Nit de Reis 2026

On i quan puc veure arribar els Reis Mags a l'Alt Empordà? Agenda de cavalcades i rebudes reials

Ses Majestats arriben aquest dilluns a municipis com Figueres, Castelló d’Empúries, Roses, l’Escala i Cadaqués, entre altres

La Cavalcada de Reis de Figueres, en una imatge d'arxiu.

La Cavalcada de Reis de Figueres, en una imatge d'arxiu. / Borja Balsera

Redacció

Redacció

Figueres

Aquest dilluns l’Alt Empordà viurà una nit ben màgica amb l’arribada de la comitiva dels Tres Reis d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar. A continuació, us oferim l’agenda d’alguns dels actes més destacats previstos per rebre Ses Majestats a la comarca.

CADAQUÉS

Rebuda de Ses Majestats es Tres Reis de l’Orient Melcior, Gaspar i Baltasar

  • On: Riba d’Es Poal
  • Quan: A les 18.30 h.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Desfilada amb vaixell dels Reis d’Orient

  • On: Canals d’Empuriabrava (canal principal)
  • Quan: 16 h.

Arribada amb vaixell i recepció dels Reis d’Orient

  • On: Verge del Carme (arribada) / Plaça de les Palmeres (recepció)
  • Quan: 16.30 h.

Cavalcada Reial

  • On: Carrer de Santa Clara, carrer del Mar, carrer Sant Jordi, plaça de la Llana i carrer Ramon Bordas i plaça de les Monges
  • Quan: 19 h.

Arribada i benvinguda de la comitiva reial

  • On: Portalada de la Basílica
  • Quan: Després de la cavalcada

Recepció dels Reis d’Orient

  • On: Interior de la Basílica
  • Quan: Després de l'arribada

L’ESCALA

Arribada de SSMM els Reis d’Orient

  • On: La Platja
  • Quan: A les 18 h.

FIGUERES

Gran Cavalcada de Reis

  • On: carrer Borrassà, Creu de la Mà, carrer Nou, plaça Ernest Vila, carrer Castelló, plaça del Gra, carrer Rutlla, carrer d’en Blanch, carrer Caamaño i Rambla (els Reis la travessaran a peu). Final a la plaça de l'Ajuntament.
  • Quan: A les 19 h.
  • Més informació aquí.

LLERS

Cavalcada Reial i rebuda de Ses Majestats els Reis d’Orient

  • On: Centre Recreatiu Llersenc
  • Quan: A les 17.30 h.

MAÇANET DE CABRENYS

Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient

  • Quan: A les 18 h.

Catau de Reis

  • On: Al Catau
  • Quan: A les 24 h.

PALAU-SAVERDERA

Campament Reial

  • On: A la Font de Dalt
  • Quan: A les 16 h.

Xocolatada popular

  • On: A la Font de Dalt
  • Quan: A les 17 h.

Arribada de la Comitiva Reial

  • On: A la Font de Dalt
  • Quan: A les 18 h.

PERALADA

Cavalcada dels Reis d’Orient amb la Xaranga Tirant Lo

  • On: Carrers del municipi. En cas de mal temps, a l’església.
  • Quan: A les 19.30 h.

EL PORT DE LA SELVA

Arribada de Ses Majestats els Tres Reis de l’Orient

  • On: A la platja d’Aquí de Sota
  • Quan: A les 18.15 h.

Trobada amb els nens i nenes

  • On: Espai Port
  • Quan: Tot seguit.

ROSES

Cavalcada de Reis

  • On: Rotonda del port esportiu, avinguda de Rhode i plaça de Catalunya.Tram sense soroll per a persones amb hipersensibilitat a la rotonda del port esportiu
  • Quan: 19 h.

Parlament dels Reis als nens i nenes

  • On: Balcó de l’Ajuntament
  • Quan: A les 20.30 h.
Els Tres Reis han estat rebuts amb imaginació

El rei Gaspar, en una cavalcada reial. / Empordà

SANT CLIMENT SESCEBES

Arribada dels Reis de l’Orient. Cavalcada, benvinguda dels Reis, ofrena i entrega de regals per als més petits

  • Quan: A les 18 h.

SANT PERE PESCADOR

Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient i cavalcada

  • Quan: Diversos carrers del poble
  • Quan: 18.30 h.

VILABERTRAN

Cavalcada de Ses Majestats els Reis d’Orient amb acompanyament de la música de Band The Marxa

  • On: Carrers de Vilabertran
  • Quan: A les 19 h.

Ses Majestats rebran la mainada acompanyada dels seus familiars i amics

  • On: Església de Santa Maria
  • Quan: Tot seguit.

VILAFANT

Cavalcada de Reis

  • On: Carrers de Vilafant i pavelló
  • Quan: A les 18 h.

VILANOVA DE LA MUGA

Cavalcada dels Reis d’Orient amb la Xaranga Tirant Lo Blanc

  • Quan: A les 18 h. En cas de mal temps, a l’església

