Aquests són els 4 plans que no et pots perdre el cap de setmana del 13 i 14 de desembre a l'Alt Empordà

Hi ha propostes per a tots els gustos i preferències

Imatge d'arxiu de la quina de Llers.

Imatge d'arxiu de la quina de Llers. / Roger Lleixà

Figueres

Us oferim una selecció de quatre de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.

Mercat i fires de Nadal a l'Alt Empordà

EN IMATGES | El Mercat de Nadal de Figueres atrau centenars de persones

El Mercat de Nadal de Figueres. / Jordi Callol

Tot el cap de setmana

El Nadal ja ha arribat a l'Alt Empordà. A Figueres, aquests dies es podran visitar les paradetes d'artesanals del Mercat de Nadal, que enguany compta amb una vintena d’expositors amb articles nadalencs, pessebre, arbres i alimentació, entre altres. També hi ha mercats i fires de Nadal a Garriguella, Pedret i Marzà, i Pau, entre altres. Més informació aquí.

Quines de Nadal

Pla curt de les mans d'una senyora jugant a la quina de Palafrugell aquest diumenge 5 de desembre de 2021. (Horitzontal)

Imatge d'arxiu d'una quina. / Gerard Vilà

Tot el cap de setmana

L’esperit nadalenc ja és aquí i, amb ell, arriben les tradicionals quines de Nadal. Aquests dies se’n celebren a Llers, Palau-saverdera, el Port de la Selva, Llançà, Vilajuïga... Més informació aquí.

Obra de teatre 'Entrañas', a Figueres

'Enrañas'.

'Enrañas'. / Figueres a Escena

Dissabte 13 de desembre, a les 20 hores

L'obra de teatre Entrañas, d'El Patio Teatro, arriba al Teatre El Jardí de Figueres. Amb l'espectacle, la companyia treu el cap a l’interior del cos humà per tractar d’explicar, a través del teatre d’objectes i la narració, què és això que portem dins nostre. En una tímida classe d’anatomia, les preguntes s’acumulen per desentranyar alguns misteris del cos humà. El preu de l'entrada és de 15 euros.

L'Edició de 2024 de Desfilem per la Marató a Mas Terrats de Pontós

L'edició de l'any passat de "Desfilem per La Marató". / Marius Uzoni

Diumenge 14 de desembre, tot el dia

És desembre i, com cada any, se celebra La Marató de TV3, que enguany destinarà els fons recaptats a la investigació del càncer. Arreu del territori es multipliquen les iniciatives solidàries i molts municipis organitzen actes benèfics. A l’Alt Empordà n’hi ha previstos a Figueres, l’Escala, Pau i Pontós, on tindrà lloc "Desfilem per la Marató", una passarel·la solidària en què 25 dissenyadors mostraran les seves peces en benefici de la causa. Consulta aquí tots els actes de La Marató de TV3 a la comarca.

Aquest cap de setmana, a la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.

