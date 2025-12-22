Plans
Agenda del 22 al 28 de desembre a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 22 DE DESEMBRE
CADAQUÉS
Cantada de nadales, a càrrec de la Coral Art i Joia On: L'Hospital Quan: A les 17 h.
L'ESCALA
Concert de Nadal amb Xavi Guitarres On: Alfolí de la Sal Quan: De les 17.30 a les 19 h.
Concert de Nadal amb Dani Saxos On: Plaça del III Centenari Quan: De les 19.30 a les 21 h.
FIGUERES
Descobrir el Museu del Joguet per Nadal Quan: Del 22 de desembre al 7 de gener Preu: 5 €.
Especial Jocs de taula de Nadal On: Oficina Jove de Figueres i Alt Empordà Quan: A les 10 h.
Jugar amb fusta. Construïm amb Kapla On: Placeta baixa de la Rambla (Caseta Màgica) Quan: De 17 a 18 h.
Club de lectura de narrativa coordinat per Enric Tubert. Les illes interiors, de Maria Carme Roca On: Biblioteca Fage de Climent Quan: A les 18.30 h.
LLANÇÀ
Taller d’escriptura, a càrrec de Sergi No Díaz (escriptor Llançanenc) On: Espai Jove Quan: De 10.30 a 12 h. Dies 22 i 23 de desembre.
Cinema a Llançà: Projecció de la pel·lícula Noche de paz, de Tommy Wirkola On: Casa de Cultura Quan: A les 18 h. Preu: Gratuït.
Campus de Nadal On: Camp de futbol 7 Quan: De 8.30 a 13.15 h.
MAÇANET DE CABRENYS
Donació de sang On: Antiga Oficina de Turisme Quan: De 17 a 21 h.
SANT PERE PESCADOR
Contes de Nadal. Un Nadal ple de contes, amb Joan de Boer On: Biblioteca Quan: A les 17.30 h.
VILAFANT
Un Nadal de postal amb el Tifant On: Rectoria Quan: De 10 a 13 h. Del 22 al 24 de desembre.
Bústia reial On: Ajuntament Quan: De 8 a 14 h. Del 22 al 30 de desembre.
🗓️ DIMARTS 23 DE DESEMBRE
FIGUERES
Infosex Especial Nadal On: Oficina Jove de Figueres i Alt Empordà Quan: A les 10.30 h.
Visita guiada a l’església de Sant Pere On: Església de Sant Pere Quan: A les 11 h. Preu: 6 €.
Jugar amb fusta. Construïm amb Kapla On: Placeta baixa de la Rambla (Caseta Màgica) Quan: De 17 a 19 h. Gran Tió de Nadal On: Plaça de l’Ajuntament Quan: A les 17.30 h. Espectacle Carilló de Nadal, de la companyia La Tal On: A la Rambla Quan: A les 17.30. 18.30 i 19.15 h. Visita guiada als llums de Nadal dalinians On: Pel centre de la ciutat Quan: A les 18 h. Preu: 6 €.
LLADÓ
1r Festival d’Experiències Escèniques immersives. Nadal connectat, a càrrec de la Cia. Pagans On: El Sindicat. Plaça Major Quan: De 18 a 21 h. Passis cada 20 minuts.
LLANÇÀ
Cinema a Llançà: Projecció de la pel·lícula El Grinch, de Scott Mosier i Yarrow Cheney On: Casa de Cultura Quan: A les 18 h. Preu: Gratuït.
LLERS
Taller de Nadal. Construeix un fanalet per anar a esperar els Reis On: Centre Recreatiu Llersenc Quan: A les 16.30 h.
PERALADA
Donació de sang On: Sala del Centre Quan: De 17 a 21 h.
VILAFANT
Un Nadal de postal amb el Tifan On: Rectoria Quan: De 10 a 13 h. Bústia Reial On: Ajuntament Quan: De 8 a 14 h.
