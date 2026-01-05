Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Agenda del 5 a l'11 de gener a l'Alt Empordà

Cavalcada de Reis de Figueres.

Cavalcada de Reis de Figueres. / Ajuntament de Figueres

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 5 DE GENER

CADAQUÉS

Rebuda de Ses Majestats es Tres Reis de l’Orient Melcior, Gaspar i Baltasar On: Riba d’Es Poal Quan: A les 18.30 h.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Desfilada amb vaixell dels Reis d’Orient. On: Canals d’Empuriabrava (canal principal). Quan: 16 h.

Arribada amb vaixell i recepció dels Reis d’Orient. On: Verge del Carme (arribada). Plaça de les Palmeres (recepció). Quan: 16.30 h

Cavalcada Reial. On: Carrer de Santa Clara, carrer del Mar, carrer Sant Jordi, plaça de la Llana i carrer Ramon Bordas i plaça de les Monges. Quan: 19 h

Arribada i benvinguda de la comitiva reial. On: Portalada de la Basílica. Quan: Després de la cavalcada

Recepció dels Reis d’Orient. On: Interior de la Basílica. Quan: Després de l'arribada

L’ESCALA

Arribada de SSMM els Reis d’Orient On: La Platja Quan: A les 18 h.

FIGUERES

Tallers de Nadal al Castell On: Castell de Sant Ferran Quan: D’11 a 13 h. Preu: 5 € per taller.

Concurs de fanalets On: Teatre Municipal El Jardí Quan: D’11.30 a 16.30 h.

Gran Cavalcada de Reis On: On: carrer Borrassà, Creu de la Mà, carrer Nou, plaça Ernest Vila, carrer Castelló, plaça del Gra, carrer Rutlla, carrer d’en Blanch, carrer Caamaño i Rambla (els Reis la travessaran a peu). Final a la plaça de l'Ajuntament. Quan: A les 19 h.

LLERS

Cavalcada Reial i rebuda de Ses Majestats els Reis d’Orient On: Centre Recreatiu Llersenc Quan: A les 17.30 h.

MAÇANET DE CABRENYS

Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient Quan: A les 18 h. Catau de Reis On: Al Catau Quan: A les 24 h.

PALAU-SAVERDERA

Preparació de fanalets On: Hotel d’Entitats Quan: A les 10 h. Campament Reial On: A la Font de Dalt Quan: A les 16 h. Xocolatada popular On: A la Font de Dalt Quan: A les 17 h. Arribada de la Comitiva Reial On: A la Font de Dalt Quan: A les 18 h.

PERALADA

Cavalcada dels Reis d’Orient amb la Xaranga Tirant Lo Blanc Quan: A les 19.30 h. En cas de mal temps, a l’església.

EL PORT DE LA SELVA

Arribada de Ses Majestats els Tres Reis de l’Orient On: A la platja d’Aquí de Sota Quan: A les 18.15 h. Trobada amb els nens i nenes On: Espai Port Quan: Tot seguit.

ROSES

Cavalcada de Reis. On: Rotonda del port esportiu, avinguda de Rhode i plaça de Catalunya.Tram sense soroll per a persones amb hipersensibilitat a la rotonda del port esportiu. Quan: 19 h.

Parlament dels Reis als nens i nenes. On: Balcó de l’Ajuntament. Quan: A les 20.30 h.

SANT CLIMENT SESCEBES

Arribada dels Reis de l’Orient. Cavalcada, benvinguda dels Reis, ofrena i entrega de regals per als més petits Quan: A les 18 h.

SANT PERE PESCADOR

Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient i cavalcada pels carrers del poble

VILABERTRAN

Cavalcada de Ses Majestats els Reis d’Orient amb acompanyament de la música de Band The Marxa On: Carrers de Vilabertran Quan: A les 19 h. Ses Majestats rebran la mainada acompanyada dels seus familiars i amics On: Església de Santa Maria Quan: Tot seguit.

VILAFANT

Donació de sang On: Centre cívic Les Forques Quan: De 10 a 14 h. Túnel Màgic On: Pavelló Quan: D’11 a 13 h.

Cavalcada de Reis On: Carrers de Vilafant i pavelló Quan: A les 18 h.

VILANOVA DE LA MUGA

Cavalcada dels Reis d’Orient amb la Xaranga Tirant Lo Blanc Quan: A les 18 h. En cas de mal temps, a l’església

🗓️ DIMARTS 6 DE GENER

CABANES

Quina especial. Sorteig d'un viatge a Tenerife per a dues persones On: Local Social Quan: A les 19 h. Preu cartró: 12 €.

CADAQUÉS

Gran quina de Reis On: El Casino Quan: A les 18 h.

COLERA

Quina On: Sala Polivalent Quan: A les 18 h.

L'ESCALA

Quina familiar del CER On: Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova Quan: A les 18 h.

FIGUERES

Entrada gratuïta als museus de Figueres On: Teatre Museu Dalí, Casa Natal Salvador Dalí i Museu del Joguet de Catalunya.

GARRIGÀS

Quina a Garrigàs Quan: A les 19 h. Preu cartró: 13 €.

LLANÇÀ

Súper Quina CE Llançà. Viatge a Pisa per a dues persones Quan: A les 18.30 h.

LLERS

Quina On: Pavelló Municipal d’Esports Quan: A les 19 h. Preu cartró: 15 €.

PALAU-SAVERDERA

Quina especial electrodomèstics On: Centre cívic Quan: A les 18.30 h.

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

Quina. Sorteig especial d'un viatge o també es pot triar un lot d'electrodomèstics On: Local social Quan: A les 19 h. Preu sessió: 12 €.

VILABERTRAN

Gran Quina de Reis On: Centre cívic Quan: A les 19 h.

