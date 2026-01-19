Plans
Agenda del 19 al 25 de gener a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 19 DE GENER
FIGUERES
Club de lectura infantil de cicle mitjà coordinat per Yolanda Alcalá El cargol fabufantàstic, d’Eulàlia Canal On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 17.15 h.
Club de lectura de narrativa coordinat per Enric Tubert La sega, de Martí Domínguez On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.
EL PORT DE LA SELVA
Donació de sang On: Espai Port Quan: De 17 a 21 h.
ROSES
Club de lectura "La Negra". Strange pictures, d'Uketsu On: Biblioteca Jaume Vicens Vives Quan: A les 18.30 h.
🗓️ DIMARTS 20 DE GENER
CABANES
Donació de sang On: Centre social : De 17 a 21 h.
CADAQUÉS
Festa de Sant Sebastià
- Trilleig de campanes i pujada a l’ermita On: Ermita de Sant Sebastià Quan: A les 9.30 h.
- Sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera Quan: A les 11 h.
- Cantada i ballada de patacades, es borinot i saltada de corda Quan: A les 15 h.
- Sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera On: Es Portal Quan: A les 16.30 h.
- Concert amb Sunmorenao Duo On: Plaça de ses Herbes Quan: A les 18.30 h. Hi haurà servei de foodtrucks.
L’ESCALA
Taller TIC de Fulls de càlcul On: Biblioteca Víctor Català Quan: De 10 a 13 h.
Inscripcions obertes a Anem al teatre amb la Biblioteca per veure l’obra La reina lloba, de Pau Carrió On: Biblioteca Víctor Català Quan: Del 20 al 31 de gener.
FIGUERES
Club de lectura de Poesia coordinat per Lluís Bosch. Salvatge i freda. Antologia poètica, de Katherine Mansfield On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19 h.
Projecció de la pel·lícula No se admiten perros ni italianos Pel·lícula francesa de 2022, dirigida per Alain Ughetto. És un drama d'animació. Sinopsi: Principis del segle XX, al poble natal de la família Ughetto, Ughettera, nord d’Itàlia. La vida a la regió s’havia tornat molt difícil i els Ughettos somiaven una vida millor a l’estranger. Diu la llegenda que Luigi Ughetto va travessar els Alps i va començar una nova vida a França, canviant així el destí de la seva estimada família per sempre. El seu net torna sobre la seva història. On: Catcinemes Quan: A les 20.30 h. En col·laboració amb la 25a Mostra de Cinema de Muntanya i Aventura de Figueres.
LLANÇÀ
Tarda de cinema i crispetes On: Espai Jove Quan: A les 17 h.
Xerrada de seguretat a la llar, a càrrec dels Mossos d’Esquadra On: Residència Can Marly Quan: A les 17.30 h.
Llegir el teatre L’herència, de Llorenç Serrahima. Conduït per Magda Bosch i Rocamora On: Biblioteca Pere Calders Quan: A les 18.30 h.
PERALADA
Festa de Sant Antoni i Sant Sebastià
- Missa en honor a Sant Sebastià i repartiment de pans beneïts amb l'acompanyament musical d'Alauda Duett On: Capella de Sant Sebastià. Quan: A les 11 h.
- Vermut popular Quan: Tot seguit,
ROSES
Conferència. Cap Norfeu i 'Somni de cap de Creus', a càrrec de Josep M. Dacosta, Daco On: Casal del Pescador Quan: A les 19 h.
SANT PERE PESCADOR
Festa Major de Sant Sebastià
- Ofici On: A l’església Quan: A les 12 h.
- Sardanes amb la cobla Selvatana On: Plaça de l’Església Quan: A les 13 h.
- Concert i ball a càrrec de l’orquestra Selvatana Quan: A les 18 h.
🗓️ DIMECRES 21 DE GENER
L’ESCALA
Conferència BiblioSteam. Filosofia per a tots el públics. Som masses? Dilemes ètics entorn la població del futur. A càrrec d’Alba Padrós, llicenciada en filosofia. Ètica demogràfica en temps de crisi climàtica: sobrepoblació, generacions futures i el valor de néixer On: Biblioteca Víctor Català Quan: A les 18 h.
Taller: Com fer el teu arbre genealògic - II Edició, a càrrec d’en Rafel Bruguera. Taller de 4 sessions d'una hora per aprendre a fer l'arbre genealògic familiar, explorant la teva història familiar. És una guia de com elaborar-lo i dels accessos per trobar informació On: Sala Polivalent Municipal Quan: A les 15.30 h. Activitat per a persones inscrites al Programa +60.
FIGUERES
Cicle de conferències Filosofia a l'Abast, a càrrec de l’Associació Filosofia, Ara Byung-Chul Han. La veu profètica del nostre temps apocalíptic.Xerrada a càrrec de Fernando Pérez-Borbujo, professor titular de filosofia de la Universitat Pompeu Fabra On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18 h.
Una història de la literatura en l’art. Curs impartit per Miquel del Pozo, arquitecte, màster en teoria i història de l’arquitectura On: Museu de l’Empordà Quan: A les 19 h.
LLANÇÀ
Festa Major de Sant Vicenç
- L’estona del primer conte On: Biblioteca Pere Calders Quan: A les 14 h.
- Cinema infantil a Llançà: Projecció de la pel·lícula Zootròpolis, de Byron Howard i Rich Moore On: Casa de Cultura Quan: A les 17 h. Preu: Gratuït.
- Xerrada a càrrec de Yolanda Gabás Camúñez, coach personal i especialitzada en PNL (Programació Neurolingüística). La teva ment crea la teva vida On: Casa de Cultura Quan: A les 19 h.
VILAMALLA
Donació de sang On: Escola APS Quan: De 16 a 20 h.
🗓️ DIJOUS 22 DE GENER
CADAQUÉS
Petits grans artistes. Taller de dibuix. Sessió 2, a càrrec de Núria Fontenla On: A les tres Studio Quan: A les 17 h. Activitat per a nens i nenes de 5 a 10 anys.
Petits grans artistes. Taller de IA. Aplicació de IA per a desenvolupar històries, gràfics, música i presentacions On: A la biblioteca Quan: A les 17.30 h. Per a joves de 10 a 18 anys.
CAPMANY
Cicle mensual de conferències sobiranistes. Autoorganització, la força de la gent, a càrrec de Vicent Partal On: Societat La Fraternal Quan: A les 19 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Club de lectura juvenil. Comentari de Thornhill, de Pam Smy. Conducció a càrrec de Judith Ardite On: Biblioteca Quan: A les 17 h. Per a joves de 12 a 16 anys.
Club de lectura de còmic. Comentari de ¿Podemos hablar de algo más agradable?, de Roz Chast. Conducció a càrrec d’Ovídia Barneo On: Biblioteca Quan: A les 19 h.
L’ESCALA
Grup de Lectura Va de Lletres. Comentari de la novel·la Els nens són reis, de Delphine de Vigan. A càrrec de Conxa Salesa On: Biblioteca Víctor Català Quan: A les 18.30 h.
FIGUERES
Donació de sang On: Bus plaça Catalunya Quan: De 10 a 14 h.
Taula rodona. L’ecosistema de la fotografia i els seus mecanismes. Amb la participació de Roser Cambray, conservadora del Departament de Fotografia del Museu Nacional d’Art de Catalunya; Josep Casamartina, director de la Fundació i la Col·lecció Antoni de Montpalau i Carles Guerra, crític d’art, docent i investigador. Moderada per Eva Vázquez, historiadora de l’art i periodista cultural al diari El Punt Avui On: Museu de l’Empordà Quan: A les 19 h.
Xerrada debat Les terres rares. Problemàtica dels recursos minerals estratègics i crítics, amb la participació de Xavier Gassot i Matas, José L. Munuera Blázquez i Jordi Tritlla i Cambra On: La Cate Quan: A les 19 h.
Conferència La Camisa de Dalí, a càrrec de Lydia García López, directora de la Col·lecció López-Trabado On: Museu del Joguet Quan: A les 19 h.
Presentació de DIVÍ, d'Oriol Canals, a càrrec de Mariona Ferrer On: Espai Cultural Bookman Quan: A les 19 h.
La Mostra, Muntanya i Aventura. Xerrada KM0 amb Umbert Almenara, Victor Mestre, Josep Barniol i Manel Ibars On: Cercle Sport Quan: A les 20 h.
Projecció de la pel·lícula No se admiten perros ni italianos Pel·lícula francesa de 2022, dirigida per Alain Ughetto. És un drama d'animació. Sinopsi: Principis del segle XX, al poble natal de la família Ughetto, Ughettera, nord d’Itàlia. La vida a la regió s’havia tornat molt difícil i els Ughettos somiaven una vida millor a l’estranger. Diu la llegenda que Luigi Ughetto va travessar els Alps i va començar una nova vida a França, canviant així el destí de la seva estimada família per sempre. El seu net torna sobre la seva història. On: Catcinemes Quan: A les 20.30 h. En col·laboració amb la 25a Mostra de Cinema de Muntanya i Aventura de Figueres.
LLANÇÀ
Festa Major de Sant Vicenç
- Inflables per a la mainada On: Gimnàs INS Llançà Quan: De 10 a 13 h. Preu: Gratuït.
- Missa Solemne en honor a Sant Vicenç i el Cant dels Goig amb la col·laboració de la Coral Plandriu i posteriorment, benedicció dels animals On: Església Parroquial de Sant Vicenç Quan: A les 11 h.
- Sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona On: Plaça Major Quan: A les 12 h.
- Salsitxada a càrrec de La Colla del Ranxo On: Plaça Major Quan: A les 13 h. Preu: 1 €.
- Despertem els Gegants On: Plaça Major Quan: A les 16 h.
- Cercavila Quan: A les 16.30 h.
- Acte d’entrega de les Llances i concert a càrrec de Susanna del Saz On: Casa de Cultura Quan: A les 18 h.
ROSES
Xerrada Cicle BiblioSteam. Com funciona el nostre cervell, a càrrec de la Dra. en biomedicina Mireia Ortega On: Biblioteca Quan: A les 19 h.
🗓️ DIVENDRES 23 DE GENER
CABANES
Festa Major de Sant Vicenç. Teatre Un tal Cèsar, amb Marcel Tomàs, de Cascai Teatre On: Sala de Ball Quan: A les 21 h.
CADAQUÉS
Xerrada. Empoderament Lingüístic: l’eina clau per la revitalització del català, a càrrec de Col·lectiu l’Escambell On: Biblioteca Quan: A les 17 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
X Cicle de conferències de Castelló. La gestió i els reptes de futur del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, a càrrec de Ponç Feliu Latorre On: Sala Gòtica Quan: A les 19 h.
L’ESCALA
Presentació del llibre 124 Geneaologies de famílies de Girona i el seu bisbat, de Santiago de Llobet, a càrrec de Rafael Bruguera i l’autor On: Alfolí de la Sal Quan: A les 19 h.
FIGUERES
Presentació de l’obra Les ombres que ens acompanyen, de Cesc Cornet On: Llibreria Abacus Quan: A les 18 h.
Presentació del llibre De l’Empordà al món, de Xavier Ferrer, a càrrec de Joan Armangué en conversa amb l’autor On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19 h.
La Mostra, Muntanya i Aventura. Ramón Julián Puigblanqué “Ramonet” presenta el documental Endless Power On: La Cate Quan: A les 21 h. Preu: 5 €. Socis, 3 €.
LLANÇÀ
Festa Major de Sant Vicenç
- Inflables per a la mainada On: Gimnàs INS Llançà Quan: De 10 a 13 h.
- Pre-festa jove de Sant Vicenç! On: Espai Jove Quan: A les 17 h.
- Entrega Beca Coll-Alcocer On: Casa de Cultura Quan: A les 17.30 h.
- Presentació del pubillatge llançanenc 2026 On: Casa de Cultura Quan: A les 18 h.
- Ktatonik Fest VIII. Amb les actuacions de Manolo Kabezabolo y los ke te revientan el bolo, Jokin MCD, Groggy Rude, Assot, Mal Asunto i The Runal Kids On: Envelat Quan: A les 18.30 h, obertura de portes i a les 19.30 h, primera actuació
- PD Ivanote On: Envelat Quan: A les 3.00 h.
🗓️ DISSABTE 24 DE GENER
CABANES
Festa Major de Sant Vicenç
- Espectacle infantil a càrrec de Can Cantem On: Sala de Ball Quan: A les 17.30 h.
- Nit Jove a càrrec de DJ Ramon On: Sala de Ball Quan: A les 23.30 h.
L’ESCALA
Activitats al MAC-Empúries. Empúries Virtual On: MAC-Empúries Quan: A les 11 h. Preu: 12€ ( inclou l’entrada al jaciment). Menors de 8 anys, gratuït.
LES ESCAULES
Representació de l'obra Soroll d'avions, de Manel Puig, dirigida per Àngels Barrientos i Maria Rosa Oliveres On: La Societat Unió Escaulenca Quan: A les 18 h.
ESPOLLA
10a Marxa de la Sussissa
- Entrega de dorsals On: La Fraternal Quan: De 17 a 21 h.
- Xerrada Backyard: Les curses sense fi, amb el corredor d’Ultradistància Oriol Antolí On: La Fraternal Quan: A les 18 h. Hi haurà pica-pica
FIGUERES
La Mostra, Muntanya i Aventura.
- Escalada de bloc al fossat del Castell On: Castell de Sant Ferran Quan: A les 9.30 h. Cal inscripció.
- Projeccions: Girls move mountains i Jordi Pons, quan els records pesen més que l’esperança. Amb la presència del director Jaume Altadill i del protagonista Jordi Pons On: La Cate Quan: A les 18 h. Preu: 5 €. Socis, 3 €.
Presentació del llibre Premi Frederic Pujolà 2025, que recull els relats guanyadors de la IX edició d’aquests guardons de literatura fantàstica. Presentació a càrrec de Carles Acedo i Rocio Ruíz, promotors del premi On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 12 h.
Visita guiada a l’exposició Metamorfosis, a càrrec d’Eduard Bech Vila, director del Museu de l’Empordà On: Museu de l’Empordà Quan: A les 12 h.
Presentació del còmic Lignit, d'Emma Casadevall. L'acte comptarà amb la participació d'El Far Friki de l'Empordà On: La Cate Quan: A les 18 h.
Concert i projecció Sau, un concert de pel·lícula. La llegendària banda catalana Sau torna als escenaris amb una gira única i irrepetible! On: Teatre el Jardí Quan: A les 20 h. Preu: 35 €.
LLANÇÀ
Festa Major de Sant Vicenç
- Temporada teatral 3 Estacions a Llançà amb l’espectacle de La tempesta dels oceans, a càrrec d'EmpordàMar Cia On: Casa de Cultura Quan: A les 11 h. Preu: Gratuït.
- Proclamació Pubillatge On: Casa de Cultura Quan: A les 16 h.
- Concert de La Principal de la Bisbal i tot seguit, ball On: Envelat Quan: A les 17 h.
- Concert amb el grup Verbena’m On: Envelat Quan: A les 23 h.
- Dj Ruben Rider On: Envelat Quan: A la 1.30 h.
PERALADA
Visita guiada: Les pintures romàniques de Santa Eulàlia, un tresor de l’Empordà On: Església de Santa Eulàlia i resclosa del Comte Quan: A les 11 h. Preu: 5 € (menors de 10 anys gratuït)
ROSES
Ball amb en Raul On: SUF Quan: A les 22 h.
TORROELLA DE FLUVIÀ
Recital poeticomusical, Geografies, a càrrec de Toni Ventura, veu, i Judit Giralt, piano On: Sala de Ball Quan: A les 20 h.
VILADAMAT
Ball amb Albert Paulo On: Local social Quan: A les 18 h.
VILAMALLA
Festa Major de Sant Vicenç
- Espectacle Les bombolles del Dr. Babel On: Centre cívic Quan: A les 19.30 h.
- Karaoke a càrrec de l’Associació de Vilamallencs On: Centre cívic Quan: Tot seguit
🗓️ DIUMENGE 25 DE GENER
CABANES
Festa Major de Sant Vicenç
- Ofici solemne amb acompanyament de cobla On: A l’església Quan: A les 11 h.
- Sardanes amb la cobla Cervianenca On: Plaça de l’Ajuntament Quan: Tot seguit
- Concert i ball de fi de festa amb La Chatta Orquestra On: Sala de Ball Quan: A les 18 h.
L’ESCALA
9a Cursa de la Dona. Aquest any se centra en la malaltia de Charcot-Marie-Tooth o CMTDIA On: La Platja Quan: A les 10 h. Preu: 11 €.
Activitats al MAC-Empúries. Visita romana On: MAC-Empúries Quan: A les 11 h. Preu: 6 € (no inclou l’entrada al jaciment) Menors de 8 anys gratuït.
ESPOLLA
10a Marxa de la Sussissa. Aquest any dos recorreguts. La Clàssica (per a tota la família) i l’Especial dels 10 anys (més exigent. Només corredors) On: Camp de l’Era Quan: A les 10 h. Avituallament a mig camí. Torrada amb sussissa a l’arribada. DJ, sortejos, festa...
Ball amb Joan Bram On: Societat la Fraternal Quan: A les 18 h.
FIGUERES
80è Aplec de Sant Pau de la Calçada. Sardanes a càrrec de la cobla Foment del Montgrí On: Era del Mas Quan: A les 11 h. Missa On: A la capella Quan: A les 12 h. Sardanes Quan: Després de la missa. Hi haurà la tradicional venda de flaones.
Contes per a nadons amb David Planas On: Sala La Cate Quan: A les 11.30 h. Preu: Entrada general: 7 €. Socis de La Cate: 4 €
Ball amb Xus Marcos On: Sala de ball Erato Quan: A les 17.30 h.
Ball amb Maria Muñoz On: Cercle Sport Figuerenc Quan: A les 17.30 h.
Teatre Les cases dels altres, amb La Intempèrie. Una història explicada per diferents testimonis que ens obren les portes de casa seva per ensenyar-nos alguns dels seus racons. On: La Cate Quan: A les 18 h. Preu: 15 €.
Concert. Festa del 12è aniversari de Radio Cassette Night On: La Sonora Quan: A les 19 h.
LA JONQUERA
Visita guiada i portes obertes MUME i búnquers de la Jonquera (1943) On: Museu Memorial de l’Exili Quan: D’11 a 13.30 h.
Cinexic. Zig i els doctors voladors. La princesa Perla Llessamí, el cavaller Jordi Rodalmon i el drac Zog formen un equip de doctors d’allò més entregat. Els tres estan decidits a curar tot tipus de criatures, des d’una sirena cremada pel sol fins a un lleó amb la grip. Però el pitjor dels malalts serà el rei, oncle de la Perla. Un conte de la creadora d’El cargol i la balena i d’El Grúfal, acompanyat de quatre històries sobre la llibertat d’escollir i la necessitat de cuidar On: Porxos Centre Cultural de l’Albera Can Laporta Quan: A les 17 h Preu: Gratuït.
Ball amb Joan Siqués On: Sala Societat Unió Jonquerenca Quan: A les 17.30 h. Preu: 6 €.
LLANÇÀ
Festa Major de Sant Vicenç
- Inflables per a la mainada On: Gimnàs INS Llançà Quan: De 10 a 13 h. Preu: Gratuït.
- Inauguració de l’exposició Elenc de Teatre Llevant On: Casa de Cultura Quan: A les 12 h.
- Vermut Popular On: Plaça Major Quan: A les 12.30 h. Preu: Gratuït.
- Ball de saló amb Susanna de Xanadú On: Residència Can Marly Quan: A les 18 h.
- Temporada teatral 3 Estacions a Llançà amb l’espectacle de Tributo al genio, a càrrec d’Artistes Elspera Events On: Casa de Cultura Quan: A les 18 h. Preu: 10 €.
MAÇANET DE CABRENYS
Projecció videoart Buscant el regne dels cels, de Rosa Brugat, i col·loqui amb Alfred Puig Rodò sobre Astronomia On: Can Viola Quan: A les 12 h.
ROSES
Ball amb Nou Trànsit On: SUF Quan: A les 18 h.
VILABERTRAN
Ball amb Pa d’Àngel On: Sala de Ball Quan: A les 18 h.
VILAMALLA
Festa Major de Sant Vicenç
- Torneig de petanca On: Pistes de petanca Quan: Inscripcions, a les 8.30 h. Inici torneig, a les 9 h.
- Ofici solemne On: Església de Vilamalla Quan: A les 12 h.
- Vermut i sardanes amb la Selvatana Quan: Després de l’ofici
- Concert i ball amb l’orquestra Selvatana On: Centre cívic Quan: A les 18 h.
