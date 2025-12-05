Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
NO ET PERDIS CAP NOTÍCIA!
Segueix l'EMPORDÀ a Google Discover

Sortim de casa!

Aquests són els 5 plans que no et pots perdre pel pont de la Puríssima a l'Alt Empordà

Hi ha propostes per a tots els gustos i preferències

Consulta l'agenda completa aquí

El Mercat de Nadal de Figueres atrau centenars de persones.

El Mercat de Nadal de Figueres atrau centenars de persones. / Jordi Callol

Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de quatre de les activitats més interessants que es fan pel pont de la Puríssima a l'Alt Empordà.

Mercat i fires de Nadal a l'Alt Empordà

Mercat i fires de Nadal a l'Alt Empordà

Tot el pont

El Nadal ja ha arribat a l'Alt Empordà. A Figueres, aquests dies es podran visitar les paradetes d'artesanals del Mercat de Nadal, que enguany compta amb una vintena d’expositors amb articles nadalencs, pessebre, arbres i alimentació, entre altres. També hi ha mercats i fires de Nadal a Darnius, el Port de la Selva, Llançà, Castelló d'Empúries i l'Armentera. Més informació aquí.

EN IMATGES | El Mercat de Nadal de Figueres atrau centenars de persones

El Mercat de Nadal de Figueres. / Jordi Callol

Quines de Nadal

Quines de Nadal

Tot el pont

L’esperit nadalenc ja és aquí i, amb ell, arriben les tradicionals quines de Nadal. Aquests dies se’n celebren a Cadaqués, Garriguella, Llers, Palau-saverdera, Cabanes, Colera, Darnius i Sant Miquel de Fluvià. Més informació aquí.

Pla curt de les mans d'una senyora jugant a la quina de Palafrugell aquest diumenge 5 de desembre de 2021. (Horitzontal)

Imatge d'arxiu d'una quina. / Gerard Vilà

"Músical de Nadal. La Història de l’amor més gran, a Figueres

"Músical de Nadal. La Història de l’amor més gran, a Figueres

Dissabte 6 de desembre - 18 hores

La Cate acull "Músical de Nadal. La Història de l’amor més gran", un esdeveniment amb un triple objectiu, compartir el missatge del Nadal, amb valors d’esperança, fe i família. Recollir joguines noves i donatius per als nens i nenes de famílies en situació de vulnerabilitat. Donar a conèixer el projecte "Nen del Nadal", que consisteix a preparar capses amb petits regals per portar esperança a infants de països en situació de necessitat. Entrada donatiu: 5 euros o una joguina.

Els Pastorets del Monturiol arriben a Figueres

Els Pastorets del Monturiol arriben a Figueres

Divendres 5 de desembre - 20 hores

Tornen uns Pastorets amb la càrrega d’humor habitual i repassant, a tall de gags i diàlegs versats, l’actualitat econòmica, política i social que viu el nostre país. Es podran veure aquest divendres, 5 de desembre, al Teatre el Jardí de Figueres a les 8 del vespre.

Els Pastorets del Monturiol

Els Pastorets del Monturiol. / Jordi Callol

Pessebre vivent a Navata

Pessebre vivent a Navata

Dissabte 6 i diumenge 7 de desembre - 18.30 h.

El Pessebre Vivent de Navata és el més matiner de la comarca i obrirà la temporada aquest dissabte i diumenge. La representació, que es duu a terme de manera ininterrompuda des del 1997, mantindrà les ubicacions habituals de les diferents escenes, tot i que enguany incorporarà alguns quadres nous i noves participacions. El muntatge es desplega als baixos d’una antiga casa comtal, situada al costat de la muralla del segle XIV, així com als jardins de l’edifici. El preu de l'entrada és de 5 euros, a partir de 7 anys. Venda d’entrades de 18 a 19 hores.

Pessebre vivent de Navata.

Pessebre vivent de Navata. / FRANCESC AGUILERA

quest cap de setmana, a la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El personal del Consell Comarcal de l’Alt surt al carrer per reclamar millores laborals: “Estem cansades de paraules, volem fets!”
  2. Narcís Bardalet, forense: “Les primeres a veure Dalí embalsamat van ser unes putes”
  3. L'Ajuntament de Figueres desencalla el projecte de la nova residència de la Fundació Altem
  4. Figueres no haurà de tenir Zona de Baixes Emissions al gener gràcies a la millora de la qualitat de l'aire
  5. El Consell de Ministres aprova licitar les obres per duplicar la variant de Figueres per 98,8 milions d'euros
  6. Jordi Gonzalvo, entrenador de futbol: “La pressió del públic de Figueres en el camp del Far ajudava moltíssim a la Unió”
  7. Educació aprova l'allargament del conveni per a la construcció de l'Escola Carme Guasch de Figueres
  8. Aquests són els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà que tenen els sous més baixos

Junts: entre Pedro Sánchez i Aliança Catalana

Junts: entre Pedro Sánchez i Aliança Catalana

Els gats ferals de Roses es multipliquen i les cuidadores fan una crida urgent per demanar aliments

Els gats ferals de Roses es multipliquen i les cuidadores fan una crida urgent per demanar aliments

De pioners a líders comarcals: l'edició digital de l'EMPORDÀ celebra 30 anys en plena forma

De pioners a líders comarcals: l'edició digital de l'EMPORDÀ celebra 30 anys en plena forma

Aquests són els 5 plans que no et pots perdre pel pont de la Puríssima a l'Alt Empordà

Aquests són els 5 plans que no et pots perdre pel pont de la Puríssima a l'Alt Empordà

30 anys navegant amb EMPORDÀ

30 anys navegant amb EMPORDÀ

Faló Garcia, de la companyia La Menuda: “Els nadons són el públic més exigent, ells no entenen de saber quedar bé o no”

Faló Garcia, de la companyia La Menuda: “Els nadons són el públic més exigent, ells no entenen de saber quedar bé o no”

Moeve y Mistral AI se alían para impulsar soluciones de IA generativa en el sector energético

Moeve y Mistral AI se alían para impulsar soluciones de IA generativa en el sector energético

Per què el personal de la sanitat pública rebutja l’Estatut Marc i vol anar a la vaga? Aquestes són les raons

Per què el personal de la sanitat pública rebutja l’Estatut Marc i vol anar a la vaga? Aquestes són les raons
Tracking Pixel Contents