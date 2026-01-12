Plans
Agenda del 12 al 18 de gener a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 12 DE GENER
FIGUERES
Formació TIC. Treball amb arxius i carpetes. Conèixer l’ordinador. Crear, canviar el nom i esborrar carpetes. Copiar arxius d’un dispositiu a un altre. Comprimir i descomprimir arxius. On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 9.30 h.
Club de lectura de Memòria Democràtica coordinat per Miquel Aguirre, director del MUME Unitats de xoc, de Pere Calders On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 16 h.
Club d’Òpera coordinat per Nati Vilanova L’holandès errant, de Richard Wagner. Xerrada a càrrec de Meritxell Tena, crítica i divulgadora musical [FOC]. Participació oberta. On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18 h.
Club de lectura de narrativa coordinat per Xixon Heras Les closes, de Maria Àngels Anglada On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19.30 h.
FORTIÀ
Ball amb Sergio Blanco On: Centre agrícola i social Quan: A les 18 h.
LLADÓ
Donació de sang On: Sala Sant Joan Quan: De 17 a 21 h.
LLANÇÀ
Torneig de FIFA PS4 On: Espai Jove Quan: A les 17 h.
