Espolla celebra aquest diumenge la 29a Fira de l’Oli i l’Olivera: aquesta és la programació
Els visitants tindran l’oportunitat d’immergir-se en el món de l’oli d’oliva i l’olivera mitjançant una varietat d’actes
La Fira de l’Oli i l’Olivera d’Espolla arriba aquest diumenge, 18 de gener, a la seva vint-i-novena edició. Aquest esdeveniment està dedicat a exaltar i compartir la rica tradició de l’oli d’oliva i la importància de l’olivera en aquesta regió. Els visitants tindran l’oportunitat d’immergir-se en el món de l’oli d’oliva i l’olivera mitjançant una varietat d’activitats. S’organitzen degustacions d’olis d’oliva, que permet als assistents gaudir i apreciar les diferents varietats i qualitats d’aquest apreciat producte local.
A més, es poden fer visites guiades a oliveres i molins d’oli, on es pot aprendre sobre el procés de producció des de la collita de les olives fins a l’obtenció de l’oli, coneixent, així, els detalls i la dedicació que implica la seva elaboració.
Moltes activitats
A banda de les experiències gastronòmiques, aquesta fira sovint ofereix un ampli ventall d’activitats culturals i entreteniment. Poden incloure espectacles tradicionals, música en viu, tallers artesanals i exhibicions relacionades amb la cultura local. Aquest és el programa:
Dissabte 17 de gener de 2026
10.00 h — CAMINADA
Sortida guiada pels voltants d’Espolla per conèixer el paisatge i alguns dels productes més emblemàtics de la terra.
- Punt de trobada: Seu del Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera (Espolla)
- Durada aproximada: 3 h
- Organitza: Servei d’Educació Ambiental del PNIN de l’Albera
- Inscripció: no cal inscripció prèvia
17.30 h — TALLER (Sala del Sindicat, Plaça de Sant Jaume)
L’oli d’oliva: de la cuina als remeis de sempre
A càrrec de Cristina Viñas (fitoterapeuta i màster en nutrició). Contingut (resum): usos de l’oli com a aliment i com a remei natural, diferències entre tipus d’oli i propietats; també s’elabora un oli macerat amb plantes i se’n treballa la conservació. Durada aproximada: 1 h 30 min. Activitat vivencial: sense inscripció.
19.30 h — TALLER (Sala del Sindicat, Plaça de Sant Jaume)
Taller del Ball de l’Oli
Aprèn la coreografia del ball i participa a la ballada de diumenge (o vine a passar una estona aprenent-la). Activitat per a totes les edats
21.30 h — TEATRE (Sala de la Fraternal)
La mitja magrana o altrament dit taronja — La Bèstia Peluda
Comèdia tendra i esbojarrada sobre una parella tan diferent com irresistible. Preu: 5 € (venda el mateix dia a taquilla)
Diumenge 18 de gener de 2026
Durant tot el dia
- Inflables i jocs infantils
- Fira comercial pels carrers d’Espolla (amb botiguers i trullaires de la comarca)
- Exposició i venda de planter (productes, eines i maquinària relacionades amb l’oli i l’olivera)
- Fira d’artesans i elaboradors (productes de la zona i de l’Albera)
- Venda de La Verna, revista d’Espolla (i altres publicacions relacionades)
Parada de l’organització (Plaça del Marquès de Camps)
Entrepà de sussissa o formatge amb oli o allioli
A càrrec de l’Associació Cultural Espollenca (coorganitzadora de la fira). Opció de productes de proximitat i km 0.
10.00–13.00 h
Gimcana familiar: "Descobreix la vida amagada entre les oliveres!"
- Ubicació: estand del PNIN Albera (c/ de l’Amadeu Sudrià, 2)
- Activitat per explorar, jugar i trobar pistes.
Actes amb horari (diumenge)
10.30 h — Música en viu (inici al pàrquing i concert final a la Plaça del Marquès de Camps)
Amb MiniStress
10.30 h — Inauguració de la Fira
Sortida de la Fraternal: Processó de Sant Sebastià amb els Grallers d’Espolla
11.00 h — Missa solemne (Església)
En honor de Sant Sebastià
11.00–16.00 h — Jocs de fusta gegants (Plaça de Sant Jaume)
11.00–13.00 h — Exposició (Sala d’exposicions del Sindicat, Plaça de Sant Jaume)
Els quadres de la Rosenda. Exposició i venda de quadres de la col·lecció particular de la Rosenda Geli.
12.00 h — Castellers (Plaça del Marquès de Camps)
Castellers de Figueres
13.00 h — Música en viu (Plaça del Marquès de Camps)
LA LUDWIG BAND
15.30 h — Concurs (davant de l’Església)
26è Concurs de llançament de pinyol d’oliva
16.30 h aprox. — Ball de l’Oli (davant de l’Església)
Comiat de germanor de la Fira de l’Oli
19.00 h — Ball de festa major (Sala de la Fraternal)
Amb LA BAND GOGH
