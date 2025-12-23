Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest Nadal a l’Alt Empordà

Hi ha propostes per a tots els gustos i preferències

Consulta l'agenda completa aquí

Tió de Nadal

Tió de Nadal / Tió de Nadal

Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de quatre de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà.

Pessebre Vivent

Pessebre Vivent

Pessebre vivent de Navata.

Imatge d'arxiu d'una quina. / FRANCESC AGUILERA

Ja són aquí els tradicionals Pessebres Vivents. Des del 24 de desembre se'n celebren a municipis com Darnius, Peralada, Llers i Bàscara. Consulta a la nostra agenda els horaris.

Quines

Quines

Imatge d'arxiu de la quina de Llers.

El Mercat de Nadal de Figueres. / Jordi Callol

Una setmana més continuen les tradicionals quines de Nadal. Aquesta setmana se'n celebren a municipis com Colera, Cabanes, Sant Miquel de Fluvià, Llers, Castelló d'Empúries, entre altres. 

'Els Pastorets' a Roses

'Els Pastorets' a Roses

L'escena de l'infern impacta pels colors fluorescents.

L'escena de l'infern impacta pels colors fluorescents. / Arturo López

Divendres 26 i 28 de desembre, a les 18.30 hores, al Teatre Municipal de Roses

Representació de Els Pastorets, a càrrec del Grup de Teatre de Roses. L'estudiant de Disseny i Arts a l’Escola d’Art d’Olot, Cristina Barroso, ha plantejat un disseny que impacta al públic.

Cursta St Esteve Run a l'Escala

Cursta St Esteve Run a l'Escala

La Sant Esteve Run de l'Escala, amb uns 80 corredors. | IVAN GARCIA

La Sant Esteve Run de l’Escala, amb uns 80 corredors. | IVAN GARCIA / lluís ribera/ivan garcía. terrades/l’escala

El 26 de desembre

Nova edició de la St Esteve Run a l'Escala hi ha una cursa infantil a la plaça Catalunya a paritr de les 10 h i cursa d'adults de 5 km i 10 km Star. Consulta tota la informació a la nostra agenda.

A la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.

TEMES

