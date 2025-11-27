Agenda
Borrassà celebrarà Sant Andreu amb una festa molt lluïda
La festa major d’hivern durarà tres dies, de divendres a diumenge, amb activitats per a tots els públics en diversos escenaris del municipi
La Festa Major de Borrassà, en honor a Sant Andreu, començarà aquest divendres amb un tast de cerveses artesanals, a càrrec de l’Associació Borrassà Cultural, a dos quarts de vuit del vespre. Els interessats s’han d’apuntar a través del WhatsApp de l’entitat, 684 796 233, i hi ha temps fins aquest dimecres. L’esdeveniment tindrà lloc a la Sala Tramuntana o a la Sala de l’Ateneu. El preu per als socis és de 13 euros i per als no socis, 17 euros. El preu inclou 5 tastos de cervesa i pica-pica.
L’endemà, dissabte, hi haurà esports i cultura. Al camp municipal de futbol, a les sis de la tarda, disputaran el partit que enfrontarà al primer equip del Futbol Club Borrassà i el Ventalló. A la mateixa hora, a la Sala de l’Ateneu, hi haurà la representació teatral, a càrrec del grup Teló Esquinçat, que escenificarà l’obra ART, una versió mediterrània de l’original de Yasmina Reza. La fitxa artística la formen Josep Maria Surroca, en el paper de Marc; Jaume Fernández, com a Sergi, i Jordi Tubert, Ivan, sota la direcció d’Àlex Brull. L’acte és gratuït.
Visita del bisbe
Finalment, diumenge arribarà el plat fort de la festa amb activitats al matí i a la tarda. D’onze del matí a una del migdia, la plaça Major acollirà l’Espai de jocs populars i tradicionals, amb RSP Serveis de lleure. A les dotze del migdia, començarà l’ofici, que serà presidit pel bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà i, seguidament, hi haurà una ballada de sardanes amb la Cobla Selvatana. A la tarda, com a cloenda de la festa de Sant Andreu, comptaran amb un concert i ball amb l’Orquestra Selvatana, a la Sala de l’Ateneu.
