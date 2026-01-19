Plans
Llançà celebra la Festa Major de Sant Vicenç amb propostes per a totes les edats del 21 al 25 de gener
El municipi llançanenc manté viva la tradició durant cinc dies oferint activitats per a tots els públics, amb una combinació d’actes populars, cultura, música i espais de trobada
Llançà viurà, del 21 al 25 de gener, una nova edició de la Festa Major de Sant Vicenç amb un programa que combina activitats familiars, cultura popular, música i actes tradicionals.
La programació començarà dimecres 21 a les 2 de la tarda. A la Sala infantil i juvenil de la Biblioteca Pere Calders acollirà L’estona del primer conte, una activitat gratuïta per a nadons de 0 a 14 mesos, amb inscripció prèvia. A la tarda, a les 5, hi haurà cinema infantil a la Casa de Cultura amb la projecció de Zootròpolis, també amb entrada gratuïta. A les 7 de la tarda, l’Espai Beta acollirà la xerrada de la coach Yolanda Gabás Camúñez sota el títol La teva ment crea la teva vida, centrada en el poder dels pensaments, les paraules.
L’endemà, dijous 22, la Festa Major viurà un dels dies més intensos. Al matí, hi haurà inflables gratuïts per a la mainada al gimnàs de l’INS Llançà, de 10 a 13 h. A les 11, l’Església acollirà la missa solemne en honor a Sant Vicenç, amb el cant dels goigs amb la Coral Palandriu, i posteriorment la benedicció dels animals. A la Plaça Major, la cultura popular prendrà protagonisme amb sardanes a les 12 del migdia, a càrrec de la cobla Ciutat de Girona i la salsitxada popular de la Colla del Ranxo a la una, amb un preu simbòlic d’un euro. La tarda comença amb el Despertem els Gegants, a les 4, amb la plantada i continuarà a dos quarts de cinc amb la cercavila pels carrers del poble.
La jornada també inclou diversos actes a la Casa de Cultura, com l’entrega de les Llances i concert de Susanna del Saz a les 6. La prefesta jove a les 5 a l’Espai Jove, l’entrega de la Beca Coll-Alcocer a dos quarts de sis i la presentació del pubillatge llançanenc 2026 a les sis. A partir del vespre, l’Envelat es convertirà en el centre musical amb el Ktatonik Fest VIII, amb obertura de portes a dos quarts de set. El cartell inclou Manolo Kabezabolo y los ke te revientan el bolo, Jokin MCD, Groggy Rude, Assot, Mal Asunto i The Runal Kids. La nit s’allargarà amb PD Ivanote fins a les 3 de la matinada.
Dissabte i diumenge
El dissabte 24 comença amb una proposta teatral familiar. A les 11 del matí, la Casa de Cultura acollirà l’espectacle La tempesta dels oceans d’EmpordàMar Cia, una obra que reflexiona sobre la desaparició del món tal com el coneixem. A les 4, se celebrarà la proclamació del pubillatge del 2026 i el comiat del 2025. A les 5, l’Envelat acollirà el concert de La Principal de la Bisbal i, tot seguit, ball. A la nit, hi haurà concert amb Verbena’m a dos quarts de dotze i sessió amb DJ Ruben Rider a dos quarts de dues de la matinada.
La programació culminarà diumenge 25 amb activitats familiars, culturals i socials. Repetiran els inflables al gimnàs de l’INS Llançà de 10 a 13 h, i al migdia la Casa de Cultura acollirà la inauguració de l’exposició de l’Elenc de Teatre Llevant, a les 12, a l’Espai Beta. A dos quarts d’una, la plaça Major acollirà el vermut popular gratuït. A la tarda, la sala d’actes de la Casa de Cultura acollirà l’espectacle Tributo al Genio, un homenatge a l’humorista Eugenio, amb entrades a 10 euros.
