Agenda del 29 de desembre al 4 de gener a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Demostració d'oficis al Pessebre Vient de Peralada.

Demostració d'oficis al Pessebre Vient de Peralada. / Ajuntament de Peralada

Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

🗓️ DILLUNS 29 DE DESEMBRE

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Taller de jocs tradicionals amb l’AEIG Xot’s amb xocolatada On: Sala Polivalent Quan: De 16 a 19 h.

FIGUERES

Escola de Patges (1r dia) On: Teatre Municipal el Jardí Quan: De 9 a 13 h. Especial Postres de Cap d’Any On: Oficina Jove de Figueres i Alt Empordà Quan: A les 10 h. Ludoteca On: Centre Cívic Joaquim Xirau Quan: D’11 a 14 i de 16 a 19 h. Taller de circ On: Passeig Nou Quan: D’11 a 14 i de 16 a 19 h. Instal·lacions participatives: L’estrany viatge del Sr. Tonet, de la companyia Tombs Creatius On: Plaça Josep Pla Quan: D’11 a 14 i de 16 a 19 h. Pessebre Vivent de Figueres On: Temple de Sant Pere Quan: A les 19 h. Preu: Entrada lliure amb aportació voluntària.

LLANÇÀ

Bingo de Nadal On: Espai Jove (de 12 a 29 anys) Quan: A les 17 h.

NAVATA

1r Festival d’Experiències Escèniques immersives. Paraules que trenquen ossos, a càrrec de la Cia. Pagans On: Deixalleria Quan: A les 18 i 19 h.

SANT PERE PESCADOR

Taller del fanalet de Reis, a càrrec de Ludis On: Biblioteca Quan: A les 16 h.

VILAFANT

Bústia Reial On: Ajuntament Quan: De 8 a 14 h.

