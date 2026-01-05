Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

NECROLÒGIQUES
Us proposem un recull de les exposicions que aquesta setmana podeu visitar a l'Empordà.
CADAQUÉS
MUSEU DE CADAQUÉS
- Exposició Colita: retrats divins. Fins a l'hivern de 2025. Més informació aquí
GALERIA MARGES -U
- Exposició col·lectiva Hivern de Marges-U 2025-2026. Fins al 22 de març.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
ECOMUSEU FARINERA
- Exposició itinerant: Esport, indústria i modernitat. Prorrogada fins al 18 de gener.
L'ESCALA
MUSEU DE L'ANXOVA I DE LA SAL
- Exposició L'esclavatge (s. XV-XIX) i les seves seqüeles. El repte dels museus i la societat davant del relat de l’esclavatge. Comissariada per Lurdes Boix i Llonch. Fins al 31 de desembre.
CASA DEL GAVIÀ
- 43a Mostra Col·lectiva d'Artistes Escalencs. Inauguració el dissabte 27 de desembre amb el Cor Indika , dirigit per Ernest Ollero, a les 19 h. Del 27 de desembre al 10 de gener.
FIGUERES
CONSULTES EXTERNES DE L'HOSPITAL DE FIGUERES
- Exposició Natura Alt Empordà. Selecció de fotografies de Paquita Dorca.Fins a mitjans de gener.
HOSPITAL D'ATENCIÓ INTERMÈDIA BERNAT JAUME
- Exposició Pessebres. Fotografies de Paquita Dorca.Fins a mitjans de gener.
CASA CONSISTORIAL
- Pessebre tradicional, cedit per Pessebres Prat. Fins al 2 de febrer.
MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA
- Exposició temporal Glamurosa Barbie, col·lecció Llobet-Tomàs. Fins al 8 de març. Més informació aquí. Visita comentada a l'exposició el dissabte 3 de gener a les 12 h, de la mà dels col·leccionistes Maria Mercè Llobet i Joan Tomàs.
MUSEU DE L'EMPORDÀ
- Exposició MetAMORFOSIS. Fins al 15 de març. Més informació aquí. Activitats de l'exposició Metamorfosis. Taller de TikTok: "Xarxes, Creació i Cultura", a càrrec de Cabrafotuda. Taller adreçat a joves de 16 a 30 anys El divendres 12 a les 17.30 h. Activitats de l'exposició Metamorfosis. Jornades PAD (Patrimoni Art Digital). Durant tota la jornada del dissabte 13, dos artistes emergents del món digital reinterpretaran obres de l'exposició mitjançant llenguatges audiovisuals i performatius. Presentació en obert al públic dels resultats A les 18 h.
SALA D'EXPOSICIONS L'ESCORXADOR
- Exposició Jordi Puig n/o és fotògraf. Retrospectiva 1991-2025.Fins al 29 de març. Més informació aquí.
LA JONQUERA
MUME
- Exposició Destí: migracions transformadores. Comissariada per l'historiador Lluís Serrano. Fins a l'11 de gener de 2026. Més informació aquí
- Exposició Josep Bartolí. Dibuixar és lluitar. Inauguració el 17 de gener, a les 12 h. Del 17 de gener al 31 de maig.
LLANÇÀ
SALA D'ADULTS I SALA INFANTIL
- Expositors temàtics sobre l’hivern i l’època de Nadal. Fins al 7 de gener.
MUSEU DE L'AQUAREL·LA
- Exposició Pinzell d'Or. Fins al 10 de gener.
CAPELLA DEL PORT
- Exposició de la XXXIII Mostra de Pessebresh. Fins a l'11 de gener.
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT VICENÇ
- Exposició de la XXXIII Mostra de Pessebres. Fins a l'11 de gener.
ESPAI BETA DE LA BIBLIOTECA PERE CALDERS (CASA DE CULTURA)
- Exposició Pels camins de l’Alt Empordà, a càrrec de Catherine Weber. Fins al 14 de gener.
CASA DEL MAR (ESPAI TRAMUNTANA)
- Exposició Emanacions, a càrrec de Josep Turbau Parada. Del 19 de desembre al 2 de febrer. Inauguració el divendres 19 de desembre a les 19 h.
MAÇANET DE CABRENYS
CAN VIOLA
- 1a Mostra d'artistes locals. Gener i Febrer.
LA PERA
CASTELL DE PÚBOL
- El despertar del mite: Gala Dalí. Fins al 7 de gener de 2026. Més informació aquí
