Solidaritat
Música i art s’uneixen a Fortià per recollir fons per a la recerca en càncer
L’acte es fa aquest diumenge per recollir fons per a la Marató de 3cat i hi actuen el Centre d’Estudis Musicals Pep Ventura, la coral de l’UNED sènior, Estem d’Acords, entre altres
Quan arriba el desembre també ho fa la Marató de 3cat. Enguany, aquesta iniciativa solidària serveix per recollir fons per a la divulgació i la investigació en càncer. Fortià s’ha volgut sumar organitzant una exposició i un concert, aquest diumenge 14 de desembre, a les cinc de la tarda, a la Societat Agrícola.
Aquesta proposta, que uneix música i art i que compta amb el suport de l’Ajuntament de Fortià i l’escola Teresa de Pallejà, la participació de cors i instrumentistes del Centre d’Estudis Musicals Pep Ventura de Figueres, amb la col·laboració de la coral UNED sènior del Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i el cor de cambra Estem d’Acords. També hi prendran part el cor d’alumnes de l’escola local, hi haurà activitats organitzades per l’AFA i una exposició de quadres de l’escultopintor Frank Carbonell. L’entrada és gratuïta.
- Una granja de l’Empordà que produeix llet per a Cacaolat aposta per la robotització: “No volia ser un esclau com el meu pare”
- Tanca l’empresa de l’Empordà que va traslladar els mobles de Dalí, Eva Longoria i Schwarzenegger
- Els inicis a la docència: de 'sense papers' a funcionari
- Crim de Bellcaire: la víctima va fingir que era morta per evitar que la parella l'acabés matant
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Les imatges de la granja de Can Magret de Peralada
- Aquests són els 4 plans que no et pots perdre el cap de setmana del 13 i 14 de desembre a l'Alt Empordà
- Una morta en un un xoc frontal entre un turisme i una furgoneta a l'N-II a Biure