Agenda del 12 al 18 de gener a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Espectacle infantil &quot;Gota&quot;, amb Txema Muñoz.

Espectacle infantil "Gota", amb Txema Muñoz. / Figueres escena

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 12 DE GENER

FIGUERES

Formació TIC. Treball amb arxius i carpetes. Conèixer l’ordinador. Crear, canviar el nom i esborrar carpetes. Copiar arxius d’un dispositiu a un altre. Comprimir i descomprimir arxius. On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 9.30 h.

Club de lectura de Memòria Democràtica coordinat per Miquel Aguirre, director del MUME Unitats de xoc, de Pere Calders On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 16 h.

Club d’Òpera coordinat per Nati Vilanova L’holandès errant, de Richard Wagner. Xerrada a càrrec de Meritxell Tena, crítica i divulgadora musical [FOC]. Participació oberta. On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18 h.

Club de lectura de narrativa coordinat per Xixon Heras Les closes, de Maria Àngels Anglada On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19.30 h.

FORTIÀ

Ball amb Sergio Blanco On: Centre agrícola i social Quan: A les 18 h.

LLADÓ

Donació de sang On: Sala Sant Joan Quan: De 17 a 21 h.

LLANÇÀ

Torneig de FIFA PS4 On: Espai Jove Quan: A les 17 h.

