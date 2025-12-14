Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Agenda del 15 al 21 de desembre a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Creps.

Creps. / Getty

Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 15 DE DESEMBRE

FIGUERES

Formació TIC La informació al núvol: Google Drive. Places exhaurides On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 9.30 h.

Club de lectura de narrativa, coordinat per Xixon Heras Mirall trencat, de Mercè Rodoreda On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.

Club de lectura experimental, coordinat per Albert Carol La por de la literatura, d’Ana Blandiana, i La mà que tremola, de Corina Oproae. Amb la participació de l'escriptora i traductora Corina Oproae. Participació oberta On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.

FORTIÀ

Ball amb Lluís On: Centre agrícola i social Quan: A les 18 h.

ROSES

Presentació de llibre de poesia El Devenir de los dias, de Juan Jesús Aznar, a càrrec de l'editor Jaume Torrent On: Biblioteca Vicens Vives Quan: A les 18.30 h.

VILABERTRAN

Taller de creps i galetes de Nadal. Taller per a joves a partir d'11 anys. On: Sala del Mirador. Centre cívic Quan: A les 17 h.

