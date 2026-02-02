Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaRoses FiturFigueres melmeladaLlentiscle Llançà
instagramlinkedin

Plans

Agenda del 2 al 8 de febrer a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Ecomuseu farinera.

Ecomuseu farinera. / Ajuntament

Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 2 DE FEBRER

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Festa Major d’hivern: la Candelera

  • Jornada de portes obertes On: Ecomuseu Farinera i Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV Quan: De 10 a 14 h.
  • Missa solemne en honor de la Mare de Déu de la Candelera On: Basílica de Santa Maria Quan: A les 12.30 h.
  • Egames per a joves On: Sala Polivalent Quan: De 16 a 20 h.

FIGUERES

La càpsula de lletres. Taller d'escriptura creativa amb Sonia Palomar On: Espai Cultural Bookman Quan: A les 18.30 h. Preu: 75 €. A partir de 16 anys.

EL PORT DE LA SELVA

Defensa personal per a dones - 3a edició. Vols sentir-te més segura i aprendre a defensar-te en situacions reals del dia a dia? Et convidem a aquest taller GRATUÏT de defensa personal per a dones, obert a totes, sense importar l’edat, la condició física ni l’experiència prèvia. On: Espai Port Quan: De 18.30 a 20 h.

ROSES

Càpsules digitals. Taller d'inici sobre aplicacions digitals. Ús bàsic del mòbil. Configuració i eines bàsiques On: Biblioteca Quan: De 10 a 11.30 h.

Sopa de lletres: Club de lectura i més. Una Dolça cançó, de Leïla Slimani, a càrrec de la Pilar Cortés On: Biblioteca Quan: A les 17 h.

Notícies relacionades

‼️ TREBALLEM PER AMPLIAR L'AGENDA

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents