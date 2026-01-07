Agenda
Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?
Agenda d'activitats: què puc fer avui a l'Alt Empordà?
Us proposem un recull de les exposicions que aquesta setmana podeu visitar a l'Empordà.
CADAQUÉS
GALERIA MARGES -U
- Exposició col·lectiva Hivern de Marges-U 2025-2026. Fins al 22 de març.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
ECOMUSEU FARINERA
- Exposició itinerant: Esport, indústria i modernitat. Prorrogada fins al 18 de gener.
L'ESCALA
CASA DEL GAVIÀ
- 43a Mostra Col·lectiva d'Artistes Escalencs. Fins al 10 de gener.
FIGUERES
GALERIA D'ART EL CLAUSTRE
- Exposició col·lectiva Fons d'Art. Fins al 10 de gener.
CONSULTES EXTERNES DE L'HOSPITAL DE FIGUERES
- Exposició Natura Alt Empordà. Selecció de fotografies de Paquita Dorca.Fins a mitjans de gener.
HOSPITAL D'ATENCIÓ INTERMÈDIA BERNAT JAUME
- Exposició Pessebres. Fotografies de Paquita Dorca.Fins a mitjans de gener.
CASA CONSISTORIAL
- Pessebre tradicional, cedit per Pessebres Prat. Fins al 2 de febrer.
MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA
- Exposició temporal Glamurosa Barbie, col·lecció Llobet-Tomàs. Fins al 8 de març. Més informació aquí.
MUSEU DE L'EMPORDÀ
- Exposició MetAMORFOSIS. Fins al 15 de març. Més informació aquí.
SALA D'EXPOSICIONS L'ESCORXADOR
- Exposició Jordi Puig n/o és fotògraf. Retrospectiva 1991-2025.Fins al 29 de març. Més informació aquí.
LA JONQUERA
MUME
- Exposició Destí: migracions transformadores. Comissariada per l'historiador Lluís Serrano. Fins a l'11 de gener de 2026. Més informació aquí
- Exposició Josep Bartolí. Dibuixar és lluitar. Inauguració el 17 de gener, a les 12 h. Del 17 de gener al 31 de maig.
LLANÇÀ
SALA D'ADULTS I SALA INFANTIL
- Expositors temàtics sobre l’hivern i l’època de Nadal. Fins al 7 de gener.
MUSEU DE L'AQUAREL·LA
- Exposició Pinzell d'Or. Fins al 10 de gener.
CAPELLA DEL PORT
- Exposició de la XXXIII Mostra de Pessebresh. Fins a l'11 de gener.
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT VICENÇ
- Exposició de la XXXIII Mostra de Pessebres. Fins a l'11 de gener.
ESPAI BETA DE LA BIBLIOTECA PERE CALDERS (CASA DE CULTURA)
- Exposició Pels camins de l’Alt Empordà, a càrrec de Catherine Weber. Fins al 14 de gener.
SALA D'ADULTS DE LA BIBLIOTECA PERE CALDERS
- 25è aniversari de la Biblioteca Pere Calders. Per commemorar aquesta fita, trobareu un expositor temàtic dedicat al valor de les biblioteques, la lectura i el paper que aquests espais juguen en la vida de les persones i dels pobles. Del 8 al 31 de gener
CASA DEL MAR (ESPAI TRAMUNTANA)
- Exposició Emanacions, a càrrec de Josep Turbau Parada. Fins al 2 de febrer.
MAÇANET DE CABRENYS
CAN VIOLA
- 1a Mostra d'artistes locals. Fins al 28 de febrer.
LA PERA
CASTELL DE PÚBOL
- El despertar del mite: Gala Dalí. Fins al 7 de gener de 2026. Més informació aquí
