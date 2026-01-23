Oci
Programació de cinemes del 23 al 29 de gener a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria.
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
HAMNET ★★★★
País. Regne Unit. 2025. Drama biogràfica 125 minuts. Direcció: Chloé Zhao. Guió: Maggie O’Farrell, Chloé Zhao Intèrprets: Jessie Buckley, Paul Mescal. Sinopsi: Narra la història d’Agnes, la dona de William Shakespeare, en la lluita per superar la pèrdua del seu únic fill, Hamnet. Una història humana i punyent com a teló de fons per a la creació de l’obra de Shakespeare, Hamlet.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.20, 19.40 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 15.15, 17.30, 19.45 i 22.00 h
- Cinemes Roses. Divendres 23, a les 18.10 i 20.30 h. Dissabte i diumenge, a les 16.00, 18.20 i 20.40 h. De dilluns a dimecres, a les 18.10 i 20.30 h. Dijous 29, a les 18.10 h. VOSE, a les 20.30 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
- 19È CICLE DE CINEMA EN V.O.S. EN COL.LABORACIÓ AMB L'ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE FIGUERES
KÖLN 75 ★★★
- País: Alemanya 2025. Idioma: Alemany. Drama musical. 116 minuts. Guió i direcció: Ido Fluk Intèrprets: Mala Emde, John Magaro Sinopsi: La veritable història de Vera Brandes, icona adolescent de l’escena musical de Colònia als anys 70, que ho va arriscar tot per organitzar el concert més gran en solitari de la història de la música: el llegendari Concert de Colònia de Keith Jarrett.
- Cinemes Figueres. Dimarts 27 a les 20.30 h.
SMALL THINGS LIKE THESE ★★★
- País: Irlanda 2024. Idioma: Anglès. Drama. 96 minuts. Direcció: Tim Mielants Guió: Enda Walsh Intèrprets: Cillian Murphy, Eileen Walsh Sinopsi: El 1985, vigílies de Nadal, en un petit poble del comtat de Wexford, Irlanda, Bill Furlong treballa com a comerciant de carbó per mantenir-se ell, la seva dona i les seves cinc filles. Un matí d’hora, mentre reparteix carbó al convent local, fa un descobriment que l’obliga a enfrontar-se al passat i al silenci còmplice d’un poble controlat per l’Església catòlica. Basada en la novel·la homònima de Claire Keegan.
- Cinemes Figueres. Dijous 29 a les 20.30 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
ARCO ★★★★
- País. França. 2025. Animació. Aventures. 82 minuts. Direcció: Ugo Bienvenu. Guió: Ugo Bienvenu, Félix De Givry Sinopsi: L'any 2075, Iris, una nena de 10 anys, veu caure del cel un misteriós nen amb un vestit d'arc de Sant Martí. És Arc. Iris l'acollirà i l'ajudarà per tots els mitjans possibles a tornar a casa seva.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 19.40 i 22.00 h. Dimecres 28, VOSE, a les 19.40 h. Dissabte i diumenge, a les 19.40 i 22.00 h.
SIN PIEDAD ★★★
- País. Estats Units. 2026. Ciència-ficció. Acció. 100 minuts. Direcció: Timur Bekmambetov. Guió: Marco van Belle. Intèrprets: Chris Pratt, Rebecca Ferguson. Sinopsi: En un futur proper, un detectiu (Chris Pratt) és acusat d'assassinar la seva dona. Té 90 minuts per demostrar la seva innocència davant de la Jutgessa de la I.A. avançada (Rebecca Ferguson), a qui ell mateix va defensar al seu dia, abans que aquesta decideixi el seu destí.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17. 45, 19.45 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 15.20, 17.45, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 23, a les 18.20, 20.30 en 3D i 22.35 h. Dissabte 24, a les 16.05, 18.20, 20.30 en 3D i 22.35 h. Diumenge 25, a les 16.05, 18.20 i 20.30 en 3D. De dilluns a dijous, a les 18.20 i 20.30 en 3D.
FRANKIE I ELS MONSTRES ★★★
- País.Regne Unit. 2026. Cinema familiar. 89 minuts. Direcció: Steve Hudson, Toby Genkel. Guió: Steve Hudson. Sinopsi: En un castell-laboratori situat al capdamunt de la petita ciutat de Tocats del Bolet de Dalt, el més boig dels professors bojos desperta monstruoses creacions a la Gairebé-Vida... per després oblidar-se'n ràpidament. Qui té cura del castell? Qui té cura dels monstres? Qui els ensenya a no ser monstruosos, perquè la gent del poble no formi una torba enfurismada i cremi el castell? Frankie, la primera creació del professor, un ésser diminut, de cap calb cobert d'un mosaic de puntades, i ulls hipnòtics, fa tota la feina, però el professor ni tan sols s'hi fixa. Però ara, un atrotinat espectacle de fenòmens ha arribat a la ciutat, i el seu propietari, Boniface Cercamonstres, necessita desesperadament una nova atracció per atraure les multituds. Aviat arriba a la porta del castell i promet a Frankie fama, fortuna i amor.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 18.00 h. Dissabte i diumenge, a les 16.00 i 18.00 h.
ÍDOLOS ★★★
- País. Espanya. 2026. Drama, esports. 115 minuts. Direcció: Mat Whitecross. Guió: Jordi Gasull, Inma Cánovas, Ricky Roxburgh. Intèrprets: Óscar Casas, Ana Mena. Sinopsi: Edu és un jove pilot de motos molt agressiu en qui cap equip no confia. Eli, cap de l'equip d'Aspar Team a Moto2, ofereix una oportunitat amb la condició que sigui el seu pare, Antonio Belardi, qui l'entreni. Edu fa molts anys que no veu el seu pare, un expilot que es va retirar de les pistes després de provocar la mort d'un altre pilot durant una cursa. Encara que Edu odia el seu pare per haver-lo abandonat, sap que només amb ell pot arribar a assolir el seu somni. Edu se sotmetrà a l'estricte control de preparació que li exigeix Antonio, el qual inclou deixar de banda l'amor… Fins que coneix Luna, una jove artista que acaba d'obrir un saló de tatuatges just a sota de casa seva.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 19.45 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 23, a les 18.10, 20.30 i 22.20 h. Dissabte 24, a les 16.00, 18.20, 20.40 i 22.20 h. Diumenge 25, a les 16.00, 18.20, 20.40 h. De dilluns a dijous, a les 18.10 i 20.30 h.
JONAS KAUFFMAN: THE SOUND OF MOVIES ★★★
- País. Alemanya. 2026. Documental. Concert 60 minuts. Intèrprets: Jonas Kaufmann. Sinopsi: El tenor alemany Jonas Kaufmann, una de les veus més admirades del món, ret homenatge a la màgia del setè art al recital The Sound of Movies, gravat el 2024 a la prestigiosa Sala Smetana de Praga. Acompanyat per l'Orquestra Simfònica Nacional Txeca sota la direcció de Jochen Rieder, Kaufmann recorre algunes de les bandes sonores més icòniques de Hollywood i del cinema europeu, oferint un viatge musical que uneix emoció, nostàlgia i excel·lència interpretativa.
- Cinemes Roses. Dijous 29, a les 20.30 h.
28 AÑOS DESPUÉS ★★★
- País. Regne Unit. 2025. Terror. Ciència-ficció. 115 minuts. Direcció: Danny Boyle. Guió: Danny Boyle, Alex Garland. Intèrprets: Alfie Williams, Jodie Comer. Sinopsi: Després d'anys dels esdeveniments de 28 setmanes després, el virus de la ira ha tornat i un grup de supervivents han de sobreviure en un món assolat per hordes d'infectats.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 19.45 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 23 i dissabte 24, a les 20.30 i 22.35 h. De diumenge 25 a dimecres 28, a les 20.30 h.
EL POLLET LLEBRE I EL SECRET DE LA MARMOTA ★★★
- País. Bèlgica. 2025. Aventures. Animació. Cinema familiar. 88 minuts. Direcció: Benjamin Mousquet. Guió: David Collard, Chris Grine.Sinopsi: Polletllebre ha tornat! Un secret sobre el passat surt a la llum per arrossegar l'heroi i els seus amics en una èpica aventura a la recerca d'una misteriosa marmota amb el poder de modificar el passat… i potser salvar la seva espècie. Però a la seva recerca, Polletllebre i els seus amics descobriran que no són els únics que volen aconseguir la màgia de la marmota.
- Cinemes Roses. Dissabte 24 i diumenge 25, a les 16.05 h.
FAMILIA DE ALQUILER ★★★★
- País: Japó. 2025. Comèdia dramàtica. 103 minuts. Direcció: Hikari. Guió: Stephen Blahut, Hikari. Sinopsi: Ambientada al Tòquio actual, segueix un actor nord-americà que lluita per trobar un propòsit a la vida fins que aconsegueix un treball inusual: treballar per a una agència japonesa de "famílies de lloguer", interpretant papers de suplent per a desconeguts. A mesura que se submergeix al món dels seus clients, comença a establir vincles genuïns que difuminen les línies entre l'actuació i la realitat. En enfrontar-se a les complexitats morals de la seva feina, redescobreix el propòsit, la pertinença i la tranquil·la bellesa de les relacions humanes.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 19.45 i 22.00 h. Dissabte i diumenge: A les 19.45 i 22.00 h.
3D AVATAR. FUEGO Y CENIZA ★★★
- País. Estats Units. 2025. Ciència-ficció, aventures. 195 minuts. Direcció: James Cameron. Guió: James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver. Intèrprets: Sam Worthington, Zoe Saldaña. Sinopsi: Tercer lliurament de la saga «Avatar». Presenta el Poble de les Cendres, un clan Na’vi no tan pacífic que utilitzarà la violència si ho necessita per aconseguir els seus objectius, encara que sigui contra altres clans.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 21.00 h. Dissabte i diumenge: A les 20.00 h. 3D. Laborables: A les 17.20 h. Dissabte i diumenge: A les 16.00 h
- Cinemes Roses. De divendres 23 a dijous 29, a les 18.20 h.
LA ASISTENTA ★★★
- País. Estats Units 2025. Thriller. 131 minuts. Direcció: Paul Feig. Guió: Rebecca Sonnenshine. Intèrprets: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried. Sinopsi: Una jove (Sydney Sweeney), amb un passat complicat comença a treballar com a assistenta a la luxosa casa dels Winchester. A mesura que s’endinsa a la vida de la família, descobrirà secrets foscos que posaran en perill la seva seguretat, però potser ja és massa tard. És una adaptació de la novel·la de Freida McFadden.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.20, 19.40 i 22.00 h. Dissabte i diumenge: A les 15.20, 17.20, 19.40 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 23 a dijous 29, a les 18.05h.
ABUELA TREMENDA ★★
- País: Espanya. 2025. Comèdia. 88 minuts. Direcció: Ana Vázquez Guió: Roberto Jiménez. Intèrprets: Elena Irureta, Toñi Acosta. Sinopsi: La Toñi no és una àvia qualsevol. És un remolí, una ànima lliure que sempre es fica en embolics. A la seva filla, la Daniela, la treu una mica de polleguera, però la seva neta, l’Alexia, l’adora. Per això, quan la Daniela s’emporta l’Alexia a un retir rural de la seva empresa, la Toñi no dubta a presentar-s’hi amb la seva caravana per passar temps amb la seva neta i animar el cotarro costi el que costi. La Toñi capgirarà el retir i la feina de la Daniela i, sense voler, també posarà algunes coses al seu lloc.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 18.00 h. Dissabte i diumenge: A les 16.00 i 18.00 h.
ZOOTRÓPOLIS 2 ★★★★
- País: Estats Units. 2025. Animació. Comèdia. 107 minuts. Direcció: Jared Bush, Byron Howard Guió: Jared Bush. Intèrprets: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman. Sinopsi: Judy i Nick es troben després de la recargolada pista d'un misteriós rèptil que arriba a Zootopia i posa de cap per avall la metròpoli dels mamífers. Per resoldre el cas, la Judy i el Nick han d'anar d'incògnit a noves parts inesperades de la ciutat, on la seva creixent associació es posa a prova com mai.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.45 h. Dissabte i diumenge: A les 15.20 i 17.20 h.
- Cinemes Roses. Dissabte i diumenge: A les 16.05 h.
