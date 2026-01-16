Festes
Navata es vesteix de gala per a una nova Festa de Sant Antoni
Comença aquest divendres 16 de gener, s'estén fins diumenge i tindrà activitats per a tots els públics
Navata espera amb ganes una nova edició de la Festa de Sant Antoni. Aquest 2026, l’esdeveniment se celebrarà durant els dies 16, 17 i 18 de gener. El programa d’enguany combinarà activitats juvenils, música, cultura popular i actes tradicionals repartits entre el Punt Jove, la Sala del Sindicat, la plaça Era de l’Obra i l’Església de Sant Pere.
La Festa d’Hivern del municipi estarà pensada i adreçada per a fer gaudir els navatencs de totes les edats i interessos possibles. La festa començarà el divendres 16 de gener a les sis de la tarda, amb una activitat al Punt Jove dedicada a la Cuina de Festa Major. A la nit, la programació continuarà a la Sala del Sindicat amb un sopar popular cantat a dos quarts de nou del vespre, amenitzat pel grup Grana i Moscatell. La jornada acabarà a la mitjanit amb la Nit Jove, també a la Sala del Sindicat, amb actuació de The Lutos.
La programació del dissabte 17 de gener començarà a dos quarts d’onze del matí amb la final de la lliga de petanca a les pistes municipals. A les dotze, la festa es traslladarà a la plaça Era de l’Obra amb un concert vermut a càrrec de Violeta Leal. Ja durant la tarda, a les quatre, la Sala del Sindicat acollirà una proposta familiar amb pallassos de la companyia Anigami, que presentarà l’espectacle La Filomena a tota vela. I a les vuit del vespre serà el torn del teatre, amb el grup Increixendo i l’obra Actrius, també a la Sala del Sindicat.
La programació culminarà el diumenge 18 de gener amb els actes més tradicionals. A dos quarts de dotze del migdia, davant l’Església de Sant Pere, es farà la benedicció d’animals. Just a continuació, a les dotze del migdia i a la mateixa església, se celebrarà la missa amb acompanyament de la cobla Sol de Banyuls. A la una del migdia, a la plaça Era de l’Obra, tindran lloc el vermut i les sardanes amb la mateixa cobla.
Finalment, la festa es tancarà a les sis de la tarda de diumenge a la Sala del Sindicat amb concert i ball a càrrec de l’Orquestra Mediterrània.
