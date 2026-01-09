Oci
Programació de cinemes del 9 al 15 de gener a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria.
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
SONG SUNG BLUE: CANCIÓN PARA DOS ★★★★
País. Estats Units. 2025. Drama musical. Basat en fets reals. 131 minuts. Direcció: Craig Brewer. Guió: Craig Brewer, Greg Kohs. Intèrprets: Kate Hudson, Hugh Jackman. Sinopsi: Basada en una història real, narra la història de dos músics de poca fortuna (Hugh Jackman i Kate Hudson) que es llancen amb il·lusió a formar una banda tribut a Neil Diamond, demostrant que mai no és massa tard per trobar l’amor i complir els teus somnis.
Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30 i 20.00 hores. Dissabte i diumenge, a les 16.00, 19.00 i 22.00 h
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
CIUDAD SIN SUEÑO ★★★★
- País: Espanya. 2025. Drama social. 97 minuts. Direcció: Guillermo Galoe Guió: Guillermo Galoe, Víctor Alonso-Berbel. Intèrprets: Antonio Fernández Gabarre, Bilal Sedraoui, Jesús Fernández Silva, Luis Bertolo. Sinopsi: Toni, un noi gitano de 15 anys, viu a l’assentament irregular més gran d’Europa, als afores de Madrid. Orgullós de pertànyer a una família de ferrovellers, segueix el seu avi a tot arreu. Però els enderrocs s’acosten a la seva parcel·la i el seu avi es nega a marxar, sigui quin sigui el sacrifici. En fosques nits sense electricitat, mentre les llegendes de la seva infància prenen vida, Toni ha de triar: enfrontar-se a un futur incert o aferrar-se a un món que s’esvaeix.
- Cinemes Figueres. Dimarts 13 i dijous 15 a les 20.30 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
NOUVELLE VAGUE ★★★★
- País: França. 2025. Drama. Cinema dins del cinema. 105 minuts. Direcció: Richard Linklater. Guió: Holly Gent Palmo, Richard Linklater, Laetitia Masson, Vincent Palmo Jr., Michèle Pétin. Sinopsi: La història darrere de la creació del moviment cinematogràfic francès conegut com a Nouvelle Vague, centrant-se en la producció de la innovadora pel·lícula de Jean-Luc Godard Al final de l'escapada, el 1959.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 18.00, 20.00 i 22.00 h. Dissabte i diumenge: A les 15.30, 19.50 i 20.00 h.
FAMILIA DE ALQUILER ★★★★
- País: Japó. 2025. Comèdia dramàtica. 103 minuts. Direcció: Hikari. Guió: Stephen Blahut, Hikari. Sinopsi: Ambientada al Tòquio actual, segueix un actor nord-americà que lluita per trobar un propòsit a la vida fins que aconsegueix un treball inusual: treballar per a una agència japonesa de "famílies de lloguer", interpretant papers de suplent per a desconeguts. A mesura que se submergeix al món dels seus clients, comença a establir vincles genuïns que difuminen les línies entre l'actuació i la realitat. En enfrontar-se a les complexitats morals de la seva feina, redescobreix el propòsit, la pertinença i la tranquil·la bellesa de les relacions humanes.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Dissabte i diumenge: A les 15.30. 17.40, 19.50 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 9, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 10, a les 16.05, 18.20 20.30 i 22.35 h. Diumenge 11, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. De dilluns a dijous, a les 18.20 i 20.30 h.
LA CRONOLOGÍA DEL AGUA ★★★
- País: Regne Unit. 2025.Drama biogràfic. 128 minuts. Direcció: Kristen Stewart. Guió: Kristen Stewart, Andy Mingo. Sinopsi: L'escriptora Lidia Yuknavitch va trobar la salvació, després d'una infància i joventut marcades pels abusos i addiccions, en la literatura i la natació i va acabar convertint-se en una exitosa mestra, mare i escriptora.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 19.45 i 22.00 h. Dissabte i diumenge: A les 19.40 i 22.00 h.
BOB ESPONJA ★★★
- País: Estats Units. 2025. Animació, aventures. 88 minuts. Direcció: Derek Drymon. Guió: Pam Brady, Matt Lieberman, Derek Drymon. Sinopsi: Desesperat per demostrar que és un tipus gran, Bob Esponja decideix demostrar la seva valentia davant el senyor Cranc seguint l’Holandès Errant, el misteriós llegendari pirata fantasma. Així comença una aventura marítima que el porta a les profunditats més remotes de l’oceà, on cap esponja no ha arribat mai.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 18.00 h. Dissabte i diumenge: A les 15.40 h.
- Cinemes Roses. Dissabte 10 i diumenge 11, a les 16.05 h.
EL MÉDICO 2 ★★★
- País: Alemanya 2025. Aventures. 142 minuts. Direcció: Philipp Stölzl. Guió: Jan Berger, Caroline Bruckner, Philipp Stölzl. Intèrprets: Tom Payne, Aidan Gillen, Owen Teale. Sinopsi: Ispahan, Iran. Any 1034. El metge Rob Cole i la seva família es veuen obligats a fugir de la madrassa i emprendre camí cap a Occident juntament amb els seus estudiants de medicina. En arribar a Londres, descobreixen que els musulmans i els jueus tenen prohibit l’accés a la ciutat i que no poden exercir com a metges dins les muralles. Sense deixar-se intimidar, Cole i els seus deixebles estableixen un hospital improvisat a les portes de Londres. Quan el rei crida Cole perquè atengui la seva filla malalta, les seves habilitats excepcionals com a guaridor li asseguren un lloc a la cort. A mesura que es vegi involucrat en lluites de poder i intrigues polítiques de la casa reial, el metge haurà de guiar-se pel seu instint per sobreviure en una Anglaterra al límit del col·lapse.
- Cinemes Figueres. Laborables, a les 20.00 h. Dissabte i diumenge: A les 15.20 i 21.45 h
- Cinemes Roses. Laborables, a les 18.00 h. Dissabte i diumenge: A les 16.00 i 18.40 h
3D AVATAR. FOC I CENDRES ★★★
- País. Estats Units. 2025. Ciència-ficció, aventures. 195 minuts. Direcció: James Cameron. Guió: James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver. Intèrprets: Sam Worthington, Zoe Saldaña. Sinopsi: Tercer lliurament de la saga «Avatar». Presenta el Poble de les Cendres, un clan Na’vi no tan pacífic que utilitzarà la violència si ho necessita per aconseguir els seus objectius, encara que sigui contra altres clans.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 20.00 h. VOSE: Dimecres 14 les 20.00 h. Dissabte i diumenge: A les 17.30 i 21.15 h. Atmos. Laborables: A les 17.20 i 21.00 h. Dissabte i diumenge: A les 15.00 i 19.00 h
- Cinemes Roses. De divendres 9 al dimarts 13 i el dijous 15, a les 20.05 h. Dimecres no hi ha sessió. 3 D. De divendres 9 i dijous 15, a les 18.20 h.
LA ASISTENTA ★★★
- País. Estats Units 2025. Thriller. 131 minuts. Direcció: Paul Feig. Guió: Rebecca Sonnenshine. Intèrprets: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried. Sinopsi: Una jove (Sydney Sweeney), amb un passat complicat comença a treballar com a assistenta a la luxosa casa dels Winchester. A mesura que s’endinsa a la vida de la família, descobrirà secrets foscos que posaran en perill la seva seguretat, però potser ja és massa tard. És una adaptació de la novel·la de Freida McFadden.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les a les 17.20, 19.45 i 22.10 h. Dissabte i diumenge: A les 15.30, 17.30, 19.50 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 9 i dissabte 10, a les 18.00, 20.30 i 22.00 h. De diumenge 11 a dimecres 14, a les 18.00 i 20.30 h. Dijous 15, a les 18.00 h. VOSE, a les 20.30 h.
ABUELA TREMENDA ★★
- País: Espanya. 2025. Comèdia. 88 minuts. Direcció: Ana Vázquez Guió: Roberto Jiménez. Intèrprets: Elena Irureta, Toñi Acosta. Sinopsi: La Toñi no és una àvia qualsevol. És un remolí, una ànima lliure que sempre es fica en embolics. A la seva filla, la Daniela, la treu una mica de polleguera, però la seva neta, l’Alexia, l’adora. Per això, quan la Daniela s’emporta l’Alexia a un retir rural de la seva empresa, la Toñi no dubta a presentar-s’hi amb la seva caravana per passar temps amb la seva neta i animar el cotarro costi el que costi. La Toñi capgirarà el retir i la feina de la Daniela i, sense voler, també posarà algunes coses al seu lloc.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les a les 18.00 h. Dissabte i diumenge: A les 18.00 i 19.50 h.
- Cinemes Roses. Laborables: A les a les 18.20 h. Dissabte i diumenge: A les 16.05 i 18.20 h.
ANACONDA ★★★
- País: Estats Units. 2025. Comèdia 99 minuts. Direcció: Tom Gormican. Guió: Tom Gormican, Kevin Etten. Intèrprets: Paul Rudd, Jack Black. Sinopsi: Doug i Griff són molt bons amics des que eren nens i sempre han somiat fer un remake de la seva pel·lícula favorita de tots els temps: el «clàssic cinematogràfic» Anaconda. Quan una crisi de mitjana edat els anima a llançar-se per fi a l’aventura, s’endinsen a la selva amazònica per començar a rodar. Però les coses es posen serioses quan apareix una anaconda gegant de veritat, convertint el seu caòtic i còmic plató de rodatge en una situació mortal. La pel·lícula que es morien per fer, podria ser la que els mati?
- Cinemes Roses. Laborables: A les 20.40 h. Dissabte 10: A les 21.15 h. Diumenge 11 no hi ha sessió.
ZOOTRÓPOLIS 2 ★★★
- País: Estats Units. 2025. Animació. Comèdia. 107 minuts. Direcció: Jared Bush, Byron Howard Guió: Jared Bush. Intèrprets: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman. Sinopsi: Judy i Nick es troben després de la recargolada pista d'un misteriós rèptil que arriba a Zootopia i posa de cap per avall la metròpoli dels mamífers. Per resoldre el cas, la Judy i el Nick han d'anar d'incògnit a noves parts inesperades de la ciutat, on la seva creixent associació es posa a prova com mai.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.45 h. Dissabte i diumenge: A les 15.20 i 17.30 h.
- Cinemes Roses. Dissabte i diumenge: A les 16.05 h.
