Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

L’artista Catherine Weber presenta a Llançà 'Pels camins de l’Alt Empordà', una mostra que ens convida a redescobrir els paisatges i racons del nostre territori a través de la seva mirada artística. Es pot vistar a l'Espai Beta de la Casa de Cultura, fins el 14 de gener.

Redacció

Redacció

Figueres

Us proposem un recull de les exposicions que aquesta setmana podeu visitar a l'Empordà.

CADAQUÉS

GALERIA MARGES -U

  • Exposició col·lectiva Hivern de Marges-U 2025-2026. Fins al 22 de març.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

ECOMUSEU FARINERA

  • Exposició itinerant: Esport, indústria i modernitat. Prorrogada fins al 18 de gener.

L'ESCALA

CASA DEL GAVIÀ

  • 43a Mostra Col·lectiva d'Artistes Escalencs. Fins al 10 de gener.

FIGUERES

GALERIA D'ART EL CLAUSTRE

  • Exposició col·lectiva Fons d'Art. Fins al 10 de gener.

CONSULTES EXTERNES DE L'HOSPITAL DE FIGUERES

  • Exposició Natura Alt Empordà. Selecció de fotografies de Paquita Dorca.Fins a mitjans de gener.

HOSPITAL D'ATENCIÓ INTERMÈDIA BERNAT JAUME

  • Exposició Pessebres. Fotografies de Paquita Dorca.Fins a mitjans de gener.

CASA CONSISTORIAL

  • Pessebre tradicional, cedit per Pessebres Prat. Fins al 2 de febrer.

MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA

  • Exposició temporal Glamurosa Barbie, col·lecció Llobet-Tomàs. Fins al 8 de març. Més informació aquí.

MUSEU DE L'EMPORDÀ

SALA D'EXPOSICIONS L'ESCORXADOR

  • Exposició Jordi Puig n/o és fotògraf. Retrospectiva 1991-2025.Fins al 29 de març. Més informació aquí.

LA JONQUERA

MUME

  • Exposició Destí: migracions transformadores. Comissariada per l'historiador Lluís Serrano. Fins a l'11 de gener de 2026. Més informació aquí
  • Exposició Josep Bartolí. Dibuixar és lluitar. Inauguració el 17 de gener, a les 12 h. Del 17 de gener al 31 de maig.

LLANÇÀ

SALA D'ADULTS I SALA INFANTIL

  • Expositors temàtics sobre l’hivern i l’època de Nadal. Fins al 7 de gener.

MUSEU DE L'AQUAREL·LA

  • Exposició Pinzell d'Or. Fins al 10 de gener.

CAPELLA DEL PORT

  • Exposició de la XXXIII Mostra de Pessebresh. Fins a l'11 de gener.

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT VICENÇ

  • Exposició de la XXXIII Mostra de Pessebres. Fins a l'11 de gener.

ESPAI BETA DE LA BIBLIOTECA PERE CALDERS (CASA DE CULTURA)

  • Exposició Pels camins de l’Alt Empordà, a càrrec de Catherine Weber. Fins al 14 de gener.

SALA D'ADULTS DE LA BIBLIOTECA PERE CALDERS

  • 25è aniversari de la Biblioteca Pere Calders. Per commemorar aquesta fita, trobareu un expositor temàtic dedicat al valor de les biblioteques, la lectura i el paper que aquests espais juguen en la vida de les persones i dels pobles. Del 8 al 31 de gener

CASA DEL MAR (ESPAI TRAMUNTANA)

  • Exposició Emanacions, a càrrec de Josep Turbau Parada. Fins al 2 de febrer.

MAÇANET DE CABRENYS

CAN VIOLA

  • 1a Mostra d'artistes locals. Fins al 28 de febrer.

LA PERA

CASTELL DE PÚBOL

