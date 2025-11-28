Art
El Taller d’en Jepi de Figueres organitza un mercat de Nadal amb obres dels seus alumnes
Se celebrarà els dies 7 i 8 de desembre a la seu del taller, situada al carrer Alemanya, 19, local 2, al Gran Firal
El Taller d’en Jepi de Figueres ha organitzat un mercat de Nadal els dies 7 i 8 de desembre. Tindrà lloc a la seu del taller, situada al carrer Alemanya, 19, local 2, a la zona del Gran Firal. L’horari serà d’11 a 13 hores i de 17 a 19 hores.
En el mercat, els alumnes del taller exposaran els seus quadres, dibuixos i elements artístics perquè, qui ho vulgui, els pugui comprar.
El Taller d’en Jepi és un col·lectiu artístic fundat l’any 2012 per José Carlos Nieto, Jepi. L’impulsor és definit com a “únic”, i és que el taller és una amalgama de persones ben diverses i d’edats variades, però que conformen una família, sobretot gràcies a la passió per la pintura que transmet l’artista figuerenc.
