Els millors plans pel cap de setmana del 31 de gener i l'1 de febrer a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DISSABTE 31 DE GENER
CADAQUÉS
Encesa de la Torre de les Creus
Cadaqués encén la Torre de les Creus en un acte carregat de caliu i música, amb la participació de les corals del poble Una mica de cant de quers i Ses Minves. Una proposta ideal per començar la tarda amb ambient festiu. On: Torre de les Creus. Quan: 18.30 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
The Wind Games 2026 (competició internacional d’indoor skydiving)
Empuriabrava torna a ser capital del vol amb The Wind Games 2026, una cita internacional d’indoor skydiving que omple la jornada d’exhibicions i competició d’alt nivell. On: Windoor Empuriabrava. Quan: tot el dia.
Festa Major d’hivern: la Candelera
Castelló d’Empúries viu la Festa Major d’hivern amb un programa intens per a totes les edats, amb cultura, natura, tradició i activitats populars durant tot el dia.
X Cicle de conferències de Castelló – Visita guiada a la sinagoga del Puig del Mercadal
Una visita guiada per conèixer la sinagoga del Puig del Mercadal, de la mà d’Ariadna Comas, dins el X Cicle de conferències de Castelló. Quan: 10 h.
Taller familiar de natura: Fem de xefs pels ocells
Activitat familiar per descobrir com alimentar i ajudar els ocells, pensada per a petits i grans. On: Ecomuseu Farinera. Quan: 11 h. Preu: 2 € adult i 1 € (majors de 6 anys).
Lliurament dels Premis Espiga i Timó
Reconeixement a persones i iniciatives vinculades al municipi en un acte institucional amb ambient de celebració. On: Ecomuseu Farinera. Quan: 12 h.
Ballada de danses populars (Esbart Dansaire de Castelló d’Empúries)
La tradició pren protagonisme amb una ballada de danses populars a càrrec de l’Esbart Dansaire. On: Capella del Convent de Santa Clara. Quan: tot seguit del lliurament de premis.
Inscripcions pel 7è Campionat de botifarra Memorial Faustí Casademont
Obertura d’inscripcions per participar en el campionat de botifarra en memòria de Faustí Casademont. On: Capella de Santa Clara. Quan: 15.30 h.
1a Trobada de Rummikub a Castelló d’Empúries
Primera trobada per compartir partides i estratègies del popular joc de taula en un ambient distès. On: Auditori de Santa Clara. Quan: 15.30 h.
7è Campionat de botifarra Memorial Faustí Casademont
Arriba una nova edició del campionat, una cita clàssica per als amants de les cartes i del bon ambient. On: Capella de Santa Clara. Quan: 16 h.
Gimcana familiar: Els Gegants busquen els Atrapasomnis
Proposta per fer en família amb esperit d’aventura: una gimcana on els gegants són protagonistes i els Atrapasomnis hi posen la màgia. On: Plaça dels Homes. Quan: 17 h.
Animació infantil amb Atrapasomnis i activitats amb els Xots
A l’arribada dels gegants, la festa continua amb animació infantil i activitats per a la mainada, amb els Atrapasomnis i els Xots. On: Sala Polivalent. Quan: amb l’arribada dels gegants.
Botifarrada (Colla Gegantera de Castelló d’Empúries)
Sopar popular per recuperar forces i allargar la festa amb bon menjar i millor ambient. On: Sala Polivalent. Quan: de 19 a 22.30 h.
Bingo Musical amb Duet Ambient
Una proposta divertida per jugar i cantar, amb format de bingo musical i l’energia del Duet Ambient. On: Sala Polivalent. Quan: 22 h.
Concert amb The James Band i Ryna
La nit es tanca amb música en directe per acabar la jornada de Festa Major amb ritme i pista plena. Quan: tot seguit del bingo musical.
L’ESCALA
Presentació del vídeo del Taller de Cançons Tradicionals del Cançoner de l’Escala
L’Alfolí de la Sal acull la presentació del vídeo que recull cinc anys del Taller de Cançons Tradicionals del Cançoner de l’Escala. Un muntatge que explica el procés i el treball fet al llarg de cinc edicions, conduïdes pel músic i especialista en folklore Ramon Manent i Folch, amb voluntat de difusió i memòria cultural. On: Alfolí de la Sal. Quan: 12 h.
Presentació del llibre Eileen. Retrat d'un matrimoni, de Miquel Berga
Tarda literària a la Llibreria Vitel·la amb la presentació de l’obra de Miquel Berga, una proposta per als amants de la narrativa i les bones converses. On: Llibreria Vitel·la. Quan: 19 h.
FIGUERES
Club de lectura Romantasy: Alchemised I (SenLinYu)
El club de lectura Romantasy proposa comentar Alchemised I, del capítol 1 al 53, en una sessió conduïda per Berta Esparch. Una trobada per compartir impressions, teories i personatges en clau fantàstica. On: Espai cultural Bookman. Quan: 11 h i 17 h. Preu: 5 €.
Hora del conte (+3 anys): A contar desitjos, amb Rosa Vilà Font
Proposta familiar a la biblioteca per deixar volar la imaginació amb contes i desitjos, pensada per a infants a partir de 3 anys. On: Biblioteca Fages de Climent. Quan: 12 h.
Espectacle de circ: Ákri, amb Manel Rosés
El Teatre el Jardí acull Ákri, un solo d’acrobàcia poètic i visceral on un acròbata, una escala de 22 esglaons i una porta dialoguen sobre els canvis vitals i els moments de transició. On: Teatre el Jardí. Quan: 19 h. Preu: 12 €.
LA JONQUERA
Marxa nòrdica (El Refugi)
Ruta de marxa nòrdica per gaudir de la natura i moure el cos en un entorn privilegiat, amb l’acompanyament d’El Refugi. On: Centre d’informació del PNIN de l’Albera. Quan: de 9.30 a 12 h. Preu: 3 € (gratuït per a menors de 14 anys).
Presentació del llibre Memòria dibuixada, de Roser Rius
Presentació literària als porxos del centre cultural amb l’obra de Roser Rius, una proposta per descobrir història i records a través del dibuix. On: Porxos Centre Cultural de l’Albera Can Laporta. Quan: 12 h.
LLANÇÀ
Club de Lectura Infantil Inicial: El carter de l’espai (Guillaume Perreault)
Trobada del club de lectura infantil per comentar El carter de l’espai, amb conducció de Laia Pol Roca, en un espai pensat per iniciar-se en el plaer de llegir i compartir. On: Biblioteca. Quan: 10 h.
Streed Food Winter
Vespre gastronòmic amb ambient d’hivern i parades per tastar diferents propostes de street food. Hi ha venda anticipada del tiquet forfait a les oficines de turisme des del 24 de gener. On: Envelat. Quan: a partir de les 19 h.
PALAU-SAVERDERA
Festa Major d’hivern
El municipi celebra la Festa Major d’hivern amb propostes familiars, música i bon ambient al llarg de tota la jornada.
Espai de realitat virtual
Experiència immersiva per provar la realitat virtual, pensada per a curiosos i amants de la tecnologia. On: Centre cívic. Quan: de 10 a 13 h.
Concert de l’Orfeó Jonquerenc
Concert a l’església amb el repertori de l’Orfeó Jonquerenc, una cita musical per gaudir en un espai emblemàtic. On: Església. Quan: 12 h.
Contacontes amb Jordi Tonietti
Tarda de contes i cançons amb Jordi Tonietti, ideal per al públic familiar. On: Centre cívic. Quan: 17 h.
Sopar popular
Sopar de poble per compartir taula i Festa Major amb bon ambient. On: Centre cívic. Quan: 20.30 h.
ROSES
Ball amb Pep i Maria José
Nit de ball per a tothom amb Pep i Maria José, una proposta clàssica per sortir, fer pista i passar-ho bé. On: SUF. Quan: 22 h.
VILADAMAT
Ball amb Jordi Moncayo
Tarda de ball al local social amb Jordi Moncayo, en una cita pensada per gaudir de la música i el bon ambient. On: Local social. Quan: 18 h.
VILAFANT
Hora del conte amb Bel Contes
Sessió de contes per a públic familiar amb Bel Contes, perfecta per compartir una estona d’imaginació. On: El Cau. Quan: 11 h.
🗓️ DIUMENGE 1 DE FEBRER
AGULLANA
Presentació del número 34 de la revista Alberes
Agullana acull la presentació del número 34 de la revista Alberes en un acte amb veus destacades del municipi i del món cultural. Hi participen l’alcalde Josep Jovell, l’historiador de l’art Enric Tubert i la directora de la revista, Roser Bech. On: Sala polivalent. Quan: 11.30 h.
Visita al Museu de la Necròpolis de Can Bech
Proposta per descobrir el patrimoni arqueològic local amb una visita guiada conduïda per l’arqueòloga M. Teresa Genís. On: Museu de la Necròpolis de Can Bech. Quan: 12.30 h.
BÀSCARA
Aplec de Sant Mer
El municipi celebra l’Aplec de Sant Mer amb una jornada plena d’ambient popular, artesania, contes i sardanes.
Fira d’artesania
Parades i propostes artesanes per passejar, tafanejar i trobar peces úniques en el marc de l’aplec.
Sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles (1a sessió)
Ballada de sardanes per obrir la jornada amb música de cobla. Quan: 11 h.
Contacontes amb La Maleta Màgica
Sessió de contes pensada per al públic familiar, ideal per gaudir en plena festa. Quan: 11.30 h.
Missa solemne en honor a Sant Mer
Acte religiós central de l’aplec, dedicat al patró. Quan: 12 h.
Sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles (2a sessió)
Nova tanda de sardanes per continuar la celebració amb ritme i tradició. Quan: 13 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Festa Major d’hivern: la Candelera
La Festa Major d’hivern continua amb un diumenge farcit d’activitats al carrer, música, bon menjar i ball.
Fira Mercat de Brocanters
Mercat per remenar i descobrir peces curioses, antiguitats i objectes amb història. On: Plaça Joan Alsina. Quan: 9 h.
Sardanes amb la cobla Selvatana
Ballada de sardanes amb una de les cobles més reconegudes del país. On: Plaça dels Homes. Quan: 11.30 h.
Vermut amb DJ Llamp
Hora del vermut amb música i ambient festiu per allargar el migdia. On: Sala Polivalent. Quan: 13 h.
Arrossada popular
Dinar de germanor per compartir taula i festa amb una arrossada popular. On: Sala Polivalent. Quan: 14 h.
Concert i ball amb l’Orquestra Selvatana
Tarda de música i ball amb l’Orquestra Selvatana, per culminar el dia amb pista plena. On: Sala Polivalent. Quan: 18 h.
L’ESCALA
Jornada de portes obertes al MAC-Empúries
El MAC-Empúries obre portes en el marc del primer diumenge de mes, oferint la possibilitat de visitar gratuïtament el jaciment durant tota la jornada. Quan: de 10 a 17 h.
FIGUERES
Circuit Comarcal de Cros
Competició esportiva del circuit comarcal en un entorn emblemàtic com el Castell de Sant Ferran. On: Castell de Sant Ferran. Quan: 10 h.
Ball amb Quim Coll (Sonabé)
Tarda de ball per a qui vulgui moure’s i passar-ho bé. On: Sala de Ball Erato. Quan: 17.30 h.
Ball amb Frank Rojo
Proposta alternativa per als amants del ball, amb sessió a la mateixa franja horària. On: Cercle Sport Figuerenc. Quan: 17.30 h.
Teatre: Casting Lear, d’Andrea Jiménez
El Teatre El Jardí presenta Casting Lear, una porta oberta a pensar com ens relacionem amb els pares —els biològics i també els metafòrics— partint de l’univers de Shakespeare. On: Teatre El Jardí. Quan: 18 h. Preu: 20 €.
LA JONQUERA
Ball amb Mil Notes
Tarda de música i ball a la sala de la Societat Unió Jonquerenca, amb entrada de pagament. On: Sala Societat Unió Jonquerenca. Quan: 17.30 h. Preu: 6 €.
PALAU-SAVERDERA
Festa Major de la Candelera
Palau-saverdera celebra la Candelera amb natura, sardanes, esport i una tarda de ball amb orquestra.
Ruta per la muntanya de Verdera
Caminada per gaudir del paisatge, amb sortida del centre cívic en direcció a Sant Onofre. On: del centre cívic a Sant Onofre. Quan: 9 h.
Missa orquestrada amb La Principal de la Bisbal
Missa especial amb acompanyament musical de cobla, en un acte solemne i festiu. On: Església. Quan: 12.30 h.
Sardana amb vermut
Sardanes i vermut per fer el migdia més festiu als jardins. On: Jardins de la Generalitat. Quan: 13 h.
Partit de futbol femení: Veteranes vs UE Cabanes Futfem
Cita esportiva amb partit femení en clau festiva. Quan: 16 h.
Concert i ball amb La Principal de la Bisbal
Tarda de concert i ball amb una de les formacions més emblemàtiques. On: Centre cívic. Quan: 17 h.
ROSES
Ball amb Albert Paulo
Sessió de ball per tancar la tarda amb bon ritme. On: SUF. Quan: 18 h.
VILADAMAT
Ball amb Vives Veus
Tarda de ball al local social amb la formació Vives Veus. On: Local social. Quan: 18 h.
VILABERTRAN
Xavi de Roses
Proposta de ball amb música en directe per animar la tarda. On: Sala de Ball. Quan: 18 h.
