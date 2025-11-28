Sortim de casa!
Aquests són els 4 plans que no et pots perdre el cap de setmana del 29 i 30 de novembre a l'Alt Empordà
Hi ha propostes per a tots els gustos i preferències
Consulta l'agenda completa aquí
Us oferim una selecció de quatre de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.
Tot el cap de setmana
El Nadal ja ha arribat a Figueres. Després que aquest divendres se celebri l'encesa de llums i la inauguració del mercat nadalenc a la Rambla, durant tot el cap de setmana es podran visitar les paradetes d'artesanals. El mercat enguany compta amb una vintena d’expositors amb articles nadalencs, pessebre, arbres de Nadal i alimentació, entre altres. Paral·lelament, hi haurà inflables i activitats infantils del 28 de novembre al 23 de desembre (de pagament), i activitat de pintar cares el 29 i 30 de novembre, de 17 a 20 h (gratuïta). Consulta aquí tota la programació de Nadal a Figueres.
Tot el cap de setmana
Borrassà celebra aquest cap de setmana Sant Andreu amb una festa molt lluïda. La festa major d’hivern dura tres dies, de divendres a diumenge, amb activitats per a tots els públics en diversos escenaris del municipi. S'han programat activitats esportives, cultura, una missa amb el bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà... Consulta la programació aquí.
Dissabte 29 de novembre - 17 hores
Saus, Camallera i Llampaies celebra aquest dissabte, 29 de novembre, la segona edició del festival SACALLA, una proposta que impulsa la música com a eina de foment de la cultura i la llengua catalanes. La jornada inclourà els concerts infantils de Gil Ratataplam i Rah-Mon Roma, així com una xocolatada a la mitja part. El festival està organitzat per l'Ajuntament, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat.
Dissabte 29 de novembre - 20.30 hores
La Sala Societat Unió Jonquerenca acull aquest dissabte l'obra de teatre Honestedat. El preu de l'entrada és 12 euros. L'argument de l'espectacle és el següent: Una actriu veterana es nega a rodar una escena de nu crucial, desfermant un conflicte amb el seu jove director i amic, una decisió que amenaça amb trencar la seva relació. Aquesta negativa, aparentment professional, revela un profund debat sobre l’honestedat artística, el consentiment i el poder en les relacions personals dins del món audiovisual. Un duel intens on l’amistat es posa a prova i els ideals topen amb les cures, l’estima o l’ambició.
Aquest cap de setmana, a la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.
- Li roben 250.000 euros a l'AP-7 a l'Alt amb el mètode del punxa-rodes
- El forense Narcís Bardalet es converteix en l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes
- Una 'influencer' de l'Empordà fomenta el turisme català a Instagram amb un calendari d'advent d'escapades
- Reparen l’avaria elèctrica que ha deixat sense llum el 75% de la ciutat de Figueres
- El periodista i poeta Juan Jesús Aznar, l'home que estimava la vida, ha mort als 67 anys
- L'Empordà es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral
- Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
- Un augment de robatoris a Pau obliga a reforçar la seguretat