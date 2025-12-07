Plans
Agenda del 8 al 14 de desembre a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 8 DE DESEMBRE
COLERA
Quina de Colera On: Sala Polivalent Quan: A les 19 h.
FIGUERES
Mercat de Nadal. Vine i regala art On: Taller Jepi, el Gran Firal Quan: D’11 a 13 i de 17 a 19 h.
Música clàssica per Nadal. Quartet de corda en format clàssic que alternarà la interpretació de peces clàssiques amb temes nadalencs On: Plaça de l’Ajuntament Quan: A les 12 h.
Taller de tions. Es prepararà un mini tió de Nadal que es pintarà, decorarà i se li posarà la barretina i la manteta, i es podrà emportar a casa per fer-lo cagar a cops de bastó On: Placeta baixa de la Rambla Quan: De 17 a 20 h. Preu: Gratuït.
Teatre. Un sogre de lloguer, amb Joan Pera. Un seguit de malentesos, mentides i mitges veritats provoquen embolics i situacions hilarants, i el protagonista acaba capgirant el sopar i la vida de tots els convidats On: Teatre el Jardí Quan: A les 18 h. Preu: 24 €.
GARRIGUELLA
5è Mercat de Nadal i tallers infantils On: Plaça de l’Església Quan: De 9 a 14 h.
Xerrada Les 12 nits màgiques de Rauhnächte On: Sala Sabater Furtià Quan: A les 11.30 h.
LLERS
La Quina de Llers On: Pavelló Municipal Quan: A les 19 h. Preu cartró: 15 €.
PALAU-SAVERDERA
Quina Palau-saverdera On: Centre cívic Quan: A les 18.30 h.
EL PORT DE LA SELVA
Gran quina procavalcada de Reis On: Espai Port Quan: A les 18 h.
ROSES
Quines a Roses On: Plaça Frederic Rahola Quan: A les 18.30 h.
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ
Quina On: Local Social Quan: A les 19 h. Preu sessió: 12 €.
VILADAMAT
Festa Major d’hivern. Sardanes amb la cobla Sol de Banyuls Quan: A les 11.30 h. Concurs d’arrossos On: Local Social Quan: Al migdia Teatre musical: El petit príncep, a càrrec de la companyia El Neoprè Teatral On: Local Social Quan: A les 18 h.
VILAFANT
Missa-concert per la festivitat de la Immaculada. Quan: A les 11 hores On: Església de Sant Cebrià
Concert i ball de fi de festa amb La Montecarlo. Quan: A partir de les 18 hores. On: Centre de Cultura i Esbarjo.
VILAJUÏGA
Gran Quina a Vilajuïga. 8 quines + una especial amb pernil assegurat On: Pavelló Municipal Quan: A les 17.30 h. Preu cartró: 12 €.
