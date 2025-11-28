Oci
Programació de cinemes del 28 de novembre al 4 de desembre a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
NUREMBERG ★★★★
País: Estats Units. 2025. Drama judicial. Basat en fets reals.148 minuts. Guió i direcció:James Vanderbilt Intèrprets: Russell Crowe, Rami Malek Sinopsi: Després de la fi de la II Guerra Mundial, en ocasió dels judicis crucials de Núremberg dels Aliats contra el derrotat règim nazi, el psiquiatre nord-americà Douglas Kelley (Malek), encarregat de determinar si els presoners oficials nazis són aptes per ser jutjats pels seus crims de guerra, es veu immers en una complexa batalla d’enginy amb Hermann Göring (Crowe), mà dreta de Hitler. Basada en el llibre El nazi i el psiquiatre, de Jack El-Hai.
Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.30 i 20.15 h. Festius: A les 16.00, 19.00 i 20.45 h.
Cinemes Roses: De divendres 28 de novembre a dimecres 3 de desembre: A les 18.05 i 20.20 h. Dijous 4: A les 18.05 h. VOSE: A les 20.20 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
JUGAR CON FUEGO ★★★★
- País: França. 2024. Drama. 119 minuts. Idioma: Francès Guió i direcció: Delphine Coulin, Muriel Coulin Intèrprets: Vincent Lindon, Benjamin Voisin, Stefan Crepon, Édouard Sulpice, Sophie Guillemin, Arnaud Rebotini Sinopsi: Pierre (Vincent Lindon), ferroviari, ex sindicalista, cria sol els seus dos fills després de la mort de la seva dona. Louis (Stefan Crepon), el menor, avança amb èxit als estudis i a la vida. Fus (Benjamin Voisin), el més gran, es desvia del camí. Fascinat per la violència i les relacions de poder, s’acosta a grups d’extrema dreta, en contradicció total amb els valors del seu pare. Pierre, impotent, observa com aquestes amistats van prenent control sobre el seu fill. De mica en mica, l’amor dona pas a la incomprensió.
- Cinemes Figueres. Cineclub Diòptria. VOSE. Dimarts 2 i dijous 4: A les 20.30 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
ZOOTRÓPOLIS 2 ★★★
- País: Estats Units. 2025. Animació. Comèdia. 107 minuts. Direcció: Jared Bush, Byron Howard Guió: Jared Bush. Intèrprets: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman. Sinopsi: Judy i Nick es troben després de la recargolada pista d'un misteriós rèptil que arriba a Zootopia i posa de cap per avall la metròpoli dels mamífers. Per resoldre el cas, la Judy i el Nick han d'anar d'incògnit a noves parts inesperades de la ciutat, on la seva creixent associació es posa a prova com mai abans.
- Cinemes Figueres. Atmos. Laborables: A les 18.00, 20.00 i 22.00 h. Festius: A les 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 h. En català. Laborables: A les 17.30 h. Festius: A les 15.20 i 17.20 h.
- Cinemes Roses. Laborables: A les 18.20 i 20.30 h. Festius: A les 16.10, 18.20 i 20.30 h. En català. Dissabte 29 i diumenge 30: A les 16.00 h.
COARTADAS ★★★
- País: Espanya. 2025. Comèdia. Remake. 94 minuts. Direcció: Martín Cuervo Guió: Curro Velázquez, Benjamín Herranz. Intèrprets: Jaime Lorente, Adriana Torrebejano, Leo Harlem, Llum Barrera. Sinopsi: Miguel és propietari de l'empresa Coartadas. L'empresa es dedica a crear coartades per a gent que vol enganyar les parelles o tenir excuses muntades per evitar certes situacions. A la sortida d'un dels encàrrecs, que involucrava conduir un cotxe fúnebre, atropella sense voler una noia (Blanca), no passa gaire res, només li trenca el dit. La porten a l'hospital i allà es coneixen i s'agraden. Comencen a quedar i s'enamoren. Ella li diu que és jutge, i que odia els mentiders i els fraus, de manera que Miguel li menteix i diu que té una empresa funerària. Un dia coneix els seus pares i la sorpresa és que el seu pare és client de Miguel, que el va contractar per poder ser infidel a la dona. Remake de la reeixida saga de comèdies franceses Alibi.com.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 19.50 i 22.00 h. Festius: A les 16.00 i 18.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 28, a les 18.20 i 22.35 h. Dissabte 29, a les 16.05, 18.20 i 22.35 h. Diumenge 30, a les 16.05 i 18.20 h. Del dilluns 1 al dijous 4, a les 18.20 h.
SINGULAR ★★★
- País: Espanya. 2025.Drama psicològic. Intel·ligènica artificial. 100 minuts. Direcció: Alberto Gastesi Guió: Alex Merino, Alberto Gastesi. Intèrprets: Patricia López Arnáiz. Javier Rey, Miguel Iriate. Sinopsi: Dotze anys després de la mort del seu fill, Diana i Martín decideixen retrobar-se durant un cap de setmana a la seva antiga casa del llac. Ella és especialista en Intel·ligència Artificial, ell va abandonar la professió per a viure retirat de la civilització. Quan un enigmàtic jove amb una misteriosa semblança amb el difunt fill apareix a la casa, surten a la llum antics secrets i noves sospites. Del passat de la família en podria dependre l'existència d'un futur.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.50 h. Festius: A les 16.00 i 18.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 28, a les 18.20 i 22.35 h. Dissabte 29, a les 16.05, 18.20 i 22.35 h. Diumenge 30, a les 16.05 i 18.20 h. De dilluns 1 a dijous 4, a les 18.20 h.
DE ENTRE LOS MUERTOS: PUÑALES POR LA ESPALDA ★★★★
- País. Estats Units. 2025. Intriga. Thriller. 114 minuts. Guió i direcció: Rian Johnson. Intèrprets: Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close Sinopsi. El detectiu Benoit Blanc s'uneix a un jove i honest capellà per investigar un crim totalment impossible a l'església d'un petit poble amb una història fosca. Tercer lliurament de la saga Punyals per l'esquena.
- Cinemes Figueres. Del divendres 28 al dijous 4. A les 20.00 h.
FLORES PARA ANTONIO ★★★★
- País. Espanya. 2025. Documental sobre música. Biogràfic. 98 minuts. Guió i direcció: Elena Molina, Isaki Lacuesta Sinopsi. Una filla es disposa a buscar la veritat sobre qui va ser el seu pare, un músic llegendari, mort quan ella tenia 8 anys. Ell és Antonio Flores, ella la també cèlebre actriu Alba Flores. Alba va deixar de cantar en perdre l'Antonio i ara es disposa a recuperar la veu i la història, preguntant per primera vegada als seus familiars i amics.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.50 h. Festius: A les 16.00 i 19.50 h.
MAR I CEL ★★★
- País. Catalunya. 2025. Drama. Musical. 128 minuts. Direcció: Paulí Subirà Claramunt. Guió: Basat en l'obra de teatre d'Àngel Guimerà. Intèrprets: Alèxia Pascual, Jordi Garreta Sinopsi. L'obra narra l'amor impossible d'una captiva cristiana, Blanca, i el pirata morisc que l'ha capturada, Said. La societat els ha col·locat en mons oposats i irreconciliables, però ells es rebel·len i opten per seguir amb la seva passió, costi el que costi.
- Cinemes Figueres.Divendres 28. A les 17.30 i 20.10 h. Dissabte 29 i diumenge 30: A les 16.00, 19.00 i 21.45 h. Dilluns 1 i dimecres 3: A les 17.30 i 20.10 h. Dimarts 2 i dijous 4: A les 17.30 h.
AHORA ME VES 3 ★★★
- País: Estats Units. 2025. Intriga. Crim. Màgia. 112 minuts. Direcció: Ruben Fleischer Guió: Seth Grahame-Smith, Gavin James, Michael Lesslie, Eric Singer. Intèrprets: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Rosamund Pike. Sinopsi: Tercer lliurament de la franquícia Ahora me ves. Els Quatre Genets tornen amb una nova generació d'il·lusionistes en una extraordinària aventura que conté girs sorprenents, sorpreses al·lucinants i trucs de màgia mai vistos a la gran pantalla. Ahora me ves 3 torna a reunir l'elenc original de la saga mentre incorpora noves cares joves i una dolenta d'alta volada, Veronika Vanderberg, interpretada per la nominada a l'Oscar® Rosamund Pike.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 18.00, 20.00 i 22.00 h. Festius: A les 18.00, 20.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. De divendres 28 a dijous 4, a les 20.30 h.
WICKED. PART II ★★★
- País. Estats Units. 2025. Comèdia musical. Bruixeria. Màgia. 138 minuts. Direcció: Jon M. Chu. Guió: Winnie Holzman, Dana Fox. Intèrprets: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey Sinopsi. Segona part de l'adaptació cinematogràfica del musical de Broadway. El capítol final de la història que no s'ha explicat mai de les bruixes d'Oz comença amb Elphaba i Glinda distanciades i vivint les conseqüències de les seves respectives decisions. Mentre la multitud alça el clam contra la Bruixa Malvada, totes dues hauran d'unir-se una vegada més. Amb la seva singular amistat convertida en el punt d'inflexió del seu futur, s'hauran de mirar als ulls amb honestedat i compassió per fer front a la seva transformació personal i canviar el destí de tot Oz.
- Cinemes Figueres. Laborables. A les 17.45 i 20.15 h. Festius: A les 16.00, 19.00 i 21.45 h. Dimecres 3, VOSE: A les 20.15 h.
- Cinemes Roses. Divendres 28, a les 18.10 h. Dissabte 29 i dimenge 30, a les 16.00 i 18.25 h. De dilluns 24 a dijous, a les 18.10 h.
THE RUNNING MAN ★★★
- País: Regne Unit. 2025. Acció. Ciència-ficció. 133 minuts. Direcció: Edgar Wright Guió: Michael Bacall, Edgar Wright Intèrprets: Glen Powel, William H. Macyl, Lee Pace, Josh Brolin. Sinopsi: En una societat d'un futur proper, The Running Man és el programa de més audiència de la televisió: una competició mortal en què els concursants, coneguts com a Runners, han de sobreviure 30 dies mentre són perseguits per assassins professionals. Cada moviment és retransmès a un públic assedegat de sang i cada dia que passa, la recompensa en metàl·lic és més gran. Desesperat per salvar la seva filla malalta, Ben Richards (Glen Powell), de classe treballadora, és convençut per l'encantador però despietat productor del programa, Dan Killian (Josh Brolin), perquè participi en el joc com a últim recurs. Però la rebel·lia i els instints de Ben el converteixen en un inesperat favorit dels fans i en una amenaça per a tot el sistema. A mesura que es disparen els índexs d'audiència, també ho fa el perill, i Ben ha de burlar no només els Caçadors, sinó una nació addicta a veure'l caure.
- Cinemes Figueres. Laborables. A les 17.20 h. Festius. A les 21.45 h.
- Cinemes Roses. Laborables, a les 20.40 h. Dissabte 29 i diumenge 30, a les 20.50 h.
DRÁCULA ★★★
- País: França. 2025. Terror. Fantàstic. 129 minuts. Guió i direcció: Luc Besson Intèrprets: Caleb Landry Jones, Zoë Bleu Sidel. Sinopsi: Després d'una pèrdua devastadora, el príncep Vlad II, comte Dràcula (Caleb Landy Jones), renuncia a Déu i és maleït a la vida eterna, condemnat a vagar solitari al llarg dels segles. Aquest és el relat sobre la història d'amor que no s'ha explicat mai de l'infame vampir, que desafiarà el destí i la mortalitat a la recerca del seu amor perdut.
- Cinemes Figueres. Laborables. A les 20.15 h. Festius. A les 19.20 i 21.50 h.
- Cinemes Roses. De divendres 28 a dijous 4, a les 20.45 h.
