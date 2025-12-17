Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Dermatosi nodularIntent assassinat FigueresIntercanvisCadàver la JonqueraRescatat Far d'Empordà
instagramlinkedin

Nadal 2025

Agenda | Aquestes són les quines que se celebren aquest cap de setmana a l'Alt Empordà

Els dies 20 i 21 de desembre se celebren quines ha municipis com Llers, Borrassà, Palau-saverdera i Maçanet de Cabrenys, entre altres

Imatge d'arxiu de la quina de Llers.

Imatge d'arxiu de la quina de Llers. / ROGER LLEIXÀ

Redacció

Redacció

Figueres

Les quines són una de les cites indiscutibles de les festes de Nadal i, alhora, un punt de trobada de famílies i colles d’amics. A l’Alt Empordà, aquesta tradició està molt arrelada. Per això, us oferim un recull de les quines que s’organitzen aquest cap de setmana a la comarca.

DISSABTE 20 DE DESEMBRE

BORRASSÀ

Quina proviatge fi de curs 4t d’ESO de l’Institut de Vilafant

  • On: Sala de l’Ateneu
  • Quan: A les 19 h.
  • Preu cartró: 12 €.

LES ESCAULES

Quina amb galetes i garnatxa

  • On: Cafè La Societat
  • Quan: A les 19 h.

GARRIGÀS

Quina de Garrigàs

  • Quan: A les 21 h.
  • Preu per sessió: 13 €.

GARRIGUELLA

Quina

  • On: Sala polivalent
  • Quan: A les 20 h.

LLANÇÀ

Quina al Casal de la Gent Gran

  • On: Casal de la Gent Gran
  • Quan: A les 16 h.

MAÇANET DE CABRENYS

Quina Maçanet de Cabrenys

  • On: Sala d’Espectacles “La Maçanetenca”
  • Quan: A les 19 h.

PALAU-SAVERDERA

Quina especial. La quina dels pernils

  • On: Centre cívic
  • Quan: A les 18.30 h.

SANT PERE PESCADOR

Quina Sant Pere Pescador

  • On: Centre cívic
  • Quan: A les 18.30 h.
  • 10 quines en total. (8 quines normals, 12 €). (1 especial + 1 extra 4 €)

TORROELLA DE FLUVIÀ

Quina de Nadal

  • On: Sala de Ball
  • Quan: A les 18 h.

VILABERTRAN

Quina escola Torre d’en Reig

  • On: Centre cívic
  • Quan: A les 17 h.
Les quines se celebren amb motiu de les festes nadalenques.

Les quines se celebren amb motiu de les festes nadalenques. / Empordà

DIUMENGE 21 DE DESEMBRE

CABANES

Gran quina

  • On: Local Social
  • Quan: A les 19 h.
  • Preu cartró: 12 €.

L’ESCALA

Quina familiar del CER

  • On: CER
  • Quan: A les 18 h.

LLERS

Quina de Llers

  • On: Pavelló Municipal
  • Quan: A les 19 h.
  • Preu cartró: 15 €.

PALAU-SAVERDERA

La quina Verdadera

  • On: Centre cívic
  • Quan: A les 18.30 h.

EL PORT DE LA SELVA

Gran quina de l’AFA Les Clisques

  • On: Espai Port
  • Quan: A les 18 h.

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ

Quina

  • On: Local social
  • Quan: A les 19 h.
  • Preu sessió: 12 €.

VILADAMAT

Quina

  • On: Local social
  • Quan: A les 18 h.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Brad Pitt compra la casa 'ovni' de l'Empordà
  2. VÍDEO | La pluja de les darreres hores fa brollar com mai el salt de la Caula, a l'Empordà
  3. La pluja deixa més de 140 litres en alguns punts de l'Alt Empordà
  4. Ikea obre la seva primera botiga a Girona el 21 de gener
  5. L'home trobat mort al riu Llobregat d'Empordà duia els pantalons i els calçotets abaixats
  6. Figueres instal·la la pista sintètica de gel en una cèntrica plaça per Nadal
  7. Les obres del nou auditori de Castelló d'Empúries posen al descobert una joia arquitectònica amagada
  8. Del Marroc a l'Empordà: un repte vital i arquitectònic que obre portes al turisme sensorial a Capmany

Desactiven l'alerta del pla Inuncat un cop acabat l'episodi de pluges intenses

Desactiven l'alerta del pla Inuncat un cop acabat l'episodi de pluges intenses

Tot el que necessites saber del festival de l'Empordà Arrels Vivies: rituals i recorreguts nocturns amb la Cia.Pagans

Tot el que necessites saber del festival de l'Empordà Arrels Vivies: rituals i recorreguts nocturns amb la Cia.Pagans

Una sèrie d'èxit a Netflix amb un protagonista marcat per la infantesa al Port de la Selva

Una sèrie d'èxit a Netflix amb un protagonista marcat per la infantesa al Port de la Selva

Fes les millors postres nadalenques per aquestes festes: Quatre receptes fàcils i ràpides

Fes les millors postres nadalenques per aquestes festes: Quatre receptes fàcils i ràpides

Agenda | Aquestes són les quines que se celebren aquest cap de setmana a l'Alt Empordà

Agenda | Aquestes són les quines que se celebren aquest cap de setmana a l'Alt Empordà

El Teatre-Museu Dalí de Figueres acull la commemoració dels 40 anys del Col·legi de Periodistes

El Teatre-Museu Dalí de Figueres acull la commemoració dels 40 anys del Col·legi de Periodistes

La Fiscalia considera "insuficients" els indicis per jutjar Errejón per la denúncia de Mouliaá

La Fiscalia considera "insuficients" els indicis per jutjar Errejón per la denúncia de Mouliaá

Els espanyols situen l’habitatge com la seva principal preocupació i Rússia com el principal repte de la UE

Els espanyols situen l’habitatge com la seva principal preocupació i Rússia com el principal repte de la UE
Tracking Pixel Contents