Aquestes són les Quines, Pessebres vivents i Pastorets que se celebren el cap de setmana del 3 i 4 de gener a l'Alt Empordà

Consulta l'agenda completa aquí

Quines, Pessebres vivents i Pastorets.

Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.

Pessebres vivents



La 42a edició del Pessebre Vivent de Peralada manté viva la tradició recorrent el centre històric del poble

Pessebre Vivent de Peralada. / Jordi Callol

DISSABTE

  • Pessebre vivent a Bàscara. On: Riba del Fluvià | Quan: A les 19 h.

DIUMENGE

  • Pessebre vivent a Bàscara. On: Riba del Fluvià | Quan: A les 19 h.
  • Pessebre vivent a Llers. On: Jardins de l’Ajuntament | Quan: A les 18 i 19 h.
Quines



Imatge d'arxiu de la quina de Llers.

Quina de Llers. / Roger Lleixà

DISSABTE

  • Quina a Garrigàs. Quan: A les 21 h | Preu: 13 €.
  • Quina CE Llançà. Quan: A les 18.30 h.
  • Quina a Sant Pere Pescador. On: Centre cívic | Quan: A les 18.30 h.
  • Quina a Torroella de Fluvià. On: Sala de Ball | Quan: A les 18 h.
  • "Quina Nit" a Viladamat. Quan: A les 21.30 h.

DIUMENGE

  • Quina a Cabanes. On: Local Social | Quan: A les 19 h. Preu: 12 €.
  • Quina familiar del CER de l'Escala. On: CER | Quan: A les 18 h.
  • Quina a Llers. On: Pavelló Municipal d’Esports | Quan: A les 19 h. | Preu catró: 15 €
  • Quina especial electrodomèstics a Palau-saverdera. On: Centre cívic | Quan: A les 18.30 h.
  • Quina a Sant Miquel de Fluvià. On: Local social | Quan: A les 19 h. | Preu: 12 €.
  • Quina a Viladamat. Quan: A les 18 h.
Pastorets



Escena d’El primer Nadal dels pastors, durant una de les representacions de l’any passat.

Escena d'El primer Nadal dels pastors, durant una de les representacions d'anys enrere. / Jordi Callol

DISSABTE

  • El Primer Nadal dels Pastors a Figueres. On: Teatre Municipal el Jardí | Quan: A les 18 h. | Preu: 12 € (menors de 12 anys, 6 €)

A la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.



