Nadal 2025

El Mercat de Nadal de Garriguella arriba a la seva cinquena edició

Aquest divendres, a les sis de la tarda, inauguraran l’Exposició de Pessebres, abans de l’encesa de llums

Imatge d'arxiu del mercat de Nadal de Garriguella. / Ajuntament de Garriguella

Redacció

Redacció

Garriguella

El proper dilluns 8 de desembre, de nou del matí a dues del migdia, se celebrarà, a Garriguella, el Mercat de Nadal, que enguany arriba a la seva cinquena edició. La Plaça de l’Església s’omplirà de parades d’artesania, tallers infantils i productes nadalencs i de la terra. Enguany, a més, han organitzat una xerrada molt nadalenca sobre les 12 nits màgiques de Rauhnächte. Serà a dos quarts de dotze del migdia, a la Sala Sabater Furtià.

El divendres 5 de desembre, a les sis de la tarda, inauguraran l’Exposició de Pessebres, amb horaris especials pels dies 6, 7 i 8 de desembre -d’onze del matí a dos quarts de dues del migdia i de cinc de la tarda a vuit del vespre. L’exposició es podrà visitar en dies posteriors durant aquest mes de desembre.

TEMES

