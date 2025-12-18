Oci
Programació de cinemes del 19 al 24 de desembre a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria.
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
3D AVATAR. FOC I CENDRES ★★★
País. Estats Units. 2025. Ciència-ficció, aventures. 195 minuts. Direcció: James Cameron. Guió: James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver. Intèrprets: Sam Worthington, Zoe Saldaña. Sinopsi: Tercer lliurament de la saga «Avatar». Presenta el Poble de les Cendres, un clan Na’vi no tan pacífic que utilitzarà la violència si ho necessita per aconseguir els seus objectius, encara que sigui contra altres clans.
Cinemes Figueres
- Divendres 19, dilluns 22 i dimarts 23, a les18.00 i 20.00 h. Dissabte i diumenge, a les 17.30, 20.00 i 21.15 h Dimecres 24, a les 17.45 h.
- Atmos. Divendres 19, dilluns 22 i dimarts 23, a les 17.20 i 21.00 h. Dissabte i diumenge, a les 15.30 i 19.00 h Dimecres 24, a les 17.30 h.
- En català. Divendres 19, dilluns 22 i dimarts 23, a les 19 h. Dissabte i diumenge, a les 18.00 h.
Cinemes Roses
- Divendres 19, a les 20.00 h. De dissabte 20 a dimarts 23, a les 15.05 i 20.00 h.
- 3 D. Divendres 19 i dissabte 20, a les 18.00, 19.00 i 21.40 h. Diumenge 21, a les 18.00 i 19.00 h. Dilluns 22 i dimarts 23, a les 17.45, 19.00 i 21.30 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
VIDA PRIVADA ★★★
- País: França. 2025. Thriller. Intriga. Drama.105 minuts. Direcció: Rebecca Zlotowski. Guió: Anne Berest, Gaëlle Macé, Rebecca Zlotowski. Intèrprets: Jodie Foster, Dniel Auteuil. Sinopsi: La reputada psiquiatre Lilian Steiner emprèn una investigació privada sobre la mort d'un dels seus pacients, del qual està convençuda que ha estat assassinat.
- Cinemes Figueres.Divendres 19, dilluns 22 i dimarts 23: A les 15.30, 17.50 i 22.00 h. Dissabte i diumenge: A les 15.30, 17.50 i 22.00 h. Dimecres 24. A les 18.00 h.
KEEPER ★★★
- País: Estats Units. 2025. Thriller. Terror. Sobrenatural. 99 minuts. Direcció: Osgood Perkins. Guió: Nick Lepard. Intèrprets: Tatiana Maslany, Rossif Sutherland. Sinopsi: Una parella, per celebrar el seu aniversari, fa una escapada romàntica de cap de setmana a una cabana aïllada. Quan Malcolm (Sutherland) torna sobtadament a la ciutat, Liz (Maslany) es troba aïllada i en presència d'un mal indescriptible que desvetlla els horripilants secrets de la cabana.
- Cinemes Figueres.Divendres 19, dilluns 22 i dimarts 23: A les 20.00 i 22.00 h. Dissabte i diumenge: A les 16.00, 20.00 i 22.00 h. Dimecres 24. A les 18.00 h.
REI DE REIS ★★★
- País: Corea del Sud. 2025. Drama. Història bíblica.101 minuts. Direcció: Seong-ho Jang. Guió: Rob Edwards, Seong-ho Jang. Intèrprets: Kenneth Branagh, Uma Thurman, Mark Hamill. Sinopsi: La història de Jesucrist explicada per Charles Dickens i vista a través dels ulls innocents d'un nen. Al famós narrador Charles Dickens li resulta difícil establir un vincle amb el seu imaginatiu fill, Walter, a causa de la seva atrafegada carrera. Després que Walter interrompi una de les lectures de Dickens, aquest decideix compartir amb ell la història de Jesucrist, amb l'esperança de salvar la distància que els separa. A mesura que Dickens narra la història, Walter queda captivat i experimenta vívidament els esdeveniments de la vida de Jesús. A través del viatge de Jesús, la relació entre Walter i Dickens s'aprofundeix, culminant-se en un vincle d'amor forjat a través de la narració.
- Cinemes Figueres.En català. Divendres 19, dilluns 22 i dimarts 23: A les 18.00 h. Dissabte i diumenge: A les 15.40 i 17.40 h. Dimecres 24. A les 18.00 h.
FIVE NIGHTS AT FREDDY'S 2 ★★★
- País: Estats Units. 2025. Terror.103 minuts. Guió: Scott Cawthon, Seth Cuddeback, Emma Tammi. Direcció: Emma Tammi Intèrprets: Josh Hutcherson, Piper Rubio Sinopsi: Ha transcorregut un any des del malson sobrenatural a la pizzeria de Freddy Fazbear. La història del que va passar allà ha anat adquirint la brama de llegenda local, i fins i tot ha donat peu al primer Faszfest. L'exguarda de seguretat Mike i l'agent de policia Vanessa han amagat la veritat a Abby, la germana d'onze anys de Mike, sobre el destí dels amics animatrònics. Però quan Abby decideix reconnectar amb Freddy, Bonnie, Chica i Foxy, desfermarà una sèrie d'esdeveniments aterridors que revelaran foscos secrets sobre el veritable origen de Freddy's, desencadenant un horror que feia dècades que estava amagat i oblidat.
- Cinemes Figueres. Divendres 19, dilluns 22 i dimarts 23: A les 17.50, 20.00 i 22.00 h. Dissabte i diumenge: A les 15.50, 17.50, 20.00 i 22.00 h. Dimecres 24: A les 18.00 h.
- Cinemes Roses: Divendres 19 i dissabte 20: A les 20.30 i 22.35 h. Diumenge 21: A les 20.30 h. Dilluns 22 i dimarts 23: A les 20.30 i 22.35 h.
ROOFMAN: UN LADRÓN EN LOS TEJADOS ★★★
- País: Estats Units. 2025. Drama judicial. Basat en fets reals.126 minuts. Direcció: Derek Cianfrance Guió: Derek Cianfrance, Kirt Gunn Intèrprets: Channing Tatum, Kirsten Dunst Sinopsi: La història real de Jeffrey Manchester (Tatum), un criminal que va assaltar més de 60 McDonald's entrant per un forat que tallava al sostre al mig de la nit. Després de ser arrestat, es va escapar de la presó i va viure amagat en una botiga de Toys R Us durant aproximadament sis mesos.
- Cinemes Roses: Divendres 19 i dissabte 20: A les 20.00 i 22.35 h. Diumenge 21: A les 20.30 h. Dilluns 22 i dimarts 23: A les 20.20 i 22.35 h.
FRONTERA ★★★
- País: Espanya. 2025. Drama. Postguerra espanyola.101 minuts. Direcció: Judith Colell Guió: Miguel Ibáñez Monroy, Gerard Giménez. Intèrprets: Miki Esparbé, Bruna Cusí Sinopsi: Any 1943, plena guerra a Europa. Franco ha bloquejat el pas de jueus que fugen de la repressió nazi pels Pirineus. A la duana d'un poble fronterer, Manel Grau, un funcionari amb passat republicà, decideix contravenir les ordres ajudat per Juliana, una veïna del poble, i Jerôme, un passador francès. Entre tots inicien una croada per ajudar a fugir tants jueus com sigui possible. És llavors quan Manel es veurà atrapat en una perillosa odissea que despertarà en ell i en la seva dona Mercè vells fantasmes de l'encara recent Guerra Civil Espanyola.
- Cinemes Figueres. En català. Divendres 19, dilluns 22, dimarts 23 i dimecres 24: A les 18.00 h. Dissabte i diumenge: A les 16.00 i 18.00 h.
- Cinemes Roses: Divendres 19: A les 18.20 i 22.35 h. Dissabte 20: A les 16.05, 18.20 i 22.35 h. Diumenge 21: A les 16.05 i 18.20 h Dilluns 22 i dimarts 23: A les 16.05, 18.20 i 20.35 h.
NÚREMBERG ★★★★
- País: Estats Units. 2025. Drama judicial. Basat en fets reals.148 minuts. Guió i direcció: James Vanderbilt Intèrprets: Russell Crowe, Rami Malek Sinopsi: Després de la fi de la II Guerra Mundial, en ocasió dels judicis crucials de Núremberg dels Aliats contra el derrotat règim nazi, el psiquiatre nord-americà Douglas Kelley (Malek), encarregat de determinar si els presoners oficials nazis són aptes per ser jutjats pels seus crims de guerra, es veu immers en una complexa batalla d’enginy amb Hermann Göring (Crowe), mà dreta de Hitler. Basada en el llibre El nazi i el psiquiatre, de Jack El-Hai.
- Cinemes Figueres. Divendres 19, dilluns 22 i dimarts 23: A les 20.10 h. Dissabte i diumenge: A les 19.40 h.
- Cinemes Roses: De dissabte 20 a dimarts 22: A les 16.05 h.
ZOOTRÓPOLIS 2 ★★★
- País: Estats Units. 2025. Animació. Comèdia. 107 minuts. Direcció: Jared Bush, Byron Howard Guió: Jared Bush. Intèrprets: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman. Sinopsi: Judy i Nick es troben després de la recargolada pista d'un misteriós rèptil que arriba a Zootopia i posa de cap per avall la metròpoli dels mamífers. Per resoldre el cas, la Judy i el Nick han d'anar d'incògnit a noves parts inesperades de la ciutat, on la seva creixent associació es posa a prova com mai.
- Cinemes Figueres. Divendres 19: A les 17.30 i 19.50 h. Dissabte i diumenge: A les 15.50, 18.00 i 19.50 h. En català. Dissabte i diumenge: A les 15.20 h. Dilluns 22 i dimarts 23: A les 17.50 i 19.50 h. Dimecres 24. A les 18.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 19: A les 18.20 h. De dissabte 20 a dimarts 23: A les 16.05 i 18.20 h.
- Aquest famós actor nord-americà ha comprat una casa a l'Empordà i se l'ha endut a Califòrnia
- VÍDEO | La pluja de les darreres hores fa brollar com mai el salt de la Caula, a l'Empordà
- Les obres del nou auditori de Castelló d'Empúries posen al descobert una joia arquitectònica amagada
- Mor Joaquim Torrent, exalcalde de Sant Climent Sescebes i històric penyista del Barça a l'Alt Empordà
- L'emblemàtica pizzeria El Setrill d'Or de Figueres s'acomiada després de 50 anys
- Una sèrie d'èxit a Netflix amb un protagonista marcat per la infantesa al Port de la Selva
- Tres detinguts a Figueres per cultivar 1.830 plantes de marihuana
- L'home trobat mort al riu Llobregat d'Empordà duia els pantalons i els calçotets abaixats