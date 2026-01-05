NECROLÒGIQUES
Nit de Reis 2026
On i quan puc veure arribar els Reis Mags a l'Alt Empordà? Agenda de cavalcades i rebudes reials
Ses Majestats arriben aquest dilluns a municipis com Figueres, Castelló d’Empúries, Roses, l’Escala i Cadaqués, entre altres
Aquest dilluns l’Alt Empordà viurà una nit ben màgica amb l’arribada de la comitiva dels Tres Reis d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar. A continuació, us oferim l’agenda d’alguns dels actes més destacats previstos per rebre Ses Majestats a la comarca.
CADAQUÉS
Rebuda de Ses Majestats es Tres Reis de l’Orient Melcior, Gaspar i Baltasar
- On: Riba d’Es Poal
- Quan: A les 18.30 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Desfilada amb vaixell dels Reis d’Orient
- On: Canals d’Empuriabrava (canal principal)
- Quan: 16 h.
Arribada amb vaixell i recepció dels Reis d’Orient
- On: Verge del Carme (arribada) / Plaça de les Palmeres (recepció)
- Quan: 16.30 h.
Cavalcada Reial
- On: Carrer de Santa Clara, carrer del Mar, carrer Sant Jordi, plaça de la Llana i carrer Ramon Bordas i plaça de les Monges
- Quan: 19 h.
Arribada i benvinguda de la comitiva reial
- On: Portalada de la Basílica
- Quan: Després de la cavalcada
Recepció dels Reis d’Orient
- On: Interior de la Basílica
- Quan: Després de l'arribada
L’ESCALA
Arribada de SSMM els Reis d’Orient
- On: La Platja
- Quan: A les 18 h.
FIGUERES
Gran Cavalcada de Reis
- On: carrer Borrassà, Creu de la Mà, carrer Nou, plaça Ernest Vila, carrer Castelló, plaça del Gra, carrer Rutlla, carrer d’en Blanch, carrer Caamaño i Rambla (els Reis la travessaran a peu). Final a la plaça de l'Ajuntament.
- Quan: A les 19 h.
- Més informació aquí.
LLERS
Cavalcada Reial i rebuda de Ses Majestats els Reis d’Orient
- On: Centre Recreatiu Llersenc
- Quan: A les 17.30 h.
MAÇANET DE CABRENYS
Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient
- Quan: A les 18 h.
Catau de Reis
- On: Al Catau
- Quan: A les 24 h.
PALAU-SAVERDERA
Campament Reial
- On: A la Font de Dalt
- Quan: A les 16 h.
Xocolatada popular
- On: A la Font de Dalt
- Quan: A les 17 h.
Arribada de la Comitiva Reial
- On: A la Font de Dalt
- Quan: A les 18 h.
PERALADA
Cavalcada dels Reis d’Orient amb la Xaranga Tirant Lo
- On: Carrers del municipi. En cas de mal temps, a l’església.
- Quan: A les 19.30 h.
EL PORT DE LA SELVA
Arribada de Ses Majestats els Tres Reis de l’Orient
- On: A la platja d’Aquí de Sota
- Quan: A les 18.15 h.
Trobada amb els nens i nenes
- On: Espai Port
- Quan: Tot seguit.
ROSES
Cavalcada de Reis
- On: Rotonda del port esportiu, avinguda de Rhode i plaça de Catalunya.Tram sense soroll per a persones amb hipersensibilitat a la rotonda del port esportiu
- Quan: 19 h.
Parlament dels Reis als nens i nenes
- On: Balcó de l’Ajuntament
- Quan: A les 20.30 h.
SANT CLIMENT SESCEBES
Arribada dels Reis de l’Orient. Cavalcada, benvinguda dels Reis, ofrena i entrega de regals per als més petits
- Quan: A les 18 h.
SANT PERE PESCADOR
Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient i cavalcada
- Quan: Diversos carrers del poble
- Quan: 18.30 h.
VILABERTRAN
Cavalcada de Ses Majestats els Reis d’Orient amb acompanyament de la música de Band The Marxa
- On: Carrers de Vilabertran
- Quan: A les 19 h.
Ses Majestats rebran la mainada acompanyada dels seus familiars i amics
- On: Església de Santa Maria
- Quan: Tot seguit.
VILAFANT
Cavalcada de Reis
- On: Carrers de Vilafant i pavelló
- Quan: A les 18 h.
VILANOVA DE LA MUGA
Cavalcada dels Reis d’Orient amb la Xaranga Tirant Lo Blanc
- Quan: A les 18 h. En cas de mal temps, a l’església
- Les comarques gironines registren deu casos de malalties tropicals importades durant l'any passat, un 72% menys que al 2024
- Miquel Carceller, professor: “No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat”
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
- Bernat Marcè, la nova generació de Peralada Mas Marcè: “La nostra idea és fer tres productes amb en Jordi Roca”
- Jordi Roca i una granja de l'Empordà llancen un recuit inspirat en unes postres mítiques d'El Celler de Can Roca
- Tot el que has de saber sobre la Cavalcada de Reis 2026 a Figueres: novetats, recorregut i horaris
- MAPA | Aquests són els comerços centenaris de l'Alt Empordà
- Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”