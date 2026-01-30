NECROLÒGIQUES
Programació de cinemes del 30 de gener al 5 de febrer a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria.
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
MARTY SUPREME ★★★★
País. Estats Units. 2025. Drama biogràfic. Esports. 149 minuts. Direcció: Joshua Safdie. Guió: Ronald Bronstein, Joshua Safdie Intèrprets: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow. Sinopsi: Biopic de Marty Reisman, un buscavides convertit en campió de tenis taula, des que va començar a jugar per apostes a Manhattan fins a guanyar 22 títols importants i convertir-se en el més veterà a guanyar una competició nacional d’esports de raqueta, amb 67 anys.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 18.00 i 21.00 h. Dissabte i diumenge, a les 16.00, 19.00 i 22.00 h
- Cinemes Roses. Divendres 30, a les 17.45 i 20.30 h. Dissabte 31, a les 16.05, 19.00 i 20.00 h. Diumenge 1, a les 16.05 i 19.00 h. De dilluns 2 a dimecres 4, a les 17.45 i 20.30 h. Dijous 5, a les 17.45 h. VOSE, a les 20.30 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
- 19È CICLE DE CINEMA EN V.O.S. EN COL.LABORACIÓ AMB L'ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE FIGUERES
ESMORZA AMB MI ★★★
- País: Catalunya. 2025. Idioma: Català. Drama. 96 minuts. Direcció: Iván Morales Guió: Almudena Monzú, Iván Morales, Marta Armengol Intèrprets: Anna Alarcón, Ivan Massagué, Álvaro Cervantes, Marina Salas, Oriol Pla Sinopsi: Una història de vides creuades de quatre personatges que lluiten per recuperar la fe en ells mateixos i en l'amor. Natalia (Anna Alarcón), una mare separada amb problemes econòmics i sentimentals, pateix un accident de trànsit que la podria deixar paralítica. A l'hospital, es retroba amb Salva (Iván Massagué), un antic amic que ha deixat enrere el passat de delinqüència juvenil per trobar la pau ajudant els altres. El seu objectiu és marxar de la ciutat amb la seva parella, Carlota (Marina Salas), que es recupera d'una vida d'excessos i abandó, alhora que lluita contra la seva obsessió per Omar (Álvaro Cervantes), un compositor de música publicitària atrapat en una crisi existencial i creativa.
- Cinemes Figueres. Dimarts 3 de febrer a les 20.30 h. Amb la presència del seu director, Iván Morales
EN FANFARE ★★★★
- País: França 2024. Idioma: Francès. Drama. 99 minuts. Direcció: Emmanuel Courcol Guió: Emmanuel Courcol, Irène Muscari Intèrprets: Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco Sinopsi: Thibaut és un director d'orquesta de renom internacional que viatja pel món. Quan se m'assebenta que és adoptat, descobreix l'existència d'un germà, Jimmy, un empleat d'un menjador escolar que toca el trombó en una banda de música al nord de França. Aparentment, tot els separa, excepte l'amor per la música. En detectar les excepcionals habilitats musicals del seu germà, Thibaut es proposa reparar la injustícia del destí. Jimmy llavors comença a somiar amb una altra vida...
- Cinemes Figueres. Dijous 5 a les 20.30 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
SEND HELP ★★★
- País. Estats Units. 2026. Terror. Thriller 113 minuts. Direcció: Sam Raimi. Guió: Damian Shannon, Mark Swift Intèrprets: Rachel McAdams, Dylan O'Brien. Sinopsi: Després que un accident d'avió deixi atrapats en una illa remota a una competent empleada i al seu insuportable cap, ella haurà d'utilitzar les seves habilitats de supervivència per mantenir-los tots dos amb vida, malgrat la seva difícil relació.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 15.15, 17.30. 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 30, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 31, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 1, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. De dilluns 2 a dijous 5, a les 18.20 i 20.30 h.
AÍDA Y VUELTA ★★★
- País. Espanya. 2026. Comèdia 110 minuts. Direcció: Paco León. Guió: Paco León, Fer Pérez Intèrprets: Carmen Machi, Paco León. Sinopsi: Aída y vuelta aborda el rodatge d'un capítol de la sèrie amb trames que transcorren tant dins de la ficció amb els personatges d'Aída com fora amb els mateixos actors i les seves relacions, que donen peu a reflexionar sobre temes com els límits de l'humor, del treball del còmic i la fama.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 19.40 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 15.30, 17.40. 19.50 i 22.00 h.
HAMNET ★★★★
- País. Regne Unit. 2025. Drama biogràfica 125 minuts. Direcció: Chloé Zhao. Guió: Maggie O’Farrell, Chloé Zhao Intèrprets: Jessie Buckley, Paul Mescal. Sinopsi: Narra la història d’Agnes, la dona de William Shakespeare, en la lluita per superar la pèrdua del seu únic fill, Hamnet. Una història humana i punyent com a teló de fons per a la creació de l’obra de Shakespeare, Hamlet
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.20, 19.40 i 22.00 h. Dimecres 4 VOSE, a les 19.40 h. Dissabte i diumenge, a les 15.15, 17.30. 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 30, a les 18.10 i 20.30 h. Dissabte 31 i diumenge 1, a les 16.00, 18.20 i 20.40 h. De dilluns 2 a dijous 5, a les 18.10 i 20.30 h.
SIN PIEDAD ★★★
- País. Estats Units. 2026. Ciència-ficció. Acció. 100 minuts. Direcció: Timur Bekmambetov. Guió: Marco van Belle. Intèrprets: Chris Pratt, Rebecca Ferguson. Sinopsi: En un futur proper, un detectiu (Chris Pratt) és acusat d'assassinar la seva dona. Té 90 minuts per demostrar la seva innocència davant de la Jutgessa de la I.A. avançada (Rebecca Ferguson), a qui ell mateix va defensar al seu dia, abans que aquesta decideixi el seu destí.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17. 45, 19.45 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 17.45, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 30 i dissabte 31, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. De diumenge 1 a dijous 5, a les 18.20, 20.30 h.
ÍDOLOS ★★★
- País. Espanya. 2026. Drama, esports. 115 minuts. Direcció: Mat Whitecross. Guió: Jordi Gasull, Inma Cánovas, Ricky Roxburgh. Intèrprets: Óscar Casas, Ana Mena. Sinopsi: Edu és un jove pilot de motos molt agressiu en qui cap equip no confia. Eli, cap de l'equip d'Aspar Team a Moto2, ofereix una oportunitat amb la condició que sigui el seu pare, Antonio Belardi, qui l'entreni. Edu fa molts anys que no veu el seu pare, un expilot que es va retirar de les pistes després de provocar la mort d'un altre pilot durant una cursa. Encara que Edu odia el seu pare per haver-lo abandonat, sap que només amb ell pot arribar a assolir el seu somni. Edu se sotmetrà a l'estricte control de preparació que li exigeix Antonio, el qual inclou deixar de banda l'amor… Fins que coneix Luna, una jove artista que acaba d'obrir un saló de tatuatges just a sota de casa seva.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.15, 19.40 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 15.10, 17.30, 19.45 i 22.100 h.
- Cinemes Roses. Divendres 30, a les 18.10 h. Dissabte 31 i diumenge 1, a les 16.00 i 18.20 h. De dilluns 2 a dijous 5, a les 18.10 h.
3D AVATAR. FUEGO Y CENIZA ★★★
- País. Estats Units. 2025. Ciència-ficció, aventures. 195 minuts. Direcció: James Cameron. Guió: James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver. Intèrprets: Sam Worthington, Zoe Saldaña. Sinopsi: Tercer lliurament de la saga «Avatar». Presenta el Poble de les Cendres, un clan Na’vi no tan pacífic que utilitzarà la violència si ho necessita per aconseguir els seus objectius, encara que sigui contra altres clans.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 21.00 h. Dissabte i diumenge: A les 16.00 h. 3D. Laborables: A les 17.20 h. Dissabte i diumenge: A les 20.00 h
LA ASISTENTA ★★★
- País. Estats Units 2025. Thriller. 131 minuts. Direcció: Paul Feig. Guió: Rebecca Sonnenshine. Intèrprets: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried. Sinopsi: Una jove (Sydney Sweeney), amb un passat complicat comença a treballar com a assistenta a la luxosa casa dels Winchester. A mesura que s’endinsa a la vida de la família, descobrirà secrets foscos que posaran en perill la seva seguretat, però potser ja és massa tard. És una adaptació de la novel·la de Freida McFadden.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.20, 19.40 i 22.00 h. Dissabte i diumenge: A les 15.20, 17.20, 19.40 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Laborables, a les 20.30 h. Dissabte i diumenge: A les 20.30 h.
ZOOTRÓPOLIS 2 ★★★★
- País: Estats Units. 2025. Animació. Comèdia. 107 minuts. Direcció: Jared Bush, Byron Howard Guió: Jared Bush. Intèrprets: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman. Sinopsi: Judy i Nick es troben després de la recargolada pista d'un misteriós rèptil que arriba a Zootopia i posa de cap per avall la metròpoli dels mamífers. Per resoldre el cas, la Judy i el Nick han d'anar d'incògnit a noves parts inesperades de la ciutat, on la seva creixent associació es posa a prova com mai.
- Cinemes Figueres.Dissabte i diumenge: A les 15.20 h.
- Cinemes Roses. Dissabte i diumenge: A les 16.05 h.
