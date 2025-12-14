Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Música i art s’uneixen a Fortià per recollir fons per a la recerca en càncer

L’acte es fa aquest diumenge per recollir fons per a la Marató de 3cat i hi actuen el Centre d’Estudis Musicals Pep Ventura, la coral de l’UNED sènior, Estem d’Acords, entre altres

Els joves integrants d'Estem d'Acords.

Els joves integrants d'Estem d'Acords. / @estemdacords

Redacció

Redacció

Fortià

Quan arriba el desembre també ho fa la Marató de 3cat. Enguany, aquesta iniciativa solidària serveix per recollir fons per a la divulgació i la investigació en càncer. Fortià s’ha volgut sumar organitzant una exposició i un concert, aquest diumenge 14 de desembre, a les cinc de la tarda, a la Societat Agrícola.

Aquesta proposta, que uneix música i art i que compta amb el suport de l’Ajuntament de Fortià i l’escola Teresa de Pallejà, la participació de cors i instrumentistes del Centre d’Estudis Musicals Pep Ventura de Figueres, amb la col·laboració de la coral UNED sènior del Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i el cor de cambra Estem d’Acords. També hi prendran part el cor d’alumnes de l’escola local, hi haurà activitats organitzades per l’AFA i una exposició de quadres de l’escultopintor Frank Carbonell. L’entrada és gratuïta.

