Agenda del 19 al 25 de gener a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Una escena de l'obra de teatre &quot;Les cases dels altres&quot;.

Una escena de l'obra de teatre "Les cases dels altres". / Figueres Escena

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 19 DE GENER

FIGUERES

Club de lectura infantil de cicle mitjà coordinat per Yolanda Alcalá El cargol fabufantàstic, d’Eulàlia Canal On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 17.15 h.

Club de lectura de narrativa coordinat per Enric Tubert La sega, de Martí Domínguez On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.

EL PORT DE LA SELVA

Donació de sang On: Espai Port Quan: De 17 a 21 h.

ROSES

Club de lectura "La Negra". Strange pictures, d'Uketsu On: Biblioteca Jaume Vicens Vives Quan: A les 18.30 h.

🗓️ DIMARTS 20 DE GENER

CABANES

Donació de sang On: Centre social : De 17 a 21 h.

CADAQUÉS

Festa de Sant Sebastià

  • Trilleig de campanes i pujada a l’ermita On: Ermita de Sant Sebastià Quan: A les 9.30 h.
  • Sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera Quan: A les 11 h.
  • Cantada i ballada de patacades, es borinot i saltada de corda Quan: A les 15 h.
  • Sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera On: Es Portal Quan: A les 16.30 h.
  • Concert amb Sunmorenao Duo On: Plaça de ses Herbes Quan: A les 18.30 h. Hi haurà servei de foodtrucks.

L’ESCALA

Taller TIC de Fulls de càlcul On: Biblioteca Víctor Català Quan: De 10 a 13 h.

Inscripcions obertes a Anem al teatre amb la Biblioteca per veure l’obra La reina lloba, de Pau Carrió On: Biblioteca Víctor Català Quan: Del 20 al 31 de gener.

FIGUERES

Club de lectura de Poesia coordinat per Lluís Bosch. Salvatge i freda. Antologia poètica, de Katherine Mansfield On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19 h.

Projecció de la pel·lícula No se admiten perros ni italianos Pel·lícula francesa de 2022, dirigida per Alain Ughetto. És un drama d'animació. Sinopsi: Principis del segle XX, al poble natal de la família Ughetto, Ughettera, nord d’Itàlia. La vida a la regió s’havia tornat molt difícil i els Ughettos somiaven una vida millor a l’estranger. Diu la llegenda que Luigi Ughetto va travessar els Alps i va començar una nova vida a França, canviant així el destí de la seva estimada família per sempre. El seu net torna sobre la seva història. On: Catcinemes Quan: A les 20.30 h. En col·laboració amb la 25a Mostra de Cinema de Muntanya i Aventura de Figueres.

LLANÇÀ

Tarda de cinema i crispetes On: Espai Jove Quan: A les 17 h.

Xerrada de seguretat a la llar, a càrrec dels Mossos d’Esquadra On: Residència Can Marly Quan: A les 17.30 h.

Llegir el teatre L’herència, de Llorenç Serrahima. Conduït per Magda Bosch i Rocamora On: Biblioteca Pere Calders Quan: A les 18.30 h.

PERALADA

Festa de Sant Antoni i Sant Sebastià

  • Missa en honor a Sant Sebastià i repartiment de pans beneïts amb l'acompanyament musical d'Alauda Duett On: Capella de Sant Sebastià. Quan: A les 11 h.
  • Vermut popular Quan: Tot seguit,

ROSES

Conferència. Cap Norfeu i 'Somni de cap de Creus', a càrrec de Josep M. Dacosta, Daco On: Casal del Pescador Quan: A les 19 h.

SANT PERE PESCADOR

Festa Major de Sant Sebastià

  • Ofici On: A l’església Quan: A les 12 h.
  • Sardanes amb la cobla Selvatana On: Plaça de l’Església Quan: A les 13 h.
  • Concert i ball a càrrec de l’orquestra Selvatana Quan: A les 18 h.

🗓️ DIMECRES 21 DE GENER

L’ESCALA

Conferència BiblioSteam. Filosofia per a tots el públics. Som masses? Dilemes ètics entorn la població del futur. A càrrec d’Alba Padrós, llicenciada en filosofia. Ètica demogràfica en temps de crisi climàtica: sobrepoblació, generacions futures i el valor de néixer On: Biblioteca Víctor Català Quan: A les 18 h.

Taller: Com fer el teu arbre genealògic - II Edició, a càrrec d’en Rafel Bruguera. Taller de 4 sessions d'una hora per aprendre a fer l'arbre genealògic familiar, explorant la teva història familiar. És una guia de com elaborar-lo i dels accessos per trobar informació On: Sala Polivalent Municipal Quan: A les 15.30 h. Activitat per a persones inscrites al Programa +60.

FIGUERES

Cicle de conferències Filosofia a l'Abast, a càrrec de l’Associació Filosofia, Ara Byung-Chul Han. La veu profètica del nostre temps apocalíptic.Xerrada a càrrec de Fernando Pérez-Borbujo, professor titular de filosofia de la Universitat Pompeu Fabra On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18 h.

Una història de la literatura en l’art. Curs impartit per Miquel del Pozo, arquitecte, màster en teoria i història de l’arquitectura On: Museu de l’Empordà Quan: A les 19 h.

LLANÇÀ

Festa Major de Sant Vicenç

  • L’estona del primer conte On: Biblioteca Pere Calders Quan: A les 14 h.
  • Cinema infantil a Llançà: Projecció de la pel·lícula Zootròpolis, de Byron Howard i Rich Moore On: Casa de Cultura Quan: A les 17 h. Preu: Gratuït.
  • Xerrada a càrrec de Yolanda Gabás Camúñez, coach personal i especialitzada en PNL (Programació Neurolingüística). La teva ment crea la teva vida On: Casa de Cultura Quan: A les 19 h.

VILAMALLA

Donació de sang On: Escola APS Quan: De 16 a 20 h.

🗓️ DIJOUS 22 DE GENER

CADAQUÉS

Petits grans artistes. Taller de dibuix. Sessió 2, a càrrec de Núria Fontenla On: A les tres Studio Quan: A les 17 h. Activitat per a nens i nenes de 5 a 10 anys.

Petits grans artistes. Taller de IA. Aplicació de IA per a desenvolupar històries, gràfics, música i presentacions On: A la biblioteca Quan: A les 17.30 h. Per a joves de 10 a 18 anys.

CAPMANY

Cicle mensual de conferències sobiranistes. Autoorganització, la força de la gent, a càrrec de Vicent Partal On: Societat La Fraternal Quan: A les 19 h.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Club de lectura juvenil. Comentari de Thornhill, de Pam Smy. Conducció a càrrec de Judith Ardite On: Biblioteca Quan: A les 17 h. Per a joves de 12 a 16 anys.

Club de lectura de còmic. Comentari de ¿Podemos hablar de algo más agradable?, de Roz Chast. Conducció a càrrec d’Ovídia Barneo On: Biblioteca Quan: A les 19 h.

L’ESCALA

Grup de Lectura Va de Lletres. Comentari de la novel·la Els nens són reis, de Delphine de Vigan. A càrrec de Conxa Salesa On: Biblioteca Víctor Català Quan: A les 18.30 h.

FIGUERES

Donació de sang On: Bus plaça Catalunya Quan: De 10 a 14 h.

Taula rodona. L’ecosistema de la fotografia i els seus mecanismes. Amb la participació de Roser Cambray, conservadora del Departament de Fotografia del Museu Nacional d’Art de Catalunya; Josep Casamartina, director de la Fundació i la Col·lecció Antoni de Montpalau i Carles Guerra, crític d’art, docent i investigador. Moderada per Eva Vázquez, historiadora de l’art i periodista cultural al diari El Punt Avui On: Museu de l’Empordà Quan: A les 19 h.

Xerrada debat Les terres rares. Problemàtica dels recursos minerals estratègics i crítics, amb la participació de Xavier Gassot i Matas, José L. Munuera Blázquez i Jordi Tritlla i Cambra On: La Cate Quan: A les 19 h.

Conferència La Camisa de Dalí, a càrrec de Lydia García López, directora de la Col·lecció López-Trabado On: Museu del Joguet Quan: A les 19 h.

Presentació de DIVÍ, d'Oriol Canals, a càrrec de Mariona Ferrer On: Espai Cultural Bookman Quan: A les 19 h.

La Mostra, Muntanya i Aventura. Xerrada KM0 amb Umbert Almenara, Victor Mestre, Josep Barniol i Manel Ibars On: Cercle Sport Quan: A les 20 h.

LLANÇÀ

Festa Major de Sant Vicenç

  • Inflables per a la mainada On: Gimnàs INS Llançà Quan: De 10 a 13 h. Preu: Gratuït.
  • Missa Solemne en honor a Sant Vicenç i el Cant dels Goig amb la col·laboració de la Coral Plandriu i posteriorment, benedicció dels animals On: Església Parroquial de Sant Vicenç Quan: A les 11 h.
  • Sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona On: Plaça Major Quan: A les 12 h.
  • Salsitxada a càrrec de La Colla del Ranxo On: Plaça Major Quan: A les 13 h. Preu: 1 €.
  • Despertem els Gegants On: Plaça Major Quan: A les 16 h.
  • Cercavila Quan: A les 16.30 h.
  • Acte d’entrega de les Llances i concert a càrrec de Susanna del Saz On: Casa de Cultura Quan: A les 18 h.

ROSES

Xerrada Cicle BiblioSteam. Com funciona el nostre cervell, a càrrec de la Dra. en biomedicina Mireia Ortega On: Biblioteca Quan: A les 19 h.

🗓️ DIVENDRES 23 DE GENER

CABANES

Festa Major de Sant Vicenç. Teatre Un tal Cèsar, amb Marcel Tomàs, de Cascai Teatre On: Sala de Ball Quan: A les 21 h.

CADAQUÉS

Xerrada. Empoderament Lingüístic: l’eina clau per la revitalització del català, a càrrec de Col·lectiu l’Escambell On: Biblioteca Quan: A les 17 h.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

X Cicle de conferències de Castelló. La gestió i els reptes de futur del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, a càrrec de Ponç Feliu Latorre On: Sala Gòtica Quan: A les 19 h.

L’ESCALA

Presentació del llibre 124 Geneaologies de famílies de Girona i el seu bisbat, de Santiago de Llobet, a càrrec de Rafael Bruguera i l’autor On: Alfolí de la Sal Quan: A les 19 h.

FIGUERES

Presentació de l’obra Les ombres que ens acompanyen, de Cesc Cornet On: Llibreria Abacus Quan: A les 18 h.

Presentació del llibre De l’Empordà al món, de Xavier Ferrer, a càrrec de Joan Armangué en conversa amb l’autor On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19 h.

La Mostra, Muntanya i Aventura. Ramón Julián Puigblanqué “Ramonet” presenta el documental Endless Power On: La Cate Quan: A les 21 h. Preu: 5 €. Socis, 3 €.

LLANÇÀ

Festa Major de Sant Vicenç

  • Inflables per a la mainada On: Gimnàs INS Llançà Quan: De 10 a 13 h.
  • Pre-festa jove de Sant Vicenç! On: Espai Jove Quan: A les 17 h.
  • Entrega Beca Coll-Alcocer On: Casa de Cultura Quan: A les 17.30 h.
  • Presentació del pubillatge llançanenc 2026 On: Casa de Cultura Quan: A les 18 h.
  • Ktatonik Fest VIII. Amb les actuacions de Manolo Kabezabolo y los ke te revientan el bolo, Jokin MCD, Groggy Rude, Assot, Mal Asunto i The Runal Kids On: Envelat Quan: A les 18.30 h, obertura de portes i a les 19.30 h, primera actuació
  • PD Ivanote On: Envelat Quan: A les 3.00 h.

🗓️ DISSABTE 24 DE GENER

CABANES

Festa Major de Sant Vicenç

  • Espectacle infantil a càrrec de Can Cantem On: Sala de Ball Quan: A les 17.30 h.
  • Nit Jove a càrrec de DJ Ramon On: Sala de Ball Quan: A les 23.30 h.

L’ESCALA

Activitats al MAC-Empúries. Empúries Virtual On: MAC-Empúries Quan: A les 11 h. Preu: 12€ ( inclou l’entrada al jaciment). Menors de 8 anys, gratuït.

LES ESCAULES

Representació de l'obra Soroll d'avions, de Manel Puig, dirigida per Àngels Barrientos i Maria Rosa Oliveres On: La Societat Unió Escaulenca Quan: A les 18 h.

ESPOLLA

10a Marxa de la Sussissa

  • Entrega de dorsals On: La Fraternal Quan: De 17 a 21 h.
  • Xerrada Backyard: Les curses sense fi, amb el corredor d’Ultradistància Oriol Antolí On: La Fraternal Quan: A les 18 h. Hi haurà pica-pica

FIGUERES

La Mostra, Muntanya i Aventura.

  • Escalada de bloc al fossat del Castell On: Castell de Sant Ferran Quan: A les 9.30 h. Cal inscripció.
  • Projeccions: Girls move mountains i Jordi Pons, quan els records pesen més que l’esperança. Amb la presència del director Jaume Altadill i del protagonista Jordi Pons On: La Cate Quan: A les 18 h. Preu: 5 €. Socis, 3 €.

Presentació del llibre Premi Frederic Pujolà 2025, que recull els relats guanyadors de la IX edició d’aquests guardons de literatura fantàstica. Presentació a càrrec de Carles Acedo i Rocio Ruíz, promotors del premi On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 12 h.

Visita guiada a l’exposició Metamorfosis, a càrrec d’Eduard Bech Vila, director del Museu de l’Empordà On: Museu de l’Empordà Quan: A les 12 h.

Presentació del còmic Lignit, d'Emma Casadevall. L'acte comptarà amb la participació d'El Far Friki de l'Empordà On: La Cate Quan: A les 18 h.

Concert i projecció Sau, un concert de pel·lícula. La llegendària banda catalana Sau torna als escenaris amb una gira única i irrepetible! On: Teatre el Jardí Quan: A les 20 h. Preu: 35 €.

LLANÇÀ

Festa Major de Sant Vicenç

  • Temporada teatral 3 Estacions a Llançà amb l’espectacle de La tempesta dels oceans, a càrrec d'EmpordàMar Cia On: Casa de Cultura Quan: A les 11 h. Preu: Gratuït.
  • Proclamació Pubillatge On: Casa de Cultura Quan: A les 16 h.
  • Concert de La Principal de la Bisbal i tot seguit, ball On: Envelat Quan: A les 17 h.
  • Concert amb el grup Verbena’m On: Envelat Quan: A les 23 h.
  • Dj Ruben Rider On: Envelat Quan: A la 1.30 h.

PERALADA

Visita guiada: Les pintures romàniques de Santa Eulàlia, un tresor de l’Empordà On: Església de Santa Eulàlia i resclosa del Comte Quan: A les 11 h. Preu: 5 € (menors de 10 anys gratuït)

ROSES

Ball amb en Raul On: SUF Quan: A les 22 h.

TORROELLA DE FLUVIÀ

Recital poeticomusical, Geografies, a càrrec de Toni Ventura, veu, i Judit Giralt, piano On: Sala de Ball Quan: A les 20 h.

VILADAMAT

Ball amb Albert Paulo On: Local social Quan: A les 18 h.

VILAMALLA

Festa Major de Sant Vicenç

  • Espectacle Les bombolles del Dr. Babel On: Centre cívic Quan: A les 19.30 h.
  • Karaoke a càrrec de l’Associació de Vilamallencs On: Centre cívic Quan: Tot seguit

🗓️ DIUMENGE 25 DE GENER

CABANES

Festa Major de Sant Vicenç

  • Ofici solemne amb acompanyament de cobla On: A l’església Quan: A les 11 h.
  • Sardanes amb la cobla Cervianenca On: Plaça de l’Ajuntament Quan: Tot seguit
  • Concert i ball de fi de festa amb La Chatta Orquestra On: Sala de Ball Quan: A les 18 h.

L’ESCALA

9a Cursa de la Dona. Aquest any se centra en la malaltia de Charcot-Marie-Tooth o CMTDIA On: La Platja Quan: A les 10 h. Preu: 11 €.

Activitats al MAC-Empúries. Visita romana On: MAC-Empúries Quan: A les 11 h. Preu: 6 € (no inclou l’entrada al jaciment) Menors de 8 anys gratuït.

ESPOLLA

10a Marxa de la Sussissa. Aquest any dos recorreguts. La Clàssica (per a tota la família) i l’Especial dels 10 anys (més exigent. Només corredors) On: Camp de l’Era Quan: A les 10 h. Avituallament a mig camí. Torrada amb sussissa a l’arribada. DJ, sortejos, festa...

Ball amb Joan Bram On: Societat la Fraternal Quan: A les 18 h.

FIGUERES

80è Aplec de Sant Pau de la Calçada. Sardanes a càrrec de la cobla Foment del Montgrí On: Era del Mas Quan: A les 11 h. Missa On: A la capella Quan: A les 12 h. Sardanes Quan: Després de la missa. Hi haurà la tradicional venda de flaones.

Contes per a nadons amb David Planas On: Sala La Cate Quan: A les 11.30 h. Preu: Entrada general: 7 €. Socis de La Cate: 4 €

Ball amb Xus Marcos On: Sala de ball Erato Quan: A les 17.30 h.

Ball amb Maria Muñoz On: Cercle Sport Figuerenc Quan: A les 17.30 h.

Teatre Les cases dels altres, amb La Intempèrie. Una història explicada per diferents testimonis que ens obren les portes de casa seva per ensenyar-nos alguns dels seus racons. On: La Cate Quan: A les 18 h. Preu: 15 €.

Concert. Festa del 12è aniversari de Radio Cassette Night On: La Sonora Quan: A les 19 h.

LA JONQUERA

Visita guiada i portes obertes MUME i búnquers de la Jonquera (1943) On: Museu Memorial de l’Exili Quan: D’11 a 13.30 h.

Cinexic. Zig i els doctors voladors. La princesa Perla Llessamí, el cavaller Jordi Rodalmon i el drac Zog formen un equip de doctors d’allò més entregat. Els tres estan decidits a curar tot tipus de criatures, des d’una sirena cremada pel sol fins a un lleó amb la grip. Però el pitjor dels malalts serà el rei, oncle de la Perla. Un conte de la creadora d’El cargol i la balena i d’El Grúfal, acompanyat de quatre històries sobre la llibertat d’escollir i la necessitat de cuidar On: Porxos Centre Cultural de l’Albera Can Laporta Quan: A les 17 h Preu: Gratuït.

Ball amb Joan Siqués On: Sala Societat Unió Jonquerenca Quan: A les 17.30 h. Preu: 6 €.

LLANÇÀ

Festa Major de Sant Vicenç

  • Inflables per a la mainada On: Gimnàs INS Llançà Quan: De 10 a 13 h. Preu: Gratuït.
  • Inauguració de l’exposició Elenc de Teatre Llevant On: Casa de Cultura Quan: A les 12 h.
  • Vermut Popular On: Plaça Major Quan: A les 12.30 h. Preu: Gratuït.
  • Ball de saló amb Susanna de Xanadú On: Residència Can Marly Quan: A les 18 h.
  • Temporada teatral 3 Estacions a Llançà amb l’espectacle de Tributo al genio, a càrrec d’Artistes Elspera Events On: Casa de Cultura Quan: A les 18 h. Preu: 10 €.

MAÇANET DE CABRENYS

Projecció videoart Buscant el regne dels cels, de Rosa Brugat, i col·loqui amb Alfred Puig Rodò sobre Astronomia On: Can Viola Quan: A les 12 h.

ROSES

Ball amb Nou Trànsit On: SUF Quan: A les 18 h.

VILABERTRAN

Ball amb Pa d’Àngel On: Sala de Ball Quan: A les 18 h.

VILAMALLA

Festa Major de Sant Vicenç

  • Torneig de petanca On: Pistes de petanca Quan: Inscripcions, a les 8.30 h. Inici torneig, a les 9 h.
  • Ofici solemne On: Església de Vilamalla Quan: A les 12 h.
  • Vermut i sardanes amb la Selvatana Quan: Després de l’ofici
  • Concert i ball amb l’orquestra Selvatana On: Centre cívic Quan: A les 18 h.

