocolatada i premis)
Carnaval per a la mainada amb animació, xocolatada i premis a les millors disfresses. Quan: 17 h.
Rua de Carnaval + pintxos + festa amb DJ Alegre (premis)
A la nit, la rua i la festa continuen amb pintxos, DJ Alegre i premis per a individuals, parelles, grups, comparses i la disfressa més original. Quan: 21 h.
VILA-SACRA
Festa Major de Sant Blai: plantada de gegants i cercavila
La Festa Major arrenca amb plantada de gegants i cercavila amb les colles geganteres de Vila-sacra, Llers i Espolla. On: Plaça de l’Església. Quan: 11 h.
Inflables i taller de pintacares
Propostes per a la mainada durant tota la tarda, amb inflables i pintacares. On: Plaça de l’Església. Quan: de 12 a 18 h.
Teatre: La Mitja Magrana (La Bèstia Peluda)
Teatre al Centre Cívic amb la companyia La Bèstia Peluda i l’obra La Mitja Magrana. On: Centre Cívic. Quan: 19 h.
🗓️ DISSABTE 8 DE FEBRER
CADAQUÉS
Es nostro poble: cinema i documentals d’un Cadaqués d’abantes + teatre local
Sessió amb mirada de memòria i poble: cinema i documentals d’un Cadaqués d’abans, i reproducció de l’obra de teatre Necessiti una infermera a càrrec del grup local Cuca Cel·la (Televisió de Cadaqués). On: Teatre Art i Joia. Quan: 18 h.
CAPMANY
Festa de Santa Àgata: ofici cantat
La celebració continua amb un ofici cantat, acte central i tradicional de la festa. Quan: 11 h.
Vermut popular i sardanes
Migdia de trobada amb vermut popular i sardanes per compartir festa al carrer. Quan: 13 h.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
X Trobada de Puntaires
Matí dedicat a la punta de coixí i al trobament de puntaires, amb ambient de fira i tradició. On: Sala polivalent. Quan: de 10 a 13 h.
L’ESCALA
MAC-Empúries: Empúries Virtual
Proposta immersiva per descobrir Empúries en format virtual, amb entrada que inclou l’accés al jaciment. Quan: 11 h. Preu: 12 € (inclou entrada). Menors de 8 anys: gratuït.
ESPOLLA
Ball amb Josep de Llagostera
Tarda de ball a la Societat La Fraternal amb música en directe. On: Societat La Fraternal. Quan: 18 h.
FIGUERES
Espectacle familiar: La Lluna, la terra i el sol (Cia. Alquímia Musical)
Proposta musical familiar sobre amistat i companyia, amb la Lluna, la Terra i el Sol com a protagonistes d’una història plena de tendresa. On: La Cate. Quan: 11.30 h. Preu: 7 € (socis de La Cate: 4 €).
Ball amb Susanna de Xanadú
Tarda de ball a la Sala de Ball Erato amb Susanna de Xanadú. On: Sala de Ball Erato. Quan: 17.30 h.
Teatre: Fantasmes de guerra (La Baldufa)
Espectacle intergeneracional inspirat en Érem Feres d’Oriol Riart, que parla d’amistat, de l’absurditat dels conflictes i d’un últim intent de reconciliació. On: Teatre el Jardí. Quan: 18 h. Preu: 6 €.
LLANÇÀ
Sortida de senderisme: Ruta 2, de Llançà a Sant Genís del Terrer
Ruta guiada per caminar i descobrir l’entorn, amb sortida des de l’Oficina de Turisme de la Vila. On: Oficina de Turisme de la Vila. Quan: 10 h. Preu: gratuït.
Ball de saló amb Jaume Pinxo
Sessió de ball de saló a la residència Can Marly per gaudir d’una tarda musical. On: Residència Can Marly. Quan: 18 h.
NAVATA
Cursa Run 4 Cancer
Cursa solidària amb sortida davant de la sala 1 d’Octubre, en una jornada esportiva i de sensibilització. On: Davant de la sala 1 d’Octubre. Quan: 10 h.
PALAU-SAVERDERA
Cursa Balcó de l’Empordà (trail i juvenil)
Nova jornada de la cursa amb modalitats trail i juvenil, amb sortida a Font Mallola. On: Font Mallola. Quan: 9 h.
ROSES
Teatre familiar: SalvaMars Cirkus (Cia. Empordà Mar)
Dos pallassos naufraguen en un món ple de deixalles i decideixen convertir el seu circ en una missió per recuperar la màgia d’un mar net i viu. On: Teatre Municipal. Quan: 12 h. Preu: 6 €.
Ball amb Xavi de Roses
Tarda de ball a la SUF per continuar la jornada festiva. On: SUF. Quan: 18 h.
VILABERTRAN
Ball amb Jordi Bruch
Tarda de ball a la sala de ball amb Jordi Bruch. On: Sala de ball. Quan: 18 h.
VILADAMAT
Homenatge a les persones represaliades (Stolperstein i piscolabis)
Acte de memòria amb col·locació de llambordes Stolperstein i piscolabis posterior. On: Plaça de l’1 d’octubre. Quan: 12 h.
Ball amb Pa d'Àngel
Tarda de ball al local social amb Pa d’Àngel. On: Local social. Quan: 18 h.
VILAFANT
XI Vilafant en marxa contra el càncer (5 km i 10 km)
Caminada/cursa solidària amb activitats durant el matí: sortida amb Tramuntakada, zumba, taller de maquillatge, música amb DJ Xavi Buixó i DJ Alegre, i cloenda amb la Colla Castellera de Figueres. On: Piscina municipal. Quan: 10 h. Preu: 11 €.
VILA-SACRA
Festa Major de Sant Blai: desfilada dels Armats de Sant Esteve
La Festa Major continua amb la desfilada dels Armats de Sant Esteve, amb recorregut des de l’església i pel poble. On: Església de Sant Esteve (i pel poble). Quan: 11 h.
Custòdia de les relíquies de Sant Blai
Acte solemne de custòdia de les relíquies, en el marc de la festa. On: Plaça de l’Església. Quan: 11.45 h.
Taller de jocs romans (per a petits i joves)
Activitat lúdica i educativa vinculada al món romà, pensada per a infants i joves. On: Entorn de l’Església. Quan: tot seguit.
Ofici solemne en honor al patró Sant Blai (amb la Coral Veus Blanques Vila-sacra)
Missa solemne amb acompanyament coral per honorar el patró. On: Església de Sant Esteve. Quan: 12 h.
Petit concert
En acabar l’ofici, la música continua amb un petit concert. On: Església. Quan: tot seguit.
Sardana vermut
Migdia de sardanes amb vermut per allargar la festa en comunitat. Quan: seguidament.
Concert i ball amb l’Orquestra Montgrins
La tarda es tanca amb concert i ball al Centre Cívic amb l’Orquestra Montgrins. On: Centre Cívic. Quan: 17.30 h
- M'han posat una multa de 200 euros per aparcar cinc minuts en un càrrega i descàrrega de la Rambla de Figueres
- La borrasca Leonardo arriba a l'Empordà i presagia una jornada de pluges i temporal marítim
- Aquests són els 3 millors restaurants de Catalunya segons Joan Roca: 'Són extraordinaris
- Es queda 1,60 euros del canvi d'un cafè de màquina i l'acomiaden després de 14 anys a l'empresa
- La ciència ho confirma: una abraçada ha de durar almenys 20 segons per aquest motiu
- Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'La primera impressió és que és un lloc per a 'guiris', però ens va sorprendre gratament
- Troben el cos d'un noi d'uns 20 anys en una cova de la Catalunya Nord
- Inverteixen 60.000 euros per reparar el passeig d'Empúries de l'Escala