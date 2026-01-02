Sortim de casa!
Aquestes són les Quines, Pessebres vivents i Pastorets que se celebren el cap de setmana del 3 i 4 de gener a l'Alt Empordà
Consulta l'agenda completa aquí
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.
DISSABTE
- Pessebre vivent a Bàscara. On: Riba del Fluvià | Quan: A les 19 h.
DIUMENGE
- Pessebre vivent a Bàscara. On: Riba del Fluvià | Quan: A les 19 h.
- Pessebre vivent a Llers. On: Jardins de l’Ajuntament | Quan: A les 18 i 19 h.
DISSABTE
- Quina a Garrigàs. Quan: A les 21 h | Preu: 13 €.
- Quina CE Llançà. Quan: A les 18.30 h.
- Quina a Sant Pere Pescador. On: Centre cívic | Quan: A les 18.30 h.
- Quina a Torroella de Fluvià. On: Sala de Ball | Quan: A les 18 h.
- "Quina Nit" a Viladamat. Quan: A les 21.30 h.
DIUMENGE
- Quina a Cabanes. On: Local Social | Quan: A les 19 h. Preu: 12 €.
- Quina familiar del CER de l'Escala. On: CER | Quan: A les 18 h.
- Quina a Llers. On: Pavelló Municipal d’Esports | Quan: A les 19 h. | Preu catró: 15 €
- Quina especial electrodomèstics a Palau-saverdera. On: Centre cívic | Quan: A les 18.30 h.
- Quina a Sant Miquel de Fluvià. On: Local social | Quan: A les 19 h. | Preu: 12 €.
- Quina a Viladamat. Quan: A les 18 h.
DISSABTE
- El Primer Nadal dels Pastors a Figueres. On: Teatre Municipal el Jardí | Quan: A les 18 h. | Preu: 12 € (menors de 12 anys, 6 €)
A la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.
- Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”
- VÍDEO | L'embassament de Darnius-Boadella comença l'any en plena forma: ja supera el 80% de la seva capacitat
- Miquel Carceller, professor: “No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat”
- La reparació i venda d'electrodomèstics a Figueres perd un dels darrers referents: Tele-Eras sintonitza l'adeu-siau
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
- VÍDEO | Sis ferits i set evacuats en un incendi al carrer Tapis de Figueres
- Arnau Triola: torrons creatius, d'autor i arrelats a l'Empordà
- Detenen 'in fraganti' dos homes amb múltiples antecedents per robar coure en una estació transformadora a Garrigàs