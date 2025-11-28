Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sortim de casa!

Aquests són els 4 plans que no et pots perdre el cap de setmana del 29 i 30 de novembre a l'Alt Empordà

Hi ha propostes per a tots els gustos i preferències

Consulta l'agenda completa aquí

Mercat de Nadal a Figueres.

Mercat de Nadal a Figueres. / Ajuntament de Figueres

Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de quatre de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.

Mercat de Nadal a Figueres

Mercat de Nadal a Figueres

Tot el cap de setmana

El Nadal ja ha arribat a Figueres. Després que aquest divendres se celebri l'encesa de llums i la inauguració del mercat nadalenc a la Rambla, durant tot el cap de setmana es podran visitar les paradetes d'artesanals. El mercat enguany compta amb una vintena d’expositors amb articles nadalencs, pessebre, arbres de Nadal i alimentació, entre altres. Paral·lelament, hi haurà inflables i activitats infantils del 28 de novembre al 23 de desembre (de pagament), i activitat de pintar cares el 29 i 30 de novembre, de 17 a 20 h (gratuïta). Consulta aquí tota la programació de Nadal a Figueres.

Ambient del mercat de Nadal a la Rambla de Figueres

Ambient del mercat de Nadal a la Rambla de Figueres / Santi Coll

Festa Major de Borrassà

Festa Major de Borrassà

Tot el cap de setmana

Borrassà celebra aquest cap de setmana Sant Andreu amb una festa molt lluïda. La festa major d’hivern dura tres dies, de divendres a diumenge, amb activitats per a tots els públics en diversos escenaris del municipi. S'han programat activitats esportives, cultura, una missa amb el bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà... Consulta la programació aquí.

El bisbe de Girona, Octavi Vilà, oficia la cerimònia principal de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres

El bisbe de Girona, Octavi Vilà, oficia la cerimònia principal de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres / JORDI CALLOL

2a edició del Festival SACALLA a Camallera

2a edició del Festival SACALLA a Camallera

Dissabte 29 de novembre - 17 hores

Saus, Camallera i Llampaies celebra aquest dissabte, 29 de novembre, la segona edició del festival SACALLA, una proposta que impulsa la música com a eina de foment de la cultura i la llengua catalanes. La jornada inclourà els concerts infantils de Gil Ratataplam i Rah-Mon Roma, així com una xocolatada a la mitja part. El festival està organitzat per l'Ajuntament, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat.

Rah-Mon Roma, un dels protagonistes del festival.

Rah-Mon Roma, un dels protagonistes del festival. / Empordà

Teatre a la Jonquera: 'Honestedat', amb Míriam Iscla i Dafnis Balduz

Teatre a la Jonquera: 'Honestedat', amb Míriam Iscla i Dafnis Balduz

Dissabte 29 de novembre - 20.30 hores

La Sala Societat Unió Jonquerenca acull aquest dissabte l'obra de teatre Honestedat. El preu de l'entrada és 12 euros. L'argument de l'espectacle és el següent: Una actriu veterana es nega a rodar una escena de nu crucial, desfermant un conflicte amb el seu jove director i amic, una decisió que amenaça amb trencar la seva relació. Aquesta negativa, aparentment professional, revela un profund debat sobre l’honestedat artística, el consentiment i el poder en les relacions personals dins del món audiovisual. Un duel intens on l’amistat es posa a prova i els ideals topen amb les cures, l’estima o l’ambició.

Cartell de l'obra.

Cartell de l'obra. / Empordà

Aquest cap de setmana, a la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.

TEMES

