Sortim de casa!
Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest Nadal a l’Alt Empordà
Hi ha propostes per a tots els gustos i preferències
Consulta l'agenda completa aquí
Us oferim una selecció de quatre de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà.
Ja són aquí els tradicionals Pessebres Vivents. Des del 24 de desembre se'n celebren a municipis com Darnius, Peralada, Llers i Bàscara. Consulta a la nostra agenda els horaris.
Una setmana més continuen les tradicionals quines de Nadal. Aquesta setmana se'n celebren a municipis com Colera, Cabanes, Sant Miquel de Fluvià, Llers, Castelló d'Empúries, entre altres.
Divendres 26 i 28 de desembre, a les 18.30 hores, al Teatre Municipal de Roses
Representació de Els Pastorets, a càrrec del Grup de Teatre de Roses. L'estudiant de Disseny i Arts a l’Escola d’Art d’Olot, Cristina Barroso, ha plantejat un disseny que impacta al públic.
El 26 de desembre
Nova edició de la St Esteve Run a l'Escala hi ha una cursa infantil a la plaça Catalunya a paritr de les 10 h i cursa d'adults de 5 km i 10 km Star. Consulta tota la informació a la nostra agenda.
A la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.
