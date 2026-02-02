Plans
Agenda del 2 al 8 de febrer a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 2 DE FEBRER
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Festa Major d’hivern: la Candelera
- Jornada de portes obertes On: Ecomuseu Farinera i Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV Quan: De 10 a 14 h.
- Missa solemne en honor de la Mare de Déu de la Candelera On: Basílica de Santa Maria Quan: A les 12.30 h.
- Egames per a joves On: Sala Polivalent Quan: De 16 a 20 h.
FIGUERES
La càpsula de lletres. Taller d'escriptura creativa amb Sonia Palomar On: Espai Cultural Bookman Quan: A les 18.30 h. Preu: 75 €. A partir de 16 anys.
EL PORT DE LA SELVA
Defensa personal per a dones - 3a edició. Vols sentir-te més segura i aprendre a defensar-te en situacions reals del dia a dia? Et convidem a aquest taller GRATUÏT de defensa personal per a dones, obert a totes, sense importar l’edat, la condició física ni l’experiència prèvia. On: Espai Port Quan: De 18.30 a 20 h.
ROSES
Càpsules digitals. Taller d'inici sobre aplicacions digitals. Ús bàsic del mòbil. Configuració i eines bàsiques On: Biblioteca Quan: De 10 a 11.30 h.
Sopa de lletres: Club de lectura i més. Una Dolça cançó, de Leïla Slimani, a càrrec de la Pilar Cortés On: Biblioteca Quan: A les 17 h.
‼️ TREBALLEM PER AMPLIAR L'AGENDA
- Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
- Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció
- El llegat gastronòmic i humà del restaurant Viarnés, vint-i-cinc anys després del comiat
- Les promotores privades d'habitatge posen el peu al Parc de les Aigües de Figueres
- Renfe s'afegeix a Iryo i no indemnitzarà els passatgers 'amb motiu de les limitacions temporals de velocitat
- Arriba el Trail Balcó de l'Empordà, la cursa més versàtil del calendari de trailrunning de l'Alt Empordà
- Incendi al Mas de Sant Pau de la Calçada: dos joves ferits lleus
- Mai paguis amb targeta en aquests casos: els errors més comuns que poden buidar-te el compte