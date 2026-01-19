Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Agenda del 19 al 25 de gener a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Les sardanes són un clàssic de la festa major.

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 19 DE GENER

FIGUERES

Club de lectura infantil de cicle mitjà coordinat per Yolanda Alcalá El cargol fabufantàstic, d’Eulàlia Canal On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 17.15 h.

Club de lectura de narrativa coordinat per Enric Tubert La sega, de Martí Domínguez On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.

EL PORT DE LA SELVA

Donació de sang On: Espai Port Quan: De 17 a 21 h.

ROSES

Club de lectura "La Negra". Strange pictures, d'Uketsu On: Biblioteca Jaume Vicens Vives Quan: A les 18.30 h.

🗓️ DIMARTS 20 DE GENER

FIGUERES

Club de lectura de Poesia coordinat per Lluís Bosch. Salvatge i freda. Antologia poètica, de Katherine Mansfield On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19 h.

LLANÇÀ

Tarda de cinema i crispetes On: Espai Jove Quan: A les 17 h.

Xerrada de seguretat a la llar, a càrrec dels Mossos d’Esquadra On: Residència Can Marly Quan: A les 17.30 h.

Llegir el teatre L’herència, de Llorenç Serrahima. Conduït per Magda Bosch i Rocamora On: Biblioteca Pere Calders Quan: A les 18.30 h.

SANT PERE PESCADOR

Festa Major de Sant Sebastià.

  • Ofici On: A l’església Quan: A les 12 h.
  • Sardanes amb la cobla Selvatana On: Plaça de l’Església Quan: A les 13 h.
  • Concert i ball a càrrec de l’orquestra Selvatana Quan: A les 18 h.

🗓️ DIMECRES 21 DE GENER

FIGUERES

Cicle de conferències Filosofia a l'Abast, a càrrec de l’Associació Filosofia, Ara Byung-Chul Han. La veu profètica del nostre temps apocalíptic.Xerrada a càrrec de Fernando Pérez-Borbujo, professor titular de filosofia de la Universitat Pompeu Fabra On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18 h.

LLANÇÀ

Festa Major de Sant Vicenç.

  • L’estona del primer conte On: Biblioteca Pere Calders Quan: A les 14 h.
  • Cinema infantil a Llançà: Projecció de la pel·lícula Zootròpolis, de Byron Howard i Rich Moore On: Casa de Cultura Quan: A les 17 h. Preu: Gratuït.
  • Xerrada a càrrec de Yolanda Gabás Camúñez, coach personal i especialitzada en PNL (Programació Neurolingüística). La teva ment crea la teva vida On: Casa de Cultura Quan: A les 19 h.

