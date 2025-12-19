Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquests són els 4 plans que no et pots perdre el cap de setmana del 20 i 21 de desembre a l'Alt Empordà

Hi ha propostes per a tots els gustos i preferències

Consulta l'agenda completa aquí

El Mercat de Nadal de Figueres atrau centenars de persones.

El Mercat de Nadal de Figueres atrau centenars de persones. / JORDI CALLOL

Redacció

Figueres

Figueres

Us oferim una selecció de quatre de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.

Quines de Nadal

Quines de Nadal

Pla curt de les mans d'una senyora jugant a la quina de Palafrugell aquest diumenge 5 de desembre de 2021. (Horitzontal)

Imatge d'arxiu d'una quina. / Gerard Vilà

Tot el cap de setmana

L’esperit nadalenc ja és aquí i, amb ell, arriben les tradicionals quines de Nadal. Els dies 20 i 21 de desembre s'en celebren a municipis com Llers, Borrassà, Palau-saverdera i Maçanet de Cabrenys, entre altres. Més informació aquí.

Mercat i fires de Nadal a l'Alt Empordà

Mercat i fires de Nadal a l'Alt Empordà

EN IMATGES | El Mercat de Nadal de Figueres atrau centenars de persones

El Mercat de Nadal de Figueres. / Jordi Callol

Tot el cap de setmana

A Figueres, aquests dies es podran visitar les paradetes d'artesanals del Mercat de Nadal, que enguany compta amb una vintena d’expositors amb articles nadalencs, pessebre, arbres i alimentació, entre altres. Més activitats aquí.

Concert de Nadal de corals a Figueres

Concert de Nadal de corals a Figueres

Els integrants del cor Estem d'Acords.

Els integrants del cor Estem d'Acords. / Cedida Estem d'Acords

Dissabte 20 de desembre, a les 11.30 hores, a l'Església de Sant Pere

Torna el tradicional concert de Nadal amb les corals de l'escola Sant Pau, Estem d'Acords, Coral IES Deulofeu, Coral de Vilamalla i la Coral Polifònica de Figueres, impulsora de l’activitat.

Actes per La Marató de TV3

Actes per La Marató de TV3

La Cobla Vila de La Jonquera actuarà per la festa.

La Cobla Vila de La Jonquera actuarà per la festa. / Empordà

Tot el cap de setmana

Durant tot el cap de setmana Cadaqués celebra la Festa major d'hivern amb una gran varietat d'activitats. Destaca aquest divendres el concert de Figa Flawas.

Aquest cap de setmana, a la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.

TEMES

