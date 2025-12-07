Plans
Agenda del 8 al 14 de desembre a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 8 DE DESEMBRE
COLERA
Quina de Colera On: Sala Polivalent Quan: A les 19 h.
FIGUERES
Mercat de Nadal. Vine i regala art On: Taller Jepi, el Gran Firal Quan: D’11 a 13 i de 17 a 19 h.
Música clàssica per Nadal. Quartet de corda en format clàssic que alternarà la interpretació de peces clàssiques amb temes nadalencs On: Plaça de l’Ajuntament Quan: A les 12 h.
Taller de tions. Es prepararà un mini tió de Nadal que es pintarà, decorarà i se li posarà la barretina i la manteta, i es podrà emportar a casa per fer-lo cagar a cops de bastó On: Placeta baixa de la Rambla Quan: De 17 a 20 h. Preu: Gratuït.
Teatre. Un sogre de lloguer, amb Joan Pera. Un seguit de malentesos, mentides i mitges veritats provoquen embolics i situacions hilarants, i el protagonista acaba capgirant el sopar i la vida de tots els convidats On: Teatre el Jardí Quan: A les 18 h. Preu: 24 €.
GARRIGUELLA
5è Mercat de Nadal i tallers infantils On: Plaça de l’Església Quan: De 9 a 14 h.
Xerrada Les 12 nits màgiques de Rauhnächte On: Sala Sabater Furtià Quan: A les 11.30 h.
LLERS
La Quina de Llers On: Pavelló Municipal Quan: A les 19 h. Preu cartró: 15 €.
PALAU-SAVERDERA
Quina Palau-saverdera On: Centre cívic Quan: A les 18.30 h.
EL PORT DE LA SELVA
Gran quina procavalcada de Reis On: Espai Port Quan: A les 18 h.
ROSES
Quines a Roses On: Plaça Frederic Rahola Quan: A les 18.30 h.
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ
Quina On: Local Social Quan: A les 19 h. Preu sessió: 12 €.
VILADAMAT
Festa Major d’hivern. Sardanes amb la cobla Sol de Banyuls Quan: A les 11.30 h. Concurs d’arrossos On: Local Social Quan: Al migdia Teatre musical: El petit príncep, a càrrec de la companyia El Neoprè Teatral On: Local Social Quan: A les 18 h.
VILAFANT
Missa-concert per la festivitat de la Immaculada. Quan: A les 11 hores On: Església de Sant Cebrià
Concert i ball de fi de festa amb La Montecarlo. Quan: A partir de les 18 hores. On: Centre de Cultura i Esbarjo.
VILAJUÏGA
Gran Quina a Vilajuïga. 8 quines + una especial amb pernil assegurat On: Pavelló Municipal Quan: A les 17.30 h. Preu cartró: 12 €.
🗓️ DIMARTS 9 DE DESEMBRE
L’ESCALA
Donació voluntaria de sang On: Sala Polivalent. Quan: De 16 a 21 h.
FIGUERES
Mercat de Nadal On: La Rambla Quan: Tot el dia.
Taller de dibuix manga, a càrrec d'Anna Brugat On: Local de l’Associació de Veïns del Cendrassos. Quan: De 17.30 a 19 h.
Taller «Delícies de Nadal» On: Oficina Jove de Figueres i Alt Empordà. Quan: A les 18 h.
Club de lectura de narrativa coordinat per Cristina Jutge A contraluz, de Rachel Cusk On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19 h.
Presentació Temporada Figueres Cultura On: Auditori Caputxins Quan: A les 20 h.
Projecció d'Un simple accidente, amb Cineclub Diòptria. Pel·lícula iraní en idioma persa dirigida per Jafar Panahi interpretada per Ebrahim Azizi, Madjid Panahi, Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Hadis Pakbaten, Delmaz Najafi, George Hashemzadeh Sinopsi: Vahid, un modest mecànic iranià, es veu sobtadament forçat a rememorar el seu temps entre reixes arran d'una trobada casual amb Eghbal, que recorda el seu sàdic carceller. Alarmat, Vahid reuneix els seus antics companys de presó per verificar la identitat d'Eghbal. Però... Què faran si és ell? On: Catcinemes Quan: A les 20.30 h.
LLANÇÀ
Expositors temàtics sobre l’hivern i l’època de Nadal. Amb motiu de l’entrada al mes de desembre, amb l’arribada del fred d’hivern i les festes nadalenques, trobareu una selecció ben especial amb novel·les, llibres sobre tradicions, gastronomia, contes, pel·lícules, música i revistes, i molt més On: Sala d’adults i sala infantil, en horari d’obertura biblioteca Quan: Del dimarts 9 de desembre de 2025 al dimecres 7 de gener de 2026.
XXXIII Mostra de Pessebres On: Església de Sant Vicenç Quan: De 17.30 a 19.30 h. On: Capella del Port Quan: D'11 a 13 h.
Punt de Trobada - Taller intergeneracional: fem decoracions de Nadal. Joves i gent gran crearem decoracions nadalenques, compartint una tarda plena de creativitat i experiències conjuntes. On: Espai Jove Quan: A les 17.30 h.
VILAFANT
Taller de decoració d'espelma de Nadal On: Casal de la gent gran (La Rectoria) Quan: A les 16 h.
🗓️ DIMECRES 10 DE DESEMBRE
BORRASSÀ
Berenar ball amb Joan Vilandeny On: Sala Ateneu Quan: A les 18 h.
CABANES
Presentació del llibre Cada any torna Nadal: a cada llar, un misteri, de Carme Pagès. A càrrec de Lluís Bosch On: Sala El Sindicat Quan: A les 19 h.
CADAQUÉS
Club de lectura. Sessió especial amb l'autora Gemma Ruiz per comentar el seu llibre Les nostres mares On: Biblioteca Quan: A les 18 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Cine. Poder Absoluto. On: Capella del Convent de Santa Clara Quan: A les 18.00 h.
FIGUERES
Club de lectura fàcil, amb el llibre Allò de l'avi, d'Anna Manso On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 16 h.
Presentació del llibre Al compás de la pilota, de Jordi Gonzalvo On: Cercle Esport Figuerenc Quan: A les 18.30 h.
Club de lectura Llegir el teatre, coordinat per Magda Bosch, amb l'obra La brama del cérvol, de Joan Yago On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19 h.
Espectacle de dansa d'El trencanous, de Txaikovski. El mag Drosselmeyer ha de salvar el seu nebot Hans-Peter, que ha estat transformat en trencanous. L'única manera de trencar l'encanteri és que el trencanous venci el Rei dels ratolins i trobi una noia que l'apreciï i el vulgui. Un indici d'esperança sorgeix quan Drosselmeyer coneix la jove Clara en una festa de Nadal. Gràcies a la màgia, una íntima reunió nadalenca es convertirà en una aventura meravellosa. El trencanous és un espectacle festiu que encantarà a espectadors de qualsevol edat. On: La Cate Quan: A les 20.15 h. Preu: 15 €. Socis de La Cate: 10 €. Majors de 65 anys: 12 €.
LLANÇÀ
L’estona del primer conte. Activitat per a nadons de 0 a 14 mesos. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a la Biblioteca Pere Calders On: Sala Infantil i Juvenil de la Biblioteca Pere Calders Quan: A les 14 h.
Decorem l’Espai Jove per Nadal. Vine a donar un toc nadalenc a l’Espai Jove! On: Espai Jove Quan: A les 17 h.
VILAFANT
Taller tecnològic. Càpsula: fotos i galeria On: Casal de la gent gran La Rectoria Quan: A les 17 h. Màxim 4 participants per taller.
🗓️ DIJOUS 11 DE DESEMBRE
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Sessió informativa sobre el PURG de Cap de Creus On: Auditori Centre Serveis Puigmal Quan: A les 19.00 h.
Club de lectura llegir el teatre On: Biblioteca Quan: A les 19.30 h.
FIGUERES
Lliurament del XXI Premi de Narrativa Maria Àngels Anglada, que enguany ha estat atorgat a la novel·la Mammalia, d'Elisenda Solsona On: Institut Ramon Muntaner Quan: A les 18 h.
Taller de teatre amb objectes a càrrec d’Elena Romera On: Teatre El Jardí. Quan: A les 18.30 h.
En veu alta: Vicenç Pagès en el record, amb Joan Massotkleiner. Introducció a càrrec de Francesc Montero, director de la Fundació Josep Pla. La veu evocadora de Joan Massotkleiner i la lectura de fragments de contes, articles i novel·les de Vicenç Pagès ens ajudaran a copsar l’amplitud del talent de l’autor, i a reivindicar-ne el record. On: Biblioteca Quan: A les 18.30 h.
Conferència Figueres. 25 edicions d’il·luminació daliniana, a càrrec del periodista Josep Playà que analitzarà l’origen de la proposta d’il·luminació daliniana i la seva execució, així com la història de les aquarel·les en les quals es van inspirar i el seu destí final On: Casa Natal Salvador Dalí Quan: A les 19 h.
Conferència. Periodisme i compromís social. Conversa entre Sònia Pau Cortada, periodista llersenca que ha estat reconeguda recentment amb el Premi Especial del Jurat Montserrat Roig de Periodisme i Comunicació Social de Barcelona; i, d'altra banda, el comunicador rosinc Mohamed El Amrani, que el dia abans rebrà una distinció al Mèrit Civil del Parlament del Marroc On: Seu provisional del Casino Menestral Quan: A les 19.30 h.
Projecció d'Un simple accidente, amb Cineclub Diòptria. Pel·lícula iraní en idioma persa dirigida per Jafar Panahi interpretada per Ebrahim Azizi, Madjid Panahi, Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Hadis Pakbaten, Delmaz Najafi, George Hashemzadeh Sinopsi: Vahid, un modest mecànic iranià, es veu sobtadament forçat a rememorar el seu temps entre reixes arran d'una trobada casual amb Eghbal, que recorda el seu sàdic carceller. Alarmat, Vahid reuneix els seus antics companys de presó per verificar la identitat d'Eghbal. Però... Què faran si és ell? On: Catcinemes Quan: A les 20.30 h.
LA JONQUERA
Presentació del llibre Vestigis de la Guerra Civil, d'Aure Farran On: Museu Memorial de l’Exili Quan: A les 18 h.
LLANÇÀ
Cinema a Llançà: Projecció de la pel·lícula Love Actually, de Richard Curtis On: Sala d’actes de la Casa de Cultura Quan: A les 18 h. Preu: Gratuït
🗓️ DIVENDRES 12 DE DESEMBRE
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Nadal al Museu On: Ecomuseu Farinera Quan:Tot el dia.
L’ESCALA
Cloenda del VIè Taller de Cançons Tradicionals de l’OCPC.
Cantada de Nadales On: L’Alfolí de la Sal Quan: A les 19.45 h.
Mapping de Nadal i Xocolatada en benefici de La Marató de TV3 On: Plaça de l’Església de Sant Pere de l’Escala Quan: A partir de les 16.30 h.
Taller de Nadal de corones i centres de taula On: Sala Casal del Jubilat Quan: De 17 a 18.30h. Cal inscripció prèvia.
FIGUERES
Activitats de l'exposició Metamorfosis. Taller de TikTok: "Xarxes, Creació i Cultura", a càrrec de Cabrafotuda. Taller adreçat a joves de 16 a 30 anys On: Museu de l'Empordà Quan: A les 17.30 h.
Presentació del llibre Cada any torna Nadal: a cada casa un misteri, de Carme Pagès, a càrrec de Josep M. Dacosta, en conversa amb l'autora. Amb la salutació de Carles Gorbs, editor On: Biblioteca Quan: A les 18.30 h.
Teatre, titelles i clown. Ma solitud, espectacle de Guillem Albà. El nou espectacle de Guillem Albà és una tornada a les seves arrels, al seu característic univers visual. Els titelles i la comicitat de petit format, així com una vibrant experiència col.lectiva de proximitat, ens aboquen a vint-i-cinc minuts de viatge en què passem de la comèdia a la poètica, amb les mans com a punt de partida On: Teatre el Jardí Quan: A les 19.30 i a les 21 h. Preu: 10 €. Els menors de 12 anys, 5 €.
LA JONQUERA
Hora del conte. El tió de Nadal és divertit i sempre va tip, a càrrec de Bel Bellvehí. Aquest Nadal, a la classe de l’Aida i en Joel tenen un tió molt divertit. Cada dia els ha preparat una sorpresa a la pissarra... Però estan preocupats perquè el tió no menja, entre tots li han donat moltes llaminadures! On: Biblioteca Carles Bosch de la Trinxeria Quan: A les 17 h.
Nadales, a càrrec de Col·lectiu Indigest amb Carles Pedragosa, Josep Pedrals i Iban Beltran. Es tracta d’una cantada de Nadales compartida amb el públic. El repertori consta de versions pròpies de les nadales més emblemàtiques per reivindicar el Nadal més subversiu, gamberro i absurd. Cantarem les nadales més populars amb els arranjaments més festius. On: A la Sala Societat Unió Jonquerencfa Quan: A les 20.30 h. Preu: 12 €.
LLANÇÀ
Club de la Feina On: Espai Pi de la Biblioteca Pere Calders (Casa de Cultura) Quan: De 9 a 14 h. Cal demanar cita prèvia a la Casa de Cultura (Tel. 972 12 14 70).
Presentació del llibre La sendera del cor daurat, de Núria Serra i Alsina On: Espai Beta de la Biblioteca Pere Calders (Casa de Cultura) Quan: A les 19 h.
MASARAC
Els Pastorets del Narcís Monturiol. Encara no s’ha acabat el bròquil. On: Centre Social Masarac. Quan: 19.30 h. Preu: 8 €.
EL PORT DE LA SELVA
Taller de Nadal amb fang. On: Biblioteca Quan: A les 17 h. Preu: Gratuït. No cal inscripció.
SANT CLIMENT SESCEBES
Encesa de Llums, activitat Guarnirem l’arbre tots junts i Espectacle amb l’Escola de Dansa Balla amb mi i xocolata amb melindros. On: Plaça Carles Cusí. Quan: A partir de les 19 h.
VILAFANT
Parada de Nadal. Detalls de Nadal i ponsèties. En benefici dels alumnes de 6è. On: Escola Sol i Vent Quan: De 9 a 17 h.
Concert de Nadal On: Centre Cívic Les Mèlies. Quan: A les 20 h.
🗓️ DISSABTE 13 DE DESEMBRE
AGULLANA
Les Antípodes 2025. Conversa. Art, joc i gest On: Local al costat dels Caçadors Quan: A les 19 h.
XSMVMFPCARP Ensemble. Presentació i concert. Imatge, música i codi lliure On: Local al costat dels Caçadors Quan: A les 20 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Decorem la nostra galeta de Nadal! On: Auditori Convent de Santa Clara Quan: A les 10 h.
Concert de Nadal de la Coral Castellonina On: Capella Convent de Santa Clara Quan: a les 17 h.
L'ESCALA
Presentació del llibre Ruta 66 catalana, de Montserrat Palet On: Alfolí de la Sal. Quan: A les 12 h.
Cantada de Nadales amb el Cor Indika On: Centre Cívic Camp dels Pilans. Quan: A les 20 h.
FIGUERES
Activitats de l'exposició Metamorfosis. Jornades PAD (Patrimoni Art Digital). Durant tota la jornada, dos artistes emergents del món digital reinterpretaran obres de l'exposició mitjançant llenguatges audiovisuals i performatius. On: Museu de l'Empordà Quan: Durant tot el dia. Presentació en obert al públic dels resultats Quan: A les 18 h.
Dins les Rutes - Figueres, escenari literari. Els jugadors de Whist,a càrrec de Josep M. Dacosta i Glòria Cristina. Places exhaurides. Commemoració 150 anys de ciutat. Cicle a l’entorn de Vicenç Pagès Jordà On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 11 h.
Taller de crear el tió del Museu de Joguet, a càrrec de l’artista figuerenc Jordi Mitjà. On: Museu del Joguet de Catalunya. Quan: A les 11 h. Preu: 6 € (places limitades, inscripcions al web www.mjc.cat).
Música al carrer per La Marató On: Escales del C/ la Jonquera a la Plaça Gala-Salvador Dalí Quan: A les 11.30 h.
Presentació de la novel·la juvenil La donzella dels mil noms, de Mar Puigbert, a càrrec d'Albert Carol, bibliotecari i poeta On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 12 h.
Visita comentada a l’exposició Jordi Puig ̶n̶o̶ és fotògraf, a càrrec de l’artista Jordi Puig i el comissari de la mostra Jordi Falgàs On: Sala d'Exposicions l'Escorxador Quan: A les 12 h.
Taller infantil "Retrat Familiar" On: Placeta baixa de la Rambla (Caseta Màgica) Quan: De 17 a 20 h.
Representació de Microaccions per Amor. Representacions escèniques de petit format i curta durada, amb passis simultanis a quatre espais singulars de la ciutat de Figueres On: Diversos espais Quan: A les 17 h. Preu: Gratuït.
Visita guiada als llums de Nadal dalinians On: Diversos espais. Quan: A les 18 h.
Mostra de dansa de l’Escola Marta Coll per La Marató de TV3 (“Posa’t la samarreta”) On: Rambla (Mercat de Nadal) Quan: A les 18 h.
Teatre Entrañas, amb El Patio Teatro. On van els nostres cossos quan desapareixen? Què som? De què estem fets? Què és un cos? Millor escenografia als premis Fira Titelles Lleida 2023. Millor idea original als premis FETEN, 2024. Millor espectacle per a tots els públics als premis de la Mostra d’Igualada 2024. On: Teatre el jardí Quan: A les 20 h. Preu: 15 €.
Concert de Guillamino al Cicle 66 butaques. El nou disc Erra & Bé retrata l’univers de la música R&B en català creuada amb la seva ànima de cantautor. On: Sala Toni Montal de la Cate. Quan: A les 21 h. Preu: 15 €. Socis de La Cate: 10 €.
GARRIGÀS
Extraordinària quina de Garrigàs Quan: A les 21 h. Reserves al 693 723 875
LLANÇÀ
Club de Lectura Juvenil, conduït per Esther Giró Navarro On: Espai Pi de la Biblioteca Pere Calders (Casa de Cultura) Quan: A les 11 h.
Taller de vins i olis amb Empordàlia. Una oportunitat per descobrir i gaudir dels vins d’Empordàlia i tastar l’Oli de Pau d’una manera diferent i sorprenent On: Espai GastroMar (Casa del Mar) Quan: A les 11.30 h. Preu: 5 €. Places limitades!
Sessió de contes infantils La Nit de Nadal amb les nadalines (Contes de Nadal). S’expliquen contes de Nadal. Per Nadal hi ha una nit molt especial: la nit de les nadalines (qui són?, qui ho sap!). Entren per totes les finestres i escampen pau, amistat, amor i molta sort, i ens deixen contes de pastors, àngels, dimonis i algun ratolí perdut al pessebre, calidesa i brillantor. Sessió de contes presencial a càrrec de la Cia. Borinot Groc On: Espai Beta de la Biblioteca Pere Calders (Casa de Cultura) Quan: A les 12 h.
Inauguració de la nova gespa del Camp de Futbol 7 On: Camp de Futbol 7 (zona esportiva) Quan: A les 15.30 h. Partit corresponent a la jornada 10 Quan: A les 16 h.
Quina On: Al Casal de la Gent Gran Quan: A les 16 h. Donatiu per a La Marató: 3 €.
Actuació Benèfica per La Marató On: Sala d’actes de la Casa de Cultura Quan: De 17 a 20.30 h. Hi haurà servei de coques, sortejos...
MOLLET DE PERALADA
Festa de Santa Llúcia. XIV Playback On: Tots els actes són al Centre Cívic Quan: A les 19 h. Sopar popular. Cal reserva prèvia. Quan: A les 21.30 h. Dj Isaac. Quan: A les 23 h.
PALAU-SAVERDERA
Quina especial del Tió Digital. On: Centre Cívic. Quan: A les 18.30 h.
PEDRET I MARZÀ
Mercat de Nadal. Artesania, jocs infantils, tió gegant, música en directe, encesa de llums i més. On: Plaça del Centre Cívic. Quan: De 10 a 20 h.
EL PORT DE LA SELVA
El Cuartelillo amb Toni Jodar. Ballarí i coreògraf. Explica dansa.Una amena performance pedagògica sobre la història de la dansa On: Espai Port Quan: A les 19 h. Preu: Gratuït. No cal inscripció.
ROSES
Petit cinema. Projecció cinema infantil. On: Biblioteca Jaume Vicens Vives Quan: A les 11 h.
Visita guiada al Castell de la Trinitat On: Castell de la Trinitat. Quan: Horari a consultar.
SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA
Festa d’Hivern. Quina de Santa Llogaia d’Àlguema. Els beneficis aniran destinats a La Marató de TV3. Quan: A les 19.30 h.
VILAFANT
El bosc dels Tions. Esmorzar de coques i sucs per als infants. On: A Palol Sabaldòria. Quan: A les 11 h.
🗓️ DIUMENGE 14 DE DESEMBRE
AGULLANA
Ball amb Xavi de Roses On: Sala Polivalent Quan: A les 17.30 h. Preu: 6 €. Berenar i ball.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Exhibició de dansa On: Plaça Joan Alsina Quan: A les 11.30 h.
Exhibició Ball en línia i vermut popular On: plaça Joan Alsina Quan: A les 12.30 h.
Dinar de la Mare de Déu de l’Esperança On: Sala Polivalent Quan: A les 14 h.
Concert de gòspel Tramunt.Cor On: Sala Polivalent. Quan: A les 17 h.
Microteatre: Per Nadal tot s’hi val? On: Centre històric. Quan: A les 17 h.
L'ESCALA
Cantada benèfica de Nadales del Cor Indika a favor de la Marató de TV3. On: Església Evangèlica Baptista. Quan: A les 11 h.
Empúries Virtual. On: MAC-Empúries. Quan: A les 11 h.
FIGUERES
L'Associació de Veïns del barri de l'Eixample col·la bora amb la Marató. Ball amb la Blue Quan: A les 10.30 h. Sardanes per La Marató amb la cobla Foment del Montgrí organitzat per l'associació de veïns del barri de l'Eixample i el Foment de la Sardana Pep Ventura. On: Plaça de la Música. Quan: A les 11 h.
Mostra de la dansa de l’escola Beat Dance Welcome Christmas. On: Rambla. Quan: A les 11h.
Taller infantil Retrat Familiar On: Placeta baixa de la Rambla (Caseta Màgica). Quan: De 17 a 20 h.
Espectacle de dansa Hello Xmas 2025. On: Plaça Catalunya. Quan: A les 17 h.
Ball amb Andreu On: Sala de Ball Erato Quan: A les 17.30 h.
Teatre familiar Momo. A càrrec de la companyia de teatre Anna Roca, tres personatges que viuen dins un jardí botànic abandonat ens esperen per explicar-nos la història de Momo, una nena que posseeix la meravellosa qualitat de saber escoltar els altres. Momo desitja ajudar la gent a humanitzar les seves vides, sobretot quan els homes grisos decideixen apoderar-se d’un dels béns més preuats que posseeixen les persones: el temps. Recomanat a partir de 8 anys On: Teatre el Jardí. Quan: A les 18 h. Preu: 6 €.
LLANÇÀ
Festa de dansa de Nadal On: Plaça Major Quan: A les 17 h. Hi haurà servei de bar a càrrec de l’Ampa de l’Escola.
Ball de saló amb Joan Bram On: Residència Can Marly Quan: A les 18 h.
MOLLET DE PERALADA
Festa de Santa Llúcia. Missa amb la Cobla la Flama de Farners. Vermut Popular i Sardanes. Quan: A les 11 h. Ball de Tarda amb Pa d’Àngel Quan: A les 18 h.
PAU
Mercat de Nadal amb diversos actes. Quan: De 10 a 20 h.
Escudella popular per la Marató Quan: A les 12 h Xocolatada popular per la Marató Quan: A les 17 h.
PALAU-SAVERDERA
Quina especial del Tió Digital. On: Centre Cívic. Quan: A les 18.30 h.
PERALADA
Vine a caminar per La Marató de TV3. On: Davant El Centre. Quan: A les 10 h.
PONTÓS
Desfilem per la Marató de TV3. Una desfilada de moda benèfica. On: Mas Terrats: Quan: A les 17 h.
PORTBOU
Festa de Nadal. Presentació del llibre Joguines antigues i altres assajos sobre infantesa i joventut, de Walter Benjamin. Una selecció de txetos realitzada per Philippe Ivernel, la biblioteca del qual està integrada a la Biblioteca Walter Benjamin. Presenten: Carles Duarte, poeta; Pep Canaleta, director del Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres; Marta Riera, coordinadora de difusió de l'editorial Edumon On: Biblioteca Walter Benjamin Quan: A les 11.30 h. Cloenda de l'acte amb la Coral Veus de Portbou Quan: A les 13 h.
ROSES
Quina infantil. Que no s'apagui la nostra llum. Ajuda'ns a ajudar. On: Plaça Frederic Rahola Quan: A les 9.30 h.
SANT CLIMENT SESCEBES
Quina dels joves de Sant Climent. Quan: A les 18 h.
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ
Quina. On: Local Social. Quan: A les 19 h.
VILABERTRAN
Vilabertran amb la Marató. Diversos actes en benefici de la Marató de TV3 On: Diversos espais. Quan: A partir de les 9.30 h.
VILAFANT
Marxa solidària per recaptar fons per a la Marató On: Institut de Vilafnt Quan: Inscripcions a les 9 h i sortida a les 10 h. Aportació econòmica: 5 €. A l'arribada hi haurà esmorzar.
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Creixen les incursions a les caixes de comptadors de serveis a Figueres
- CCOO demana tancar el Gran Jonquera els dies 1 i 6 de gener
- Incendi en un pis de la Pujada del Castell de Figueres
- Instal·len dues caixes radar en “punts negres” de Figueres
- A partir de quina edat un nen pot quedar-se sol a casa a Espanya? Això és el que diu la llei
- Reoberta la circulació a la Rambla de Figueres un cop controlat l'incendi
- Narcís Bardalet, forense: 'Les primeres a veure Dalí embalsamat van ser unes putes