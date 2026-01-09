Agenda
Faran una visita guiada a la Sala Gran per la Festa d’hivern de Fortià
Activitats esportives, socials, culturals i religioses, centraran aquest cap de setmana la Festa Major en honor a Sant Julià i Santa Basilissa
Fortià es prepara per a celebrar la seva Festa Major d’hivern, dedicada a Sant Julià i Santa Basilissa, que tindrà lloc aquest cap de setmana. L’any passat, per aquestes dates, van inaugurar les noves dependències de l’ajuntament del poble a la Casa Gran, que ocupa els 500 metres quadrats dels baixos. En aquesta ocasió, diumenge vinent, a les deu del matí, el regidor de Cultura, l’historiador Pol Messeguer, dirigirà una visita guiada per donar a conèixer aquest edifici, també conegut com a Casa de la Reina Sibil·la.
El sisè Open d’Escacs Internacional de Fortià obrirà la festa,️dissabte, a les deu del matí, al Centre Agrícola Social, amb️ trofeus per als tres primers classificats i al millor Local. Aquesta activitat és organitzada pel Club Escacs Alt Empordà i l’Ajuntament de Fortià, amb la col·laboració de l’AFA Escola Teresa de Pallejà i la Diputació de Girona..
Per a tots els públics
La programació esportiva es completarà, a les tres de la tarda, amb la presentació de tots els equips de futbol del Club Esportiu Fortià, seguit del partit de Quarta Catalana entre el Fortià i el Vilamalla. Els juvenils, per la seva banda, rebran al Base Roses, diumenge al migdia.
Durant tota la tarda de dissabte, al Centre Agrícola Social, hi haurà jocs de fusta en família, mentre que un sopar popular i bona música serviran per tancar la primera jornada de la Festa fortianenca.
Diumenge al migdia, a l’església parroquial, hi haurà l’ofici solemne en honor als patrons, amb acompanyament de la cobla Vila de la Jonquera, la qual, a la sortida, tocarà sardanes a la plaça Catalunya. L’orquestra La Chatta, per la seva banda, oferirà un concert i ball, a les sis de la tarda, per a cloure l’edició d’enguany de la Festa d’hivern de Fortià.
