La Cia. Pagans convida a reconnectar amb la natura al Festival Arrels Vives amb rituals i recorreguts nocturns
La companyia porta a Ordis, Navata i Lladó propostes immersives que combinen eco-consciència, tecnologia i territori, convertint el públic en part activa de l’experiència artística
La Cia. Pagans, reconeguda internacionalment pel risc i la qualitat de les seves propostes, arriba al Festival Arrels Vives amb un conjunt d’experiències que transformen la manera com ens relacionem amb el món que habitem. Aquesta primera edició del festival aposta per un diàleg entre eco-consciència, tecnologia i territori, situant el públic al centre de cada peça.
El Festival Arrels Vives és una iniciativa de la Cooperativa Somtribu de Navata, i és fruit del seu compromís amb la comunitat rural que l'acull.
Amb una trajectòria marcada per l’experimentació i el treball comunitari, Pagans proposa un viatge artístic que creix amb la participació de cada assistent. Les seves creacions conviden a endinsar-se en boscos, carrers i places, on l’espai real esdevé escenari de trobades poètiques, arrelades i profundament immersives.
Recorreguts guardonats i aquelarres tranquils
Dins el marc del Festival Arrels Vives, la companyia presenta un programa divers que inclou lectures ritualitzades, tallers, instal·lacions i els seus reconeguts recorreguts nocturns.
Una de les propostes destacades és El valor de res, que es podrà veure el 19 de desembre a Ordis, amb dos passis (18.00 i 19.30 h), a Cal Fuster (plaça de la Llibertat). L’espectacle convida el públic a participar en un “aquelarre tranquil” que reflexiona sobre els vincles entre la paraula escrita, els rituals de bruixes, la memòria i la fascinant intel·ligència vegetal.
La peça ha estat finalista als XXVI Premis de la Crítica com a Millor Espectacle de Noves Tendències, així com als Premis Max 2025 i als Premis Teatre Barcelona 2024 com a Millor Espectacle de Carrer.
Endinsar-se al bosc, de nit
Amb la pregunta “T’has perdut mai, de nit, a un bosc?”, Pagans proposa una experiència introspectiva pensada per a grups reduïts. Amb un mòbil a la mà, el públic participa en una vivència comunitària que reflexiona sobre la nostra (des)connexió amb la natura i la vigència de la tradició oral en plena era tecnològica.
Aquesta proposta es podrà viure a Navata el 29 de desembre amb l’espectacle Paraules que trenquen ossos (passis a les 18.00 i a les 19.30 h), amb punt de trobada a la Deixalleria. Una altra de les peces de la companyia ha estat reconeguda amb el Premi de la Crítica al Millor Espectacle de Carrer i va ser finalista als Premis Max 2023.
Propostes per als dies de festa
El 23 de desembre, a Lladó (El Sindicat, plaça Major), Pagans presentarà Nadal connectat, una invitació a celebrar el present i recordar el passat en una nit d’hivern. Els passis s’oferiran de 18.00 a 21.00 h, cada 20 minuts.
Connectar amb els més joves
La companyia també obre el seu procés creatiu amb Mala herba sempre creix, el nou espectacle que s’estrenarà el setembre de 2026. En el marc de la seva residència artística al festival, Pagans oferirà dues sessions obertes a la comunitat: el 22 de desembre a Navata i el 28 de desembre a Ordis, ambdues a les 11.30 h.
Aquestes trobades estan especialment pensades per a infants i adolescents, que podran explorar com la companyia integra tecnologia i natura, qüestionant allò que ja sabem per descobrir noves mirades.
Amb propostes arrelades al territori i carregades de poesia, la Cia. Pagans convida el públic a viure unes festes diferents i a formar part d’un viatge artístic singular.
Entrades
Les entrades del Festival Arrels Vives es poden adquirir a ticketing.cat.
Per a més informació, es pot contactar amb Somtribu, entitat organitzadora del festival, al telèfon 670 41 34 79 o al correu somtribucoop@gmail.com. També es podran comprar entrades el mateix dia de la funció. El preu és de 2 euros.
- Brad Pitt compra la casa 'ovni' de l'Empordà
- VÍDEO | La pluja de les darreres hores fa brollar com mai el salt de la Caula, a l'Empordà
- La pluja deixa més de 140 litres en alguns punts de l'Alt Empordà
- Ikea obre la seva primera botiga a Girona el 21 de gener
- L'home trobat mort al riu Llobregat d'Empordà duia els pantalons i els calçotets abaixats
- Figueres instal·la la pista sintètica de gel en una cèntrica plaça per Nadal
- Les obres del nou auditori de Castelló d'Empúries posen al descobert una joia arquitectònica amagada
- Del Marroc a l'Empordà: un repte vital i arquitectònic que obre portes al turisme sensorial a Capmany