Els millors plans pel cap de setmana del 24 i 25 de gener a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DISSABTE 24 DE GENER
CABANES
Festa Major de Sant Vicenç
- Espectacle infantil a càrrec de Can Cantem On: Sala de Ball Quan: A les 17.30 h.
- Nit Jove a càrrec de DJ Ramon On: Sala de Ball Quan: A les 23.30 h.
L’ESCALA
Activitats al MAC-Empúries. Empúries Virtual On: MAC-Empúries Quan: A les 11 h. Preu: 12€ ( inclou l’entrada al jaciment). Menors de 8 anys, gratuït.
LES ESCAULES
Representació de l'obra Soroll d'avions, de Manel Puig, dirigida per Àngels Barrientos i Maria Rosa Oliveres On: La Societat Unió Escaulenca Quan: A les 18 h.
ESPOLLA
10a Marxa de la Sussissa
- Entrega de dorsals On: La Fraternal Quan: De 17 a 21 h.
- Xerrada Backyard: Les curses sense fi, amb el corredor d’Ultradistància Oriol Antolí On: La Fraternal Quan: A les 18 h. Hi haurà pica-pica
FIGUERES
La Mostra, Muntanya i Aventura.
- Escalada de bloc al fossat del Castell On: Castell de Sant Ferran Quan: A les 9.30 h. Cal inscripció.
- Projeccions: Girls move mountains i Jordi Pons, quan els records pesen més que l’esperança. Amb la presència del director Jaume Altadill i del protagonista Jordi Pons On: La Cate Quan: A les 18 h. Preu: 5 €. Socis, 3 €.
Presentació del llibre Premi Frederic Pujolà 2025, que recull els relats guanyadors de la IX edició d’aquests guardons de literatura fantàstica. Presentació a càrrec de Carles Acedo i Rocio Ruíz, promotors del premi On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 12 h.
Visita guiada a l’exposició Metamorfosis, a càrrec d’Eduard Bech Vila, director del Museu de l’Empordà On: Museu de l’Empordà Quan: A les 12 h.
Presentació del còmic Lignit, d'Emma Casadevall. L'acte comptarà amb la participació d'El Far Friki de l'Empordà On: La Cate Quan: A les 18 h.
Concert i projecció Sau, un concert de pel·lícula. La llegendària banda catalana Sau torna als escenaris amb una gira única i irrepetible! On: Teatre el Jardí Quan: A les 20 h. Preu: 35 €.
LLANÇÀ
Festa Major de Sant Vicenç
- Temporada teatral 3 Estacions a Llançà amb l’espectacle de La tempesta dels oceans, a càrrec d'EmpordàMar Cia On: Casa de Cultura Quan: A les 11 h. Preu: Gratuït.
- Proclamació Pubillatge On: Casa de Cultura Quan: A les 16 h.
- Concert de La Principal de la Bisbal i tot seguit, ball On: Envelat Quan: A les 17 h.
- Concert amb el grup Verbena’m On: Envelat Quan: A les 23 h.
- Dj Ruben Rider On: Envelat Quan: A la 1.30 h.
PERALADA
Visita guiada: Les pintures romàniques de Santa Eulàlia, un tresor de l’Empordà On: Església de Santa Eulàlia i resclosa del Comte Quan: A les 11 h. Preu: 5 € (menors de 10 anys gratuït)
ROSES
Ball amb en Raul On: SUF Quan: A les 22 h.
TORROELLA DE FLUVIÀ
Recital poeticomusical, Geografies, a càrrec de Toni Ventura, veu, i Judit Giralt, piano On: Sala de Ball Quan: A les 20 h.
VILADAMAT
Ball amb Albert Paulo On: Local social Quan: A les 18 h.
VILAMALLA
Festa Major de Sant Vicenç
- Espectacle Les bombolles del Dr. Babel On: Centre cívic Quan: A les 19.30 h.
- Karaoke a càrrec de l’Associació de Vilamallencs On: Centre cívic Quan: Tot seguit
🗓️ DIUMENGE 25 DE GENER
CABANES
Festa Major de Sant Vicenç
- Ofici solemne amb acompanyament de cobla On: A l’església Quan: A les 11 h.
- Sardanes amb la cobla Cervianenca On: Plaça de l’Ajuntament Quan: Tot seguit
- Concert i ball de fi de festa amb La Chatta Orquestra On: Sala de Ball Quan: A les 18 h.
L’ESCALA
9a Cursa de la Dona. Aquest any se centra en la malaltia de Charcot-Marie-Tooth o CMTDIA On: La Platja Quan: A les 10 h. Preu: 11 €.
Activitats al MAC-Empúries. Visita romana On: MAC-Empúries Quan: A les 11 h. Preu: 6 € (no inclou l’entrada al jaciment) Menors de 8 anys gratuït.
ESPOLLA
10a Marxa de la Sussissa. Aquest any dos recorreguts. La Clàssica (per a tota la família) i l’Especial dels 10 anys (més exigent. Només corredors) On: Camp de l’Era Quan: A les 10 h. Avituallament a mig camí. Torrada amb sussissa a l’arribada. DJ, sortejos, festa...
Ball amb Joan Bram On: Societat la Fraternal Quan: A les 18 h.
FIGUERES
80è Aplec de Sant Pau de la Calçada. Sardanes a càrrec de la cobla Foment del Montgrí On: Era del Mas Quan: A les 11 h. Missa On: A la capella Quan: A les 12 h. Sardanes Quan: Després de la missa. Hi haurà la tradicional venda de flaones.
Contes per a nadons amb David Planas On: Sala La Cate Quan: A les 11.30 h. Preu: Entrada general: 7 €. Socis de La Cate: 4 €
Ball amb Xus Marcos On: Sala de ball Erato Quan: A les 17.30 h.
Ball amb Maria Muñoz On: Cercle Sport Figuerenc Quan: A les 17.30 h.
Teatre Les cases dels altres, amb La Intempèrie. Una història explicada per diferents testimonis que ens obren les portes de casa seva per ensenyar-nos alguns dels seus racons. On: La Cate Quan: A les 18 h. Preu: 15 €.
Concert. Festa del 12è aniversari de Radio Cassette Night On: La Sonora Quan: A les 19 h.
LA JONQUERA
Visita guiada i portes obertes MUME i búnquers de la Jonquera (1943) On: Museu Memorial de l’Exili Quan: D’11 a 13.30 h.
Cinexic. Zig i els doctors voladors. La princesa Perla Llessamí, el cavaller Jordi Rodalmon i el drac Zog formen un equip de doctors d’allò més entregat. Els tres estan decidits a curar tot tipus de criatures, des d’una sirena cremada pel sol fins a un lleó amb la grip. Però el pitjor dels malalts serà el rei, oncle de la Perla. Un conte de la creadora d’El cargol i la balena i d’El Grúfal, acompanyat de quatre històries sobre la llibertat d’escollir i la necessitat de cuidar On: Porxos Centre Cultural de l’Albera Can Laporta Quan: A les 17 h Preu: Gratuït.
Ball amb Joan Siqués On: Sala Societat Unió Jonquerenca Quan: A les 17.30 h. Preu: 6 €.
LLANÇÀ
Festa Major de Sant Vicenç
- Inflables per a la mainada On: Gimnàs INS Llançà Quan: De 10 a 13 h. Preu: Gratuït.
- Inauguració de l’exposició Elenc de Teatre Llevant On: Casa de Cultura Quan: A les 12 h.
- Vermut Popular On: Plaça Major Quan: A les 12.30 h. Preu: Gratuït.
- Ball de saló amb Susanna de Xanadú On: Residència Can Marly Quan: A les 18 h.
- Temporada teatral 3 Estacions a Llançà amb l’espectacle de Tributo al genio, a càrrec d’Artistes Elspera Events On: Casa de Cultura Quan: A les 18 h. Preu: 10 €.
MAÇANET DE CABRENYS
Projecció videoart Buscant el regne dels cels, de Rosa Brugat, i col·loqui amb Alfred Puig Rodò sobre Astronomia On: Can Viola Quan: A les 12 h.
ROSES
Ball amb Nou Trànsit On: SUF Quan: A les 18 h.
VILABERTRAN
Ball amb Pa d’Àngel On: Sala de Ball Quan: A les 18 h.
VILAMALLA
Festa Major de Sant Vicenç
- Torneig de petanca On: Pistes de petanca Quan: Inscripcions, a les 8.30 h. Inici torneig, a les 9 h.
- Ofici solemne On: Església de Vilamalla Quan: A les 12 h.
- Vermut i sardanes amb la Selvatana Quan: Després de l’ofici
- Concert i ball amb l’orquestra Selvatana On: Centre cívic Quan: A les 18 h.
