Agenda del 24 al 30 de novembre a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 24 DE NOVEMBRE
CADAQUÉS
Viure bé, sentir-se millor On: Biblioteca Quan: A les 18 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Club d’audició: El Romanticisme, a càrrec d’Oriol Casadevall, musicòleg On: Biblioteca Quan: A les 19 h.
FIGUERES
Club de lectura de narrativa, coordinat per Magda Bosch. Mar negra, de Sebastià Bennasar (Podcast de Ràdio l’Escala) On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 16.30 h.
Club de lectura experimental, coordinat per Albert Carol. La casa limón, de Corina Oproae On: Biblioteca Quan: A les 18.30 h.
LLANÇÀ
Expositor temàtic amb motiu del 25 N: Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones On: Biblioteca Quan: Del dilluns 24 al divendres 5 de desembre.
Castanyada al Centre de Dia On: Centre de dia l’Albera Cap de Creus Quan: A les 16 h.
VILAFANT
Fem cuinetes. Taller de cuina infantil i saludable On: Centre cívic del nucli antic Quan: A les 17 h.
🗓️ DIMARTS 25 DE NOVEMBRE
FIGUERES
Club de lectura juvenil coordinat per Albert Carol. Momo, de Michael Ende. Lectura vinculada a la posada en escena de Momo, de la companyia Anna Roca, el 14 de desembre On: Biblioteca Quan: A les 18 h.
Ruta Figueres, escenari literari Quan la nit mata el dia, d’Agustí Vehí, a càrrec d’Emma Casals i Xixon Heras. Places exhaurides On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18 h.
Jornada sobre violències masclistes digitals, conduïda per Montse Rigall, periodista de RTVE especialitzada en intel·ligència artifical i cap de programes de Ràdio 4 On: Auditori Convent dels Caputxins Quan: A les 18 h.
LA JONQUERA
Documental. Roser Rosés On: Porxos Centre Cultural de l’Albera Can Laporta Quan: A les 19 h. Preu: Gratuït.
LLANÇÀ
Plantada de flors liles a càrrec dels alumnes de l’Escola Pompeu Fabra On: Escola Pompeu Fabra
Exposició de frases de sensibilització i respecte a càrrec dels alumnes de l’INS Llançà amb motiu del 25N On: Casa de Cultura Quan: Tot el dia. Visitable del 25 de novembre al 2 de desembre.
Punt de Trobada - Activitat especial pel 25N. Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones On: Residència Can Marly Quan: De 17.30 a 18.30 h.
Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Lectura del manifest. Amb la participació del pubillatge llançanen On: Davant de la Casa de Cultura Quan: A les 20 h.
