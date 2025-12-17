Nadal 2025
Agenda | Aquestes són les quines que se celebren aquest cap de setmana a l'Alt Empordà
Els dies 20 i 21 de desembre se celebren quines ha municipis com Llers, Borrassà, Palau-saverdera i Maçanet de Cabrenys, entre altres
Les quines són una de les cites indiscutibles de les festes de Nadal i, alhora, un punt de trobada de famílies i colles d’amics. A l’Alt Empordà, aquesta tradició està molt arrelada. Per això, us oferim un recull de les quines que s’organitzen aquest cap de setmana a la comarca.
DISSABTE 20 DE DESEMBRE
BORRASSÀ
Quina proviatge fi de curs 4t d’ESO de l’Institut de Vilafant
- On: Sala de l’Ateneu
- Quan: A les 19 h.
- Preu cartró: 12 €.
LES ESCAULES
Quina amb galetes i garnatxa
- On: Cafè La Societat
- Quan: A les 19 h.
GARRIGÀS
Quina de Garrigàs
- Quan: A les 21 h.
- Preu per sessió: 13 €.
GARRIGUELLA
Quina
- On: Sala polivalent
- Quan: A les 20 h.
LLANÇÀ
Quina al Casal de la Gent Gran
- On: Casal de la Gent Gran
- Quan: A les 16 h.
MAÇANET DE CABRENYS
Quina Maçanet de Cabrenys
- On: Sala d’Espectacles “La Maçanetenca”
- Quan: A les 19 h.
PALAU-SAVERDERA
Quina especial. La quina dels pernils
- On: Centre cívic
- Quan: A les 18.30 h.
SANT PERE PESCADOR
Quina Sant Pere Pescador
- On: Centre cívic
- Quan: A les 18.30 h.
- 10 quines en total. (8 quines normals, 12 €). (1 especial + 1 extra 4 €)
TORROELLA DE FLUVIÀ
Quina de Nadal
- On: Sala de Ball
- Quan: A les 18 h.
VILABERTRAN
Quina escola Torre d’en Reig
- On: Centre cívic
- Quan: A les 17 h.
DIUMENGE 21 DE DESEMBRE
CABANES
Gran quina
- On: Local Social
- Quan: A les 19 h.
- Preu cartró: 12 €.
L’ESCALA
Quina familiar del CER
- On: CER
- Quan: A les 18 h.
LLERS
Quina de Llers
- On: Pavelló Municipal
- Quan: A les 19 h.
- Preu cartró: 15 €.
PALAU-SAVERDERA
La quina Verdadera
- On: Centre cívic
- Quan: A les 18.30 h.
EL PORT DE LA SELVA
Gran quina de l’AFA Les Clisques
- On: Espai Port
- Quan: A les 18 h.
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ
Quina
- On: Local social
- Quan: A les 19 h.
- Preu sessió: 12 €.
VILADAMAT
Quina
- On: Local social
- Quan: A les 18 h.
- Brad Pitt compra la casa 'ovni' de l'Empordà
- VÍDEO | La pluja de les darreres hores fa brollar com mai el salt de la Caula, a l'Empordà
- La pluja deixa més de 140 litres en alguns punts de l'Alt Empordà
- Ikea obre la seva primera botiga a Girona el 21 de gener
- L'home trobat mort al riu Llobregat d'Empordà duia els pantalons i els calçotets abaixats
- Figueres instal·la la pista sintètica de gel en una cèntrica plaça per Nadal
- Les obres del nou auditori de Castelló d'Empúries posen al descobert una joia arquitectònica amagada
- Del Marroc a l'Empordà: un repte vital i arquitectònic que obre portes al turisme sensorial a Capmany
Tot el que necessites saber del festival de l'Empordà Arrels Vivies: rituals i recorreguts nocturns amb la Cia.Pagans
Contingut patrocinat