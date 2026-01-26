Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Agenda del 26 de gener a l'1 de febrer a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Les sardanes són un clàssic de la festa major.

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 26 DE GENER

CADAQUÉS

Viure bé, sentir-se millor. Xerrada Beneficis des banys a en mar tot l'any, a càrrec de la Dra. Carme Pigem On: Biblioteca Quan: A les 17 h.

FIGUERES

Club de lectura de narrativa coordinat per Magda Bosch. Els sots feréstecs, de Raimon Casellas On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 16.30 h.

Club de lectura experimental coordinat per Albert Carol. El celo, de Sabina Urraca On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.

NAVATA

Donació de sang On: Centre cívic Quan: De 17 a 21 h.

PALAU-SAVERDERA

Donació de sang On: Centre cívic Quan: De 17 a 21 h.

