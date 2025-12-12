Oci
Programació de cinemes del 12 al 18 de desembre a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
REI DE REIS ★★★
País: Corea del Sud. 2025. Drama judicial. Història bíblica.101 minuts. Direcció: Seong-ho Jang. Guió: Rob Edwards, Seong-ho Jang. Intèrprets: Kenneth Branagh, Uma Thurman, Mark Hamill. Sinopsi: La història de Jesucrist explicada per Charles Dickens i vista a través dels ulls innocents d'un nen. Al famós narrador Charles Dickens li resulta difícil establir un vincle amb el seu imaginatiu fill, Walter, a causa de la seva atrafegada carrera. Després que Walter interrompi una de les lectures de Dickens, aquest decideix compartir amb ell la història de Jesucrist, amb l'esperança de salvar la distància que els separa. A mesura que Dickens narra la història, Walter queda captivat i experimenta vívidament els esdeveniments de la vida de Jesús. A través del viatge de Jesús, la relació entre Walter i Dickens s'aprofundeix, culminant-se en un vincle d'amor forjat a través de la narració.
Cinemes Figueres.En català.Laborables: A les 17.50 h. Dissabte i diumenge: A les 15.50, 17.50 i 20.00 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
THE MASTERMIND ★★★
- País: Estats Units. 2025. Idioma: Anglès. Drama. Anys 70. 110 minuts. Guió i direcció: Kelly Reichardt. Intèrprets: Josh O’Connor, Alana Haim, Hope Davis. Sinopsi: 1970. En un racó tranquil de Massachusetts, JB Mooney (Josh O’Connor), un fuster a l’atur, es converteix en un lladre d’art i organitza un atracament audaç. Mooney i dos còmplices entren en un museu a plena llum del dia i roben quatre quadres. Però conservar les obres serà més difícil que robar-les i Mooney es veurà obligat a viure com un fugitiu.
- Cinemes Figueres. Cineclub Diòptria. VOSE. Dimarts 16 i dijous 18: A les 20.30 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
FIVE NIGHTS AT FREDDY'S 2 ★★★
- País: Estats Units. 2025. Terror.103 minuts. Guió: Scott Cawthon, Seth Cuddeback, Emma Tammi. Direcció: Emma Tammi Intèrprets: Josh Hutcherson, Piper Rubio Sinopsi: Ha transcorregut un any des del malson sobrenatural a la pizzeria de Freddy Fazbear. La història del que va passar allà ha anat adquirint la brama de llegenda local, i fins i tot ha donat peu al primer Faszfest. L'exguarda de seguretat Mike i l'agent de policia Vanessa han amagat la veritat a Abby, la germana d'onze anys de Mike, sobre el destí dels amics animatrònics. Però quan Abby decideix reconnectar amb Freddy, Bonnie, Chica i Foxy, desfermarà una sèrie d'esdeveniments aterridors que revelaran foscos secrets sobre el veritable origen de Freddy's, desencadenant un horror que feia dècades que estava amagat i oblidat.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.50 h. Dissabte i diumenge: A les 15.50 i 17.50 h. Atmos. Laborables: A les 20.00 i 22.00 h. Dissabte i diumenge: A les 20.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses: Divendres 12: A les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 13: A les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 14: A les 16.05, 18.20 i 20.30 h De dilluns 15 a dijous 18: A les 18.20 i 20.30 h.
VALOR SENTMENTAL ★★★★
- País: Noruega. 2025. Drama familiar. Direcció: Joachim Trier. Guió: Joachim Trier, Eskil Vogt Intèrprets: Cynthia Erivo, Ariana Grande Sinopsi: Després de la mort de la seva mare, les germanes Nora i Agnes es retroben amb el seu pare distant, en Gustav Borg, un antic director de cinema de renom que ofereix a la seva filla Nora, actriu de teatre, un paper a la seva pròxima pel·lícula. La Nora ho rebutja i aviat descobreix que ha donat el seu paper a una jove i entusiasta estrella de Hollywood. De sobte, les dues germanes han d’afrontar la seva complicada relació amb el pare i lidiar amb una actriu dels Estats Units que es troba al mig de la seva complexa dinàmica familiar.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 19.40 i 22.00 h. VOSE: Dimecrres 17 a les 22.00 h. Dissabte i diumenge: A les 15.20 i 21.45 h.
ROOFMAN: UN LADRÓN EN LOS TEJADOS ★★★
- País: Estats Units. 2025. Drama judicial. Basat en fets reals.126 minuts. Direcció: Derek Cianfrance Guió: Derek Cianfrance, Kirt Gunn Intèrprets: Channing Tatum, Kirsten Dunst Sinopsi: La història real de Jeffrey Manchester (Tatum), un criminal que va assaltar més de 60 McDonald's entrant per un forat que tallava al sostre al mig de la nit. Després de ser arrestat, es va escapar de la presó i va viure amagat en una botiga de Toys R Us durant aproximadament sis mesos.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.30, 19.40 i 22 h. Dissabte i diumenge: A les 15.20 19.40 i 22.00 h.
- Cinemes Roses: Divendres 12 i dissabte 13: A les 18.15, 20.35 i 22.30 h. De diumenge a dimecres: A les 18.15 i 20.35 h Dijous 18: A les 18.25 h. VOSE: A les 20.35 h.
FRONTERA ★★★
- País: Espanya. 2025. Drama. Posguerra espanyola.101 minuts. Direcció:Judith Colell Guió: Miguel Ibáñez Monroy, Gerard Giménez. Intèrprets: Miki Esparbé, Bruna Cusí Sinopsi: Any 1943, plena guerra a Europa. Franco ha bloquejat el pas de jueus que fugen de la repressió nazi pels Pirineus. A la duana d'un poble fronterer, Manel Grau, un funcionari amb passat republicà, decideix contravenir les ordres ajudat per Juliana, una veïna del poble, i Jerôme, un passador francès. Entre tots inicien una croada per ajudar a fugir tants jueus com sigui possible. És llavors quan Manel es veurà atrapat en una perillosa odissea que despertarà en ell i en la seva dona Mercè vells fantasmes de l'encara recent Guerra Civil Espanyola.
- Cinemes Figueres. En català. Laborables: A les 18.00, 20.00 i 22.00 h. Dissabte i diumenge: A les 16.00, 18.00. 20.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses: Divendres 12: A les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 13: A les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 14: A les 16.05, 18.20 i 20.30 h De dilluns 15 a dijous 18: A les 18.20 i 20.30 h.
ME HAS ROBADO EL CORAZÓN ★★★
- País: Esapanya. 2025. Comèdia romàntica. 98 minuts. Guió i direcció: Chus Gutiérrez Intèrprets: Óscar Casas, Ana Jara. Sinopsi: L'Eric, un jove enginyer, després de conèixer la Vera en una app de cites, l’enganya perquè sigui la seva conductora. Fugen cap a Galícia després d’atracar un banc a Madrid, mentre la policia els persegueix.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.50 i 22.10 h. Dissabte i diumenge: A les 18.00 i 19.50 h.
- Cinemes Roses: Laborables: A les 18.15 h. Dissabte i diumenge: A les 16.05 i 18.15 h.
LOS GOONIES (40 ANIVEERSARI) ★★★★
- País. Estats Units. 1985. Comèdia juvenil. 111 minuts. Direcció: Richard Donner. Guió: Chris Columbus. Intèrprets: Sean Astin, Corey Feldman, Josh Brolin. Sinopsi: Mikey és un nen de tretze anys que juntament amb el seu germà gran i els seus amics formen un grup que es fan anomenar «els Goonies». Un dia decideixen pujar a les golfes de casa seva, on el seu pare guarda antiguitats. Allí troben el mapa d’un tresor perdut que data del segle XVII, de l’època dels pirates, i decideixen sortir a buscar-lo plens d’esperit aventurer.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.50 h. Dissabte i diumenge: A les 16.00 h.
GOLPES ★★★
- País: Espanya. 2025. Thriller. Anys 80. 101 minuts. Direcció: Rafael Cobos. Guió: Rafael Cobos, Fernando Navarro. Intèrprets: Luis Tosar, Jesús Carroza, Cristina Alcázar. Sinopsi: Migueli és un delinqüent que surt de presó a la canviant Espanya d'inicis dels 80. Vol mirar el futur, però, abans, haurà de segellar ferides del passat. Per això necessita molts diners i ho necessita ràpid. Quan arriba a Sevilla reuneix la seva antiga banda, i donen diversos cops seguits: sucursals bancàries, joieries… i fins i tot el primer casino de la zona. No ho tindran fàcil: la policia ha encarregat el cas al seu propi germà, Sabino, que coneix molt bé com pensen. Però Migueli no s'aturarà. Està disposat a arribar fins al final.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 19.50 h. Dissabte i diumenge: A les 17.40 i 22.00 h.
200% WOLF: PEQUEÑO GRAN LOBO ★★
- País: Australia. 2024. Animació. 97 minuts. Direcció: Alexs Stadermann Guió: Fin Edquist. Intèrprets: Jennifer Saunders, Samara Weaving, Alexs Stadermann, Akmal Saleh, Peter McAllum, Ilai Swindells. Sinopsi: Freddy Lupin, el caniche rosa més valent del cinema torna amb una nova missió.Després de demanar un desig que mai va pensar que es faria realitat, el jove hereu del ramat rep finalment el poder de transformar-se en un gran llop... però a un preu: la vida del seu nou amic Moopoo, un esperit lunar. Si Freddy i la seva colla no aconsegueixen retornar-lo a casa abans que la seva llum interior s’apagui, podria desaparèixer per sempre.
- Cinemes Roses. Dissabte i diumenge: A les 16.05 h.
NUREMBERG ★★★★
- País: Estats Units. 2025. Drama judicial. Basat en fets reals.148 minuts. Guió i direcció:James Vanderbilt Intèrprets: Russell Crowe, Rami Malek Sinopsi: Després de la fi de la II Guerra Mundial, en ocasió dels judicis crucials de Núremberg dels Aliats contra el derrotat règim nazi, el psiquiatre nord-americà Douglas Kelley (Malek), encarregat de determinar si els presoners oficials nazis són aptes per ser jutjats pels seus crims de guerra, es veu immers en una complexa batalla d’enginy amb Hermann Göring (Crowe), mà dreta de Hitler. Basada en el llibre El nazi i el psiquiatre, de Jack El-Hai.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 20.10 h. Dissabte i diumenge: A les 19.00 i 21.45 h.
- Cinemes Roses: De divendres 12 a dijous 18: A les 20.20 h.
ZOOTRÓPOLIS 2 ★★★
- País: Estats Units. 2025. Animació. Comèdia. 107 minuts. Direcció: Jared Bush, Byron Howard Guió: Jared Bush. Intèrprets: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman. Sinopsi: Judy i Nick es troben després de la recargolada pista d'un misteriós rèptil que arriba a Zootopia i posa de cap per avall la metròpoli dels mamífers. Per resoldre el cas, la Judy i el Nick han d'anar d'incògnit a noves parts inesperades de la ciutat, on la seva creixent associació es posa a prova com mai abans.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 19.50 i 22.10 h. Dissabte i diumenge: A les 19.50 i 22.00 h. Atmos. Laborables: A les 17.50 h. Dissabte i diumenge: A les 15.50 i 18.00 h. En català. Laborables: A les 17.30 h. Dissabte i diumenge: A les 15.20 i 17.20 h.
- Cinemes Roses. Laborables: A les 18.20 i 20.30 h. Dissabte i diumenge: A les 16.05, 18.20 i 20.30 h.
AHORA ME VES 3 ★★★
- País: Estats Units. 2025. Intriga. Crim. Màgia. 112 minuts. Direcció: Ruben Fleischer Guió: Seth Grahame-Smith, Gavin James, Michael Lesslie, Eric Singer. Intèrprets: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Rosamund Pike. Sinopsi: Tercer lliurament de la franquícia Ahora me ves. Els Quatre Genets tornen amb una nova generació d'il·lusionistes en una extraordinària aventura que conté girs sorprenents, sorpreses al·lucinants i trucs de màgia mai vistos a la gran pantalla. Ahora me ves 3 torna a reunir l'elenc original de la saga mentre incorpora noves cares joves i una dolenta d'alta volada, Veronika Vanderberg, interpretada per la nominada a l'Oscar® Rosamund Pike.
- Cinemes Figueres. Dissabte i diumenge: A les 22.00 h.
WICKED. PART II ★★★
- País. Estats Units. 2025. Comèdia musical. Bruixeria. Màgia. 138 minuts. Direcció: Jon M. Chu. Guió: Winnie Holzman, Dana Fox. Intèrprets: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey Sinopsi. Segona part de l'adaptació cinematogràfica del musical de Broadway. El capítol final de la història que no s'ha explicat mai de les bruixes d'Oz comença amb Elphaba i Glinda distanciades i vivint les conseqüències de les seves respectives decisions. Mentre la multitud alça el clam contra la Bruixa Malvada, totes dues hauran d'unir-se una vegada més. Amb la seva singular amistat convertida en el punt d'inflexió del seu futur, s'hauran de mirar als ulls amb honestedat i compassió per fer front a la seva transformació personal i canviar el destí de tot Oz.
- Cinemes Figueres. Laborables. A les 17.45 h. Dissabte i diumenge: A les 17.20 h.
