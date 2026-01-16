Oci
Programació de cinemes del 16 al 22 de gener a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria.
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
TURNO DE GUARDIA ★★★★
País. Suïssa. 2025. Drama. Thriller. Medicina 92 minuts. Guió i direcció: Petra Biondina Volpe. Intèrprets: Leonie Benesch, Sonja Riesen. Sinopsi: Floria és una infermera que treballa amb gran dedicació i professionalitat a l'ala quirúrgica d'un hospital suís. No comet mai un error, sempre escolta els seus pacient,s fins i tot en les situacions més estressants i sempre està disponible immediatament en cas d'emergència. Però a la dura, i moltes vegades impredictible, realitat diària de l'hospital les coses poden ser diferents. Un dia, Floria arriba per treballar al torn de nit, la sala d'urgències és completament plena i hi ha manca de personal. Tot i el ritme frenètic, Floria treballa incansable per atendre tots els pacients però comet un desastrós error i el torn amenaça de desbaratar-se del tot. Comença una angoixant carrera contrarellotge.
Cinemes Figueres. Laborables, a les 20.00 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 20.00 i 22.00 h
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
NO SE ADMITEN PERROS NI ITALIANOS ★★★★
- País: França. 2022. Idioma: Francès. Animació. Drama. 70 minuts. Direcció: Alain Ughetto Guió: Alexis Galmot, Anne Paschetta, Alain Ughetto Sinopsi: Principis del segle XX, al poble natal de la família Ughetto, Ughettera, nord d’Itàlia. La vida a la regió s’havia tornat molt difícil i els Ughettos somiaven una vida millor a l’estranger. Diu la llegenda que Luigi Ughetto va travessar els Alps i va començar una nova vida a França, canviant així el destí de la seva estimada família per sempre. El seu net torna sobre la seva història.
- Cinemes Figueres. Dimarts 20 i dijous 22 a les 20.30 h. En col·laboració amb la 25a Mostra de Cinema de Muntanya i Aventura de Figueres.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
SI PUDIERA TE DARÍA UNA PATADA ★★★
- País. Estats Units. 2025. Comèdia dramàtica. 113 minuts. Guió i direcció: Mary Bronstein. Intèrprets: Rose Byrne, Delaney Quinn. Sinopsi: Amb la seva vida literalment esfondrant-se al seu voltant, Linda intenta bregar amb la misteriosa malaltia de la seva filla, el seu marit absent, una persona desapareguda i una relació cada cop més hostil amb el seu terapeuta.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dissabte i diumenge, a les 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 16 i dissabte 17, a les 20.30 i 22.35 h. De diumenge 18 a dijous 22, a les 20.30 h.
28 AÑOS DESPUÉS ★★★
- País. Regne Unit. 2025. Terror. Ciència-ficció. 115 minuts. Direcció: Danny Boyle. Guió: Danny Boyle, Alex Garland. Intèrprets: Alfie Williams, Jodie Comer. Sinopsi: Després d'anys dels esdeveniments de 28 setmanes després, el virus de la ira ha tornat i un grup de supervivents han de sobreviure en un món assolat per hordes d'infectats.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.3, 19.45 i 22.10 h. Dissabte i diumenge, a les 15.20, 17.40, 19.50 i 22.10 h.
- Cinemes Roses. Divendres 16, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 17, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 18, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. De dilluns 19 a dijous 22, a les 18.20 i 20.30 h.
SONG SUNG BLUE: CANCIÓN PARA DOS ★★★★
- País. Estats Units. 2025. Drama musical. Basat en fets reals. 131 minuts. Direcció: Craig Brewer. Guió: Craig Brewer, Greg Kohs. Intèrprets: Kate Hudson, Hugh Jackman. Sinopsi: Basada en una història real, narra la història de dos músics de poca fortuna (Hugh Jackman i Kate Hudson) que es llancen amb il·lusió a formar una banda tribut a Neil Diamond, demostrant que mai no és massa tard per trobar l’amor i complir els teus somnis.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 20.00 h. Dimecres 21 VOSE, a les 20.00 h. Dissabte i diumenge, a les 19.30 i 22.00 h.
FAMILIA DE ALQUILER ★★★★
- País: Japó. 2025. Comèdia dramàtica. 103 minuts. Direcció: Hikari. Guió: Stephen Blahut, Hikari. Sinopsi: Ambientada al Tòquio actual, segueix un actor nord-americà que lluita per trobar un propòsit a la vida fins que aconsegueix un treball inusual: treballar per a una agència japonesa de "famílies de lloguer", interpretant papers de suplent per a desconeguts. A mesura que se submergeix al món dels seus clients, comença a establir vincles genuïns que difuminen les línies entre l'actuació i la realitat. En enfrontar-se a les complexitats morals de la seva feina, redescobreix el propòsit, la pertinença i la tranquil·la bellesa de les relacions humanes.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dissabte i diumenge: A les 15.30. 17.40, 19.50 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 16, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 17, a les 16.05, 18.20 20.30 i 22.35 h. Diumenge 18, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. De dilluns 19 a dimecres 21, a les 18.20 i 20.30 h. Dijous 22, a les 18.20 h. VOSE, a les 20.30 h.
BOB ESPONJA ★★★
- País: Estats Units. 2025. Animació, aventures. 88 minuts. Direcció: Derek Drymon. Guió: Pam Brady, Matt Lieberman, Derek Drymon. Sinopsi: Desesperat per demostrar que és un tipus gran, Bob Esponja decideix demostrar la seva valentia davant el senyor Cranc seguint l’Holandès Errant, el misteriós llegendari pirata fantasma. Així comença una aventura marítima que el porta a les profunditats més remotes de l’oceà, on cap esponja no ha arribat mai.
- Cinemes Figueres. Dissabte i diumenge: A les 15.40 h.
3D AVATAR. FUEGO Y CENIZA ★★★
- País. Estats Units. 2025. Ciència-ficció, aventures. 195 minuts. Direcció: James Cameron. Guió: James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver. Intèrprets: Sam Worthington, Zoe Saldaña. Sinopsi: Tercer lliurament de la saga «Avatar». Presenta el Poble de les Cendres, un clan Na’vi no tan pacífic que utilitzarà la violència si ho necessita per aconseguir els seus objectius, encara que sigui contra altres clans.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 20.00 h. Dissabte i diumenge: A les 17.30 i 21.15 h. 3D. Laborables: A les 17.20 i 21.00 h. Dissabte i diumenge: A les 15.20 i 19.00 h
- Cinemes Roses. De divendres 9 al dijous 22, a les 18.20 h.
LA ASISTENTA ★★★
- País. Estats Units 2025. Thriller. 131 minuts. Direcció: Paul Feig. Guió: Rebecca Sonnenshine. Intèrprets: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried. Sinopsi: Una jove (Sydney Sweeney), amb un passat complicat comença a treballar com a assistenta a la luxosa casa dels Winchester. A mesura que s’endinsa a la vida de la família, descobrirà secrets foscos que posaran en perill la seva seguretat, però potser ja és massa tard. És una adaptació de la novel·la de Freida McFadden.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les a les 17.20, 19.40 i 22.00 h. Dissabte i diumenge: A les 15.30, 17.20, 19.50 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 16 i dissabte 17, a les 18.00, 20.30 i 22.00 h. De diumenge 18 a dijous 22, a les 18.00 i 20.30 h.
ABUELA TREMENDA ★★
- País: Espanya. 2025. Comèdia. 88 minuts. Direcció: Ana Vázquez Guió: Roberto Jiménez. Intèrprets: Elena Irureta, Toñi Acosta. Sinopsi: La Toñi no és una àvia qualsevol. És un remolí, una ànima lliure que sempre es fica en embolics. A la seva filla, la Daniela, la treu una mica de polleguera, però la seva neta, l’Alexia, l’adora. Per això, quan la Daniela s’emporta l’Alexia a un retir rural de la seva empresa, la Toñi no dubta a presentar-s’hi amb la seva caravana per passar temps amb la seva neta i animar el cotarro costi el que costi. La Toñi capgirarà el retir i la feina de la Daniela i, sense voler, també posarà algunes coses al seu lloc.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les a les 18.00 h. Dissabte i diumenge: A les 16.00 i 18.00 h.
- Cinemes Roses. Dissabte i diumenge: A les 16.05 h.
ZOOTRÓPOLIS 2 ★★★
- País: Estats Units. 2025. Animació. Comèdia. 107 minuts. Direcció: Jared Bush, Byron Howard Guió: Jared Bush. Intèrprets: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman. Sinopsi: Judy i Nick es troben després de la recargolada pista d'un misteriós rèptil que arriba a Zootopia i posa de cap per avall la metròpoli dels mamífers. Per resoldre el cas, la Judy i el Nick han d'anar d'incògnit a noves parts inesperades de la ciutat, on la seva creixent associació es posa a prova com mai.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.45 h. Dissabte i diumenge: A les 15.20 i 17.20 h.
- Cinemes Roses. Dissabte i diumenge: A les 16.05 h.
