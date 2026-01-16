Sant Pere Pescador celebra la festa major d’hivern amb quatre dies de festa i activitats per a tots els públics
La celebració començarà divendres amb una projecció de cinema i culminarà dimarts amb un concert i ball
La festa major d’hivern de Sant Pere Pescador, organitzada per Associació de Festes i Esdeveniments, amb la col·laboració de l’Ajuntament costaner, allargarà el cap de setmana amb quatre dies festius (del 16 al 20 de gener), que començaran aquest divendres amb cinema -es projectarà la pel·lícula La Tierra prometida, al Casal de jubilats- i acabaran dimarts, dia de Sant Sebastià, amb el concert i ball de l’orquestra Selvatana, entre altres activitats, com l’ofici a l’església (12 del migdia), les sardanes a l’hora del vermut i el concert i ball de tarda. La Nit jove començarà a les dotze de la nit de dissabte i comptarà amb les actuacions de la Mitja nit i Calvins. Aquesta vetllada al Centre Cívic permetrà escalfar-se apujant la temperatura del principi d’any. Diumenge al migdia, al Centre Cívic, el circ Tot Circ entretindrà als més petits.
La Festa de Sant Sebastià és una tradició santperenca des de fa molts anys. L’ermita de Sant Sebastià, situada a l’entrada, venint de Castelló d’Empúries, és un edifici d’una sola nau amb capçalera poligonal, totalment rehabilitada. Originàriament, la nau estava coberta amb volta de canó i llunetes. Exteriorment, el mur nord és aguantat per tres grans contraforts amb el basament quadrat, bastits amb pedra ben escairada lligada amb morter de calç, i fragments de material constructiu a les juntures.
Al mur sud, hi ha tres contraforts més, tot i que actualment estan arrebossats i pintats. La primera referència escrita que es documenta data de 1511, moment de difusió del culte a Sant Sebastià.
No obstant això, l’edifici actual data dels segles XVII-XVIII, moment històric marcat per les epidèmies periòdiques que propiciaren la dedicació de capelles a Sant Sebastià com a protector de la pesta i el contagi.
A la façana sud, destaquen dues obertures, una finestra d’arc de mig punt de doble esqueixada i un finestral d’arc escarser, amb l’emmarcament motllurat que repeteix l’esqueixada de l’anterior finestra.
La façana presenta la porta d’accés original al temple, actualment transformada en finestral. És d’obertura rectangular, amb els brancals bastits amb carreus escairats i la llinda plana motllurada, amb una inscripció disposada al voltant d’una creu.
