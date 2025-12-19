Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Agenda | Aquestes són les quines que se celebren aquest cap de setmana a l'Alt Empordà

Els dies 20 i 21 de desembre es faran quines a municipis com Llers, Borrassà, Palau-saverdera i Maçanet de Cabrenys, entre altres

Imatge d'arxiu de la quina de Llers.

Imatge d'arxiu de la quina de Llers. / ROGER LLEIXÀ

Redacció

Redacció

Figueres

Les quines són una de les cites indiscutibles de les festes de Nadal i, alhora, un punt de trobada de famílies i colles d’amics. A l’Alt Empordà, aquesta tradició està molt arrelada. Per això, us oferim un recull de les quines que s’organitzen aquest cap de setmana a la comarca.

DISSABTE 20 DE DESEMBRE

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Quina a càrrec de la Societat Recreativa La Unió Avinyonetenca

  • Quan: A les 19 h.
  • Preu: 15 €.

BORRASSÀ

Quina proviatge fi de curs 4t d’ESO de l’Institut de Vilafant

  • On: Sala de l’Ateneu
  • Quan: A les 19 h.
  • Preu cartró: 12 €.

BORRASSÀ

Quina

  • On: Pavelló
  • Quan: A les 22 h.

LES ESCAULES

Quina amb galetes i garnatxa

  • On: Cafè La Societat
  • Quan: A les 19 h.

GARRIGÀS

Quina de Garrigàs

  • Quan: A les 21 h.
  • Preu per sessió: 13 €.

GARRIGUELLA

Quina

  • On: Sala polivalent
  • Quan: A les 20 h.

LLANÇÀ

Quina al Casal de la Gent Gran

  • On: Casal de la Gent Gran
  • Quan: A les 16 h.

MAÇANET DE CABRENYS

Quina Maçanet de Cabrenys

  • On: Sala d’Espectacles “La Maçanetenca”
  • Quan: A les 19 h.

NAVATA

Quina Trempera

  • On: Pavelló de l'Escola
  • Quan: Obertura de portes a les 18 h. Inici quina a les 19 h.
  • Preu del cartró: 15 €.

PALAU-SAVERDERA

Quina especial. La quina dels pernils

  • On: Centre cívic
  • Quan: A les 18.30 h.

SANT LLORENÇ DE LA MUGA

Quina

  • On: Societat la Fraternitat
  • Quan: A les 18 h.

SANT PERE PESCADOR

Quina Sant Pere Pescador

  • On: Centre cívic
  • Quan: A les 18.30 h.
  • 10 quines en total. (8 quines normals, 12 €). (1 especial + 1 extra 4 €)

TORROELLA DE FLUVIÀ

Quina de Nadal

  • On: Sala de Ball
  • Quan: A les 18 h.

VILABERTRAN

Quina escola Torre d’en Reig

  • On: Centre cívic
  • Quan: A les 17 h.

VILAJUÏGA

Gran Quina

  • On: Pavelló Municipal
  • Quan: A les 19 h
  • Preu: 15 €. Inclou entrepà de botifarra
Les quines se celebren amb motiu de les festes nadalenques.

Les quines se celebren amb motiu de les festes nadalenques. / Empordà

DIUMENGE 21 DE DESEMBRE

CABANES

Gran quina

  • On: Local Social
  • Quan: A les 19 h.
  • Preu cartró: 12 €.

L’ESCALA

Quina familiar del CER

  • On: CER
  • Quan: A les 18 h.

VILA-SACRA

Quina del Club Waterpolo Figueres

  • On: Centre Cívic
  • Quan: A les 18 h.
  • Preu cartró: 12 €.

LLERS

Quina de Llers

  • On: Pavelló Municipal
  • Quan: A les 19 h.
  • Preu cartró: 15 €.

PALAU-SAVERDERA

La quina Verdadera

  • On: Centre cívic
  • Quan: A les 18.30 h.

EL PORT DE LA SELVA

Gran quina de l’AFA Les Clisques

  • On: Espai Port
  • Quan: A les 18 h.

ROSES

Quina

  • On: Plaça Frederic Rahola
  • Quan: A les 18.30 h

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

Quina

  • On: Local social
  • Quan: A les 19 h.
  • Preu sessió: 12 €.

VILADAMAT

Quina

  • On: Local social
  • Quan: A les 18 h.

TEMES

