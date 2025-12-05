Sortim de casa!
Aquests són els 5 plans que no et pots perdre pel pont de la Puríssima a l'Alt Empordà
Hi ha propostes per a tots els gustos i preferències
Us oferim una selecció de quatre de les activitats més interessants que es fan pel pont de la Puríssima a l'Alt Empordà.
Tot el pont
El Nadal ja ha arribat a l'Alt Empordà. A Figueres, aquests dies es podran visitar les paradetes d'artesanals del Mercat de Nadal, que enguany compta amb una vintena d’expositors amb articles nadalencs, pessebre, arbres i alimentació, entre altres. També hi ha mercats i fires de Nadal a Darnius, el Port de la Selva, Llançà, Castelló d'Empúries i l'Armentera. Més informació aquí.
Tot el pont
L’esperit nadalenc ja és aquí i, amb ell, arriben les tradicionals quines de Nadal. Aquests dies se’n celebren a Cadaqués, Garriguella, Llers, Palau-saverdera, Cabanes, Colera, Darnius i Sant Miquel de Fluvià. Més informació aquí.
Dissabte 6 de desembre - 18 hores
La Cate acull "Músical de Nadal. La Història de l’amor més gran", un esdeveniment amb un triple objectiu, compartir el missatge del Nadal, amb valors d’esperança, fe i família. Recollir joguines noves i donatius per als nens i nenes de famílies en situació de vulnerabilitat. Donar a conèixer el projecte "Nen del Nadal", que consisteix a preparar capses amb petits regals per portar esperança a infants de països en situació de necessitat. Entrada donatiu: 5 euros o una joguina.
Divendres 5 de desembre - 20 hores
Tornen uns Pastorets amb la càrrega d’humor habitual i repassant, a tall de gags i diàlegs versats, l’actualitat econòmica, política i social que viu el nostre país. Es podran veure aquest divendres, 5 de desembre, al Teatre el Jardí de Figueres a les 8 del vespre.
Dissabte 6 i diumenge 7 de desembre - 18.30 h.
El Pessebre Vivent de Navata és el més matiner de la comarca i obrirà la temporada aquest dissabte i diumenge. La representació, que es duu a terme de manera ininterrompuda des del 1997, mantindrà les ubicacions habituals de les diferents escenes, tot i que enguany incorporarà alguns quadres nous i noves participacions. El muntatge es desplega als baixos d’una antiga casa comtal, situada al costat de la muralla del segle XIV, així com als jardins de l’edifici. El preu de l'entrada és de 5 euros, a partir de 7 anys. Venda d’entrades de 18 a 19 hores.
quest cap de setmana, a la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.
