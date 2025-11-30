Plans
Agenda de l'1 al 7 de desembre a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 1 DE DESEMBRE
CADAQUÉS
Viure bé, sentir-se millor. Xerrada Els hàbits i els límits. La sobreprotecció, un bé per ses infants? Dipsalut. On: Biblioteca Quan: A les 17 h.
FIGUERES
La carta per als Reis d'Orient On: Museu del Joguet Quan: De dimarts a divendres de 10.30 a 18 h i dissabtes de 10.30 a 19 h. De l'1 de desembre fins al 5 de gener.
Club d’òpera, coordinat per Nati Vilanova L'elisir d'amore, de Gaetano Donizetti, a càrrec d'Oriol PérezTreviño.Liceubib. Participació oberta On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18 h.
ROSES
Club de lectura "La Negra". El Primer caso de Unamuno, de Luis García Jambrina, a càrrec d'Àngels Font i Sònia Giner On: Biblioteca Jaume Vicens Vives Quan: A les 18.30 h.
🗓️ DIMARTS 2 DE DESEMBRE
FIGUERES
Taller Delícies de Nadal On: Oficina Jove de Figueres i Alt Empordà Quan: A les 18 h.
Masterclass. Com preparar la teva empresa per a la factura electrònica obligatòria, amb Rafael Aguilera, CEO de Serveis Informàtics ICON On: Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer Quan: A les 18 h.
Presentació del llibre Baldomero Salabert Ferrer. Mero petit, de J.L. Bartolomé a càrrec de Joan Ferrerós en conversa amb l’autor On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.
Projecció de la pel·lícula Jugar con fuego, en VOSE. Pel·lícula francesa de 2024 parlada en francès amb guió i direcció de Delphine Coulin, Muriel Coulin i interpretada per Vincent Lindon, Benjamin Voisin, Stefan Crepon, Sophie Guillemin. Sinopsi: Pierre, ferroviari, ex sindicalista, cria sol els seus dos fills després de la mort de la seva dona. Louis, el menor, avança amb èxit als estudis i a la vida. Fus, el més gran, es desvia del camí. Fascinat per la violència i les relacions de poder, s’acosta a grups d’extrema dreta, en contradicció total amb els valors del seu pare. Pierre, impotent, observa com aquestes amistats van prenent control sobre el seu fill. De mica en mica, l’amor dona pas a la incomprensió. de On: Catcinemes Quan: A les 20.30 h.
LLANÇÀ
Punt de Trobada - Detectem-ho, arreglem-ho. Xerrada divulgativa a càrrec de La Marató On: Residència Can Marly Quan: A les 17.30 h.
SANT PERE PESCADOR
Donació de sang On: Centre cívic Quan: De 17 a 21 h.
VILABERTRAN
Donació de sang On: Centre cívic Quan: De 17 a 21 h.
🗓️ DIMECRES 3 DE DESEMBRE
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Hora del Conte. Animalades, a càrrec d’Olga Cercós On: Biblioteca Ramon Bordas i Estragués Quan: A les 16.30 h.
Conferència. El Post impressionisme i els seus paral·lelismes. De Cezanne a Mir: camins cap a la modernitat. Vincent Van Gogh, a càrrec d’Anton Salcedo Miliani On: Capella del Convent de Santa Clara Quan: A les 18 h.
FIGUERES
Club de lectura La meva carn que tu encenies. Memòries sentimentals, de Francesc Pujols, a càrrec de Max Pérez i Alba Padrós On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.
LLANÇÀ
L’estona del primer conte. Activitat per a nadons de 0 a 14 mesos On: Sala Infantil i Juvenil de la Biblioteca Pere Calders Quan: A les 14 h. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a la Biblioteca Pere Calders.
SAI LGBTIQ+. És un servei integral per informar, acompanyar i sensibilitzar a persones i entitats sobre l’orientació sexual, l’expressió i la identitat de gènere i per prevenir la LGBTI-fòbia. Atén tant a persones LGBTI+ com al seu entorn i a professionals que treballen en àmbits sensibles. On: Espai Jove (de 12 a 29 anys) Quan: De 17.00 h a 19.00 h
ROSES
Jornades SuperVIHvents, la presència de l’estigma. Commemoració del Dia Mundial de la Sida. Lectura de poemes a càrrec d’Ignasi Tomàs i Judith Cobeña. Taula rodona: Més de trenta anys. SuperVIHvents a llarg termini. Vida i estigma On: Biblioteca Jaume Vicens Vives Quan: A les 18 h.
VIII Cicle de xerrades d’arqueologia de la Càtedra. Del succeït i del suposat al castell de Rocabruna, Ripollès, a càrrec de Bibiana Agustí On: Ca l’Anita Quan: A les 19 h.
🗓️ DIJOUS 4 DE DESEMBRE
AVINYONET DE PUIGVENTÓS
Hora del conte On: Biblioteca Municipal Lluís Poch i Ros Quan: A les 17 h.
BORRASSÀ
Donació de sang On: L’Ateneu Quan: De 17 a 21 h.
CADAQUÉS
A Cadaqués, oli i peix. Taller de cuina per aprendre receptes tradicionals cadaquesenques Quan: A les 18 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Taller Bibliomakers. Els nostres primers robots. Robòtica amb Lego Wedo, de 6 a 9 anys On: Biblioteca Ramon Bordas i Estragués Quan: A les 16.30 h. Cal inscripció prèvia.
Club de Lectura Juvenil de 12 a 16 anys. Comentarem el llibre La noia ocell, de Sandy Stark-McGinnis. Conducció a càrrec de Judith Ardite Saladrigas On: Biblioteca Quan: A les 17 h.
Encén el Nadal. Acte obertura enllumenat de Nadal On: Pati Palau dels Comtes Quan: A les 17.30 h.
Conferència. Portades de discos: el poder de la imatge a la música, a càrrec de David Moreu On: Biblioteca Ramon Bordas i Estragués Quan: A les 19 h.
L’ESCALA
Acte inaugural 4t Festival Les Muses 2025 On: Alfolí de la Sal Quan: Del 5 al 7 de desembre.
FIGUERES
Donació de sang On: Bus plaça Catalunya Quan: De 10 a 14 h.
Club de lectura de Benestar Emocional coordinat per Xavier López Blánquez, referent de benestar emocional a l’ABS de Figueres El cas misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 17 h.
Cicle entorn de Vicenç Pagès Jordà. Taula rodona "30 anys de la novel·la El món d’Horaci", de Vicenç Pagès Jordà. amb Antoni Puigverd, escriptor, Jordi Cornudella, editor i escriptor, i Sara Serrano, filòloga i comunicadora On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.
Taller de teatre amb objectes amb Elena Romero On: Aula de Teatre del Teatre el Jardí Quan: A les 18.30 h.
Projecció de la pel·lícula Jugar con fuego, en VOSE. Pel·lícula francesa de 2024 parlada en francès amb guió i direcció de Delphine Coulin, Muriel Coulin i interpretada per Vincent Lindon, Benjamin Voisin, Stefan Crepon, Sophie Guillemin. Sinopsi: Pierre, ferroviari, ex sindicalista, cria sol els seus dos fills després de la mort de la seva dona. Louis, el menor, avança amb èxit als estudis i a la vida. Fus, el més gran, es desvia del camí. Fascinat per la violència i les relacions de poder, s’acosta a grups d’extrema dreta, en contradicció total amb els valors del seu pare. Pierre, impotent, observa com aquestes amistats van prenent control sobre el seu fill. De mica en mica, l’amor dona pas a la incomprensió. de On: Catcinemes Quan: A les 20.30 h.
LLANÇÀ
Dinamització al pati de l’INS Llançà On: INS Llançà Quan: Tots els dijous de 10.15 h a 10.35 h
Taller: Plats de nadal amb trampa, càrrec del Restaurant l’Atelier. Aprendrem a crear elaboracions nadalenques que juguen amb l’aparença i el sabor, combinant creativitat, tècnica i diversió per deixar tothom bocabadat a taula On: Espai GastroMar (Casa del Mar) Quan: A les 18 h. Preu: 10 €.
EL PORT DE LA SELVA
Inauguració de la 7a Mostra de Pessebres On: A l’Església Quan: A les 18 h.
ROSES
Jornades SuperVIHvents, la presència de l’estigma. Commemoració del Dia Mundial de la Sida. Projecció documentals: Positivo i Estigma, de Pilar Garcia Elegido. Amb la presència de Josep M. Tomàs, protagonista dels documentals On: Biblioteca Jaume Vicens Vives Quan: A les 18 h.
VILADAMAT
Conferència. Quina transició energètica?, a càrrec de Dolors Pons i Dani Cornellà On: Sala de plens Quan: A les 19.30 h.
🗓️ DIVENDRES 5 DE DESEMBRE
AGULLANA
Cantada de nadales On: Plaça Major Quan: A les 18 h.
Música i repartiment de vi calent i sucs de fruita On: Plaça Major Quan: A les 19 h.
CADAQUÉS
Encesa de llums de Nadal i ball a ritme de nadales On: L’entrada del poble Quan: A les 18 h.
Cantada de nadales On: El passeig Quan: Tot seguit.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Exposició de pintura d’Anna M. Constanseu i María José Alba On: Capella del Convent de Santa Clara Quan: A les 19 h.
DARNIUS
Mercat Nadal On: Plaça Major Quan: De 9 a 13 h.
L’ESCALA
Les Muses 2025. 4a edició de la Mostra d’Art Contemporani de l’Escala. Estudis, tallers dels artistes i espais culturals de l’Escala Quan: Del 5 al 7 de desembre.
Encesa del llums de Nadal 2025 On: La Platja Quan: A les 17.30 h. Arribada del Tió On: La Platja Quan: 18 h.
Presentació del llibre El dimoni abans de nosaltres, de Daniel Genís, a càrrec de Damià Bardera On: Llibreria Vitel·la Quan: A les 19 h.
FIGUERES
Visita guiada als llums de Nadal dalinians On: Pel centre de la ciutat Quan: A les 18 h. Preu: 6 €. Menors de 10 anys, gratuït.
Presentació del llibre Figueres de Por III i inauguració del 1r Concurs Figueres de Por de Fotografia Tenebrosa On: La Cate Quan: A les 19 h.
Presentació de la revista Pedra seca, a càrrec de Joan Ferrerós i Maite Oliva, directora de la revista On: Museu de l’Empordà Quan: A les 19 h.
Teatre musical Els Pastorets del Monturiol On: Teatre Municipal el Jardí Quan: A les 20 h. Preu: 8 €.
GARRIGUELLA
III Exposició de Pessebres On: A la Rectoria Quan: A les 18 h. Encesa de les llums de Nadal amb les actuacions d’Emma & Albert i la Coral d’Albera Salut On: A la façana de l’església Quan: Tot seguit.
EL PORT DE LA SELVA
Mercat de Nadal On: Plaça Moll d’en Balleu Quan: De 17.30 a 21 h.
Taller de degustació d’olis Quan: A les 17 h.
ROSES
Visita guiada al Port de pesca i a la subhasta del peix de Roses On: Port de Roses Quan: A les 16.30 h. Idiomes: Català, castellà, anglès i francès Preu: 6 € adults, 3,5 € nens a partir de 6 anys
VILADAMAT
Festa Major d’hivern. Presentació d’El llibre daurat, de Lluís Llach, a càrrec de l’autor On: Local Social Quan: A les 19 h.
🗓️ DISSABTE 6 DE DESEMBRE
AGULLANA
Les Antípodes 2025. Art i tecnologia. Converses i mostra On: Local al costat dels Caçadors Quan: A partir de les 11 h. Hi haurà esmorzar, vermut i dinar. PGRPRP Ensemble, presentació i concert On: Local al costat dels Caçadors Quan: A les 20 h
Festa de Sant Nicolau de l’Estrada. Missa On: Església de Santa Maria de l’Estrada Quan: A les 11 h. Caminada fins a l’Estrada On: Sortida des de la plaça Major d’Agullana Quan: A les 15 h. Rebuda de Sant Nicolau On: Plaça Major de l’Estrada Quan: A les 16 h. Xocolatada i jocs On: Plaça Major de l’Estrada Quan: A les 16.45 h.
CADAQUÉS
Parada de nadales On: El passeig Quan:Tot el dia
Es nostro poble. Taller de maquetes. Sessió 1. Amb Joan Manuel Tajadura Ijalba Quan: A les 11 h.
Conferència Pedra Seca: Paisatge, tècnica i societat a cap de Creus, a càrrec de Carles Llop, Olga Muñoz i Toni Gironés On: Teatre Art i Joia Quan: A les 18 h.
Gran quina de la Unió Esportiva Cadaqués On: Pavelló es Quatre Camins Quan: A les 22 h. Obertura de portes a les 21 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Nadal al Museu On: Ecomuseu Farinera Quan: De 10 a 19 h.
TASTAPatrimoni On: Ecomuseu Farinera Quan: A les 11 h. Preu: 8 €.
Fira de Nadal. Espectacle de màgia amb Caravanshow On: Plaça Joan Alsina Quan: A les 11.30 h. Actuació de Soniquete Quan: A les 12.30 h. Arribada del Pare Noel Quan: A les 17 h.
COLERA
Quina de Colera On: Sala Polivalent Quan: A les 19 h.
L’ESCALA
Activitats al MAC-Empúries. Empúries virtual Quan: A les 11 h. Preu: 12 €/persona (inclou l’entrada al jaciment i al criptopòrtic). Menors de 8 anys, gratuït.
Taller de decoracions de Nadal amb fibres vegetals, a càrrec de l’artesà cisteller Josep Mercader On: La Platja Quan: A les 11 h.
Trifàssic 2025 On: Sala Polivalent Municipal Quan: De 16 a 20 h.
Cantada de Nadales i altres cançons populars On: Al CER Quan: A les 21 h.
FIGUERES
Taller de pintar caganers On: Museu del Joguet Quan: A les 11 h. Preu: 6 euros, inclou un caganer de fang (places limitades, inscripcions al web www.mjc.cat).
Visita guiada 100 anys de Dalí i Lorca a Figueres On: Passatge exterior de la Casa Natal Salvador Dalí i casa Mas Roger Quan: A les 11 h. Preu: 10 €.
Música clàssica per Nadal. Quartet de corda en format clàssic que alternarà la interpretació de peces clàssiques amb temes nadalencs On: Plaça de l’Ajuntament Quan: A les 12 h.
Ballada de sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Banyoles On: Plaça de l’Ajuntament Quan: A les 16.30 h.
Taller d’arbre de Nadal. Es retallarà un arbre de Nadal de cartolina amb la forma que més agradi i que un cop decorat s’aguantarà dret On: Placeta baixa de la Rambla Quan: De 17 a 20 h. Preu: Gratuït.
Músical de Nadal. La Història de l’amor més gran. Un esdeveniment amb un triple objectiu, compartir el missatge del Nadal, amb valors d’esperança, fe i família. Recollir joguines noves i donatius per als nens i nenes de famílies en situació de vulnerabilitat. Donar a conèixer el projecte “Nen del Nadal”, que consisteix a preparar capses amb petits regals per portar esperança a infants de països en situació de necessitat On: La Cate Quan: A les 18 h. Entrada donatiu: 5 € o una joguina.
GARRIGUELLA
Quina On: Sala Polivalent Quan: A les 19 h.
LLANÇÀ
Mercat de Nadal. Parades d’establiments i associacions locals i activitats infantils amb jocs i música On: Plaça Major Quan: De 10 a 12 h.
Missa i inauguració de la XXXIII Mostra de Pessebres On: Capella del Port Quan: A les 18.30 h.
LLERS
La Quina de Llers On: Pavelló Municipal Quan: A les 19 h. Preu cartró: 15 €.
NAVATA
XXV Pessebre vivent On: Plaça de l’escultor Anton Casamor Quan: A les 18.30 h. Preu: 5 €, a partir de 7 anys. Venda d’entrades de 18 a 19 h.
PALAU-SAVERDERA
Quina Palau-saverdera On: Centre cívic Quan: A les 18.30 h.
EL PORT DE LA SELVA
Mercat de Nadal On: Plaça Moll d’en Balleu Quan: D’11 a 14 i de 17.30 a 21 h.
Concert amb les Cherry Sisters Quan: A les 19 h.
ROSES
Quines a Roses On: Plaça Frederic Rahola Quan: A les 18.30 h.
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ
Quina On: Local Social Quan: A les 19 h. Preu sessió: 12 €.
SANT PERE PESCADOR
XVII Mercat de Nadal. Obertura de parades i tallers infantils On: Plaça Major- carrer Major Quan: A les 10 h. Concert de Víctor and Marky Quan: A les 12 h. Teatrealització de contes infantils i xocolatada popular Quan: A les 16 h. Bingo Musical Quan: A les 16.30 h.
VILADAMAT
Festa Major d’hivern. Sopar popular On: Local Social Quan: A les 20.30 h. Tiquets als comerços del poble. Playback popular. Quan: A les 22 h. Nit Jove amb Kintus, PD Pusilia, PD Cala.Mitat, PD Feliw. Quan: A les 23.30 h.
VILAMANISCLE
5è Merkato. Artesania, cultura, art, música en directe "Yambambó" i vermut. Quan: De 10 a 14 hores.
🗓️ DIUMENGE 7 DE DESEMBRE
L’ARMENTERA
Mercat d’artesania i segona mà. Taller infantil. Decorem l’arbre de Nadal Quan: De 10 a 11 h i de 16 a 17 h. Vermut musical amb Ariadna Millet i Carles Teixidor, al piano Quan: A les 12 h. Decoració i encesa de l’arbre de Nadal amb xocolata i melindros i cantada de nadales amb el Cor Indika On: Plaça de l’Església Quan: A les 18.30 h.
CABANES
Quina On: Local Social Quan: A les 19 h. Preu cartró: 12 €.
CADAQUÉS
Portes obertes a la Residència d’avis i àvies de Cadaqués amb l’actuació de So Ixent On: La Residència Quan: A les 11 h. Dinar benèfic, a benefici de la Fundació Hospital de Cadaqués On: La Residència Quan: A les 14 h.
El trencanous, amb BCN City Ballet. On: Teatre Art i Joia Quan: A les 18 h. Preu: Taquilla inversa de 15 € a benefici de la Fundació Hospital de Cadaqués.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Fira de Nadal. Concert de Mireia Solos (violinista), presentant Tempo di Natale On: Plaça Joan Alsina Quan: A les 11.30 h. Actuació de Last Night Duet Quan: A les 13 h. Espectacle infantil amb FEFE i Cia. Caga tió, caga cançons Quan: A les 17 h.
Enfarina’t, descobreix l’Ecomuseu Farinera Quan: A les 12 h. Preu: 5 € per adults, 2,5 € per nens. Menors de 6 anys gratuït.
COLERA
Quina de Colera On: Sala Polivalent Quan: A les 19 h.
DARNIUS
Gran quina de Darnius On: Societat la Concòrdia Quan: A les 18 h.
FIGUERES
Ruta enogastronòmica de Figueres. Itinerari clàssics d’avantguarda On: Restaurant Duran Quan: A les 10.30 h. Preu: 25 €.
Teatre familiar Madame Lumière On: Teatre Municipal el Jardí Quan: A les 10.30 i 12 h. Preu: 6 €.
Què diuen els joguets? Una visita guiada pensada per a petits i grans. Escolta les històries que amaguen els joguets i gaudeix d’un recorregut màgic ple de curiositats i sorpreses per a tota la família On: Museu del Joguet de Catalunya Quan: A les 11 h. Preu: Adults 8 € / reduïda 6,50 / menors de 6 anys gratuït.
Mercat de Nadal. Vine i regala art On: Taller Jepi, el Gran Firal Quan: D’11 a 13 i de 17 a 19 h.
Taller de boles i figures de Nadal. Es pintarà i decorarà una bola de Nadal amb retoladors que es podrà emportar a casa per decorar l’arbre On: Placeta baixa de la Rambla Quan: De 17 a 20 h. Gratuït.
Ball amb Maricel On: Sala de Ball Erato Quan: A les 17.30 h.
Visita guiada als llums de Nadal dalinians. Visites guiades per conèixer la història dels llums de Nadal dalinians que hi ha instal·lats al centre de la ciutat aquests dies. Es tracta de llums inspirats en 12 postals nadalenques que va dibuixar l’artista figuerenc Salvador Dalí On: Pel centre de la ciutat Quan: A les 18 h. Preu: 6 €. Menors de 10 anys, gratuït.
Concert del grup Ataraxia per la Marató On: Teatre el Jardí Quan: A les 19 h. Preu: 3 €. Mès informació aquí
GARRIGUELLA
Sardanes amb La Principal de Garriguella On: Plaça de Noves Quan: A les 12 h.
Caminada màgica i xocolatada On: Sala polivalent Quan: A les 15.30 h.
LA JONQUERA
Ball amb Jordi Rubau On: Sala Societat Unió Jonquerenca Quan: A les 17.30 h. Preu: 6 €.
LLANÇÀ
Mercat de 2a mà On: Pineda del Port Quan: De 8 a 14 h.
Sortida senderisme: Ruta 2, Balleta - Sant Silvestre - Sant Genís. Us proposem una sortida de senderisme per gaudir de la natura a la tardor. Iniciarem l’itinerari pel camí de Balleta fins a l’Ermita de Sant Silvestre i continuarem cap a Sant Genís del Terrer, on seguirem per la carena del clot de Balleta per arribar de nou al veïnat On: Balleta (darrere restaurant) Quan: A les 10 h. Preu: Gratuït. Places limitades.
Missa i inauguració de la XXXIII Mostra de Pessebres On: Església Parroquial de Sant Vicenç Quan: A les 11 h. Del 7 de desembre a l’11 de gener.
LLERS
La Quina de Llers On: Pavelló Municipal Quan: A les 19 h. Preu cartró: 15 €.
NAVATA
XXV Pessebre vivent On: Plaça de l’escultor Anton Casamor Quan: A les 18.30 h. Preu: 5 €, a partir de 7 anys. Venda d’entrades de 18 a 19 hores.
PALAU-SAVERDERA
Quina Palau-saverdera On: Centre cívic Quan: A les 18.30 h.
EL PORT DE LA SELVA
Mercat de Nadal On: Plaça Moll d’en Balleu Quan: D’11 a 14 i de 17.30 a 21 h.
ROSES
Teatre. La Nena dels Pardals, de la cia. Teatre Al Detall On: Teatre Municipal Quan: 12 hores. Preu: 6 €.
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ
Quina On: Local Social Quan: A les 19 hores. Preu sessió: 12 €.
