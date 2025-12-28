Plans
Agenda del 29 de desembre al 4 de gener a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 29 DE DESEMBRE
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Taller de jocs tradicionals amb l’AEIG Xot’s amb xocolatada On: Sala Polivalent Quan: De 16 a 19 h.
FIGUERES
Escola de Patges (1r dia) On: Teatre Municipal el Jardí Quan: De 9 a 13 h. Especial Postres de Cap d’Any On: Oficina Jove de Figueres i Alt Empordà Quan: A les 10 h. Ludoteca On: Centre Cívic Joaquim Xirau Quan: D’11 a 14 i de 16 a 19 h. Taller de circ On: Passeig Nou Quan: D’11 a 14 i de 16 a 19 h. Instal·lacions participatives: L’estrany viatge del Sr. Tonet, de la companyia Tombs Creatius On: Plaça Josep Pla Quan: D’11 a 14 i de 16 a 19 h. Pessebre Vivent de Figueres On: Temple de Sant Pere Quan: A les 19 h. Preu: Entrada lliure amb aportació voluntària.
LLANÇÀ
Bingo de Nadal On: Espai Jove (de 12 a 29 anys) Quan: A les 17 h.
NAVATA
1r Festival d’Experiències Escèniques immersives. Paraules que trenquen ossos, a càrrec de la Cia. Pagans On: Deixalleria Quan: A les 18 i 19 h.
SANT PERE PESCADOR
Taller del fanalet de Reis, a càrrec de Ludis On: Biblioteca Quan: A les 16 h.
VILAFANT
Bústia Reial On: Ajuntament Quan: De 8 a 14 h.
- «És una malaltia que no sempre es veu»: Una veïna de Ventalló impulsa una rifa solidària per posar llum a la miastènia gravis
- El celler cooperatiu de Mollet de Peralada es dissol després de 70 anys
- La llevantada de Portbou al Port de la Selva en trenta imatges
- L'embassament de Darnius Boadella assoleix la seva millor reserva dels darrers anys
- La llevantada de Portbou al Port de la Selva en trenta imatges
- La portalada de la Catedral de l'Empordà recupera els colors originals de l'edat mitjana
- Roses i les conseqüències del seu particular «Efecte 2000»
- L'Alt Empordà viu una nova jornada de temporal de llevant