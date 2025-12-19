Sortim de casa!
Aquests són els 4 plans que no et pots perdre el cap de setmana del 20 i 21 de desembre a l'Alt Empordà
Hi ha propostes per a tots els gustos i preferències
Consulta l'agenda completa aquí
Us oferim una selecció de quatre de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.
Tot el cap de setmana
L’esperit nadalenc ja és aquí i, amb ell, arriben les tradicionals quines de Nadal. Els dies 20 i 21 de desembre s'en celebren a municipis com Llers, Borrassà, Palau-saverdera i Maçanet de Cabrenys, entre altres. Més informació aquí.
Tot el cap de setmana
A Figueres, aquests dies es podran visitar les paradetes d'artesanals del Mercat de Nadal, que enguany compta amb una vintena d’expositors amb articles nadalencs, pessebre, arbres i alimentació, entre altres. Més activitats aquí.
Dissabte 20 de desembre, a les 11.30 hores, a l'Església de Sant Pere
Torna el tradicional concert de Nadal amb les corals de l'escola Sant Pau, Estem d'Acords, Coral IES Deulofeu, Coral de Vilamalla i la Coral Polifònica de Figueres, impulsora de l’activitat.
Tot el cap de setmana
Durant tot el cap de setmana Cadaqués celebra la Festa major d'hivern amb una gran varietat d'activitats. Destaca aquest divendres el concert de Figa Flawas.
Aquest cap de setmana, a la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.
