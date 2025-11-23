Plans
Agenda del 24 al 30 de novembre a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 24 DE NOVEMBRE
CADAQUÉS
Viure bé, sentir-se millor On: Biblioteca Quan: A les 18 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Club d’audició: El Romanticisme, a càrrec d’Oriol Casadevall, musicòleg On: Biblioteca Quan: A les 19 h.
FIGUERES
Club de lectura de narrativa, coordinat per Magda Bosch. Mar negra, de Sebastià Bennasar (Podcast de Ràdio l’Escala) On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 16.30 h.
Club de lectura experimental, coordinat per Albert Carol. La casa limón, de Corina Oproae On: Biblioteca Quan: A les 18.30 h.
Com es passa d’una idea a un treball de recerca premiat?, amb la participació de Laia Guillaumes, guanyadora de la darrera edició del Premi de Recerca Salvador Dalí.On: Cercle Sport Figuerenc Quan: a les 19 h.
Afterwork Primer Any del Ceba. Presentació de la Plataforma de Continguts amb Dídac Lee On: Cafè del Casino Quan: A les 19.30 h.
LLANÇÀ
Expositor temàtic amb motiu del 25 N: Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones On: Biblioteca Quan: Del dilluns 24 al divendres 5 de desembre.
Castanyada al Centre de Dia On: Centre de dia l’Albera Cap de Creus Quan: A les 16 h.
VILAFANT
Fem cuinetes. Taller de cuina infantil i saludable On: Centre cívic del nucli antic Quan: A les 17 h.
🗓️ DIMARTS 25 DE NOVEMBRE
L’ESCALA
Grup de lectura Llegir el Teatre. Comentari de Dones de Ràdio, de Cristina Clemente. Conductora Magda Bosch. On: Biblioteca Víctor Català Quan: A les 18.30 h.
Manifestació contra la violència de gènere On: Des de la plaça Catalunya fins a la plaça de l’Ajuntament Quan: A les 19 h.
Lectura manifest, a càrrec de Fem Sororitat i homenatge a les víctimes On: Plaça de l’Ajuntament Quan: A les 19.30 h. Per a més informació aquí
FIGUERES
Club de lectura juvenil coordinat per Albert Carol. Momo, de Michael Ende. Lectura vinculada a la posada en escena de Momo, de la companyia Anna Roca, el 14 de desembre On: Biblioteca Quan: A les 18 h.
Ruta Figueres, escenari literari Quan la nit mata el dia, d’Agustí Vehí, a càrrec d’Emma Casals i Xixon Heras. PLACES EXHAURIDES. On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18 h.
Jornada sobre violències masclistes digitals, conduïda per Montse Rigall, periodista de RTVE especialitzada en intel·ligència artifical i cap de programes de Ràdio 4. Conferència inaugural de Bruno Pérez Juncà, expert en ciberseguretat, formador i divulgador, que introduirà els principals riscos, formes de violència i mecanismes de vulneració que es produeixen en l’entorn digital. Taula rodona integrada per tres professionals que aportaran les seves perspectives complementàries:
- Maria Victoria Fernández Arias, jutgessa degana del Partit Judicial de Figueres i titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm.4, que oferirà la visió jurídica i abordatge des del Codi Penal.
- Albert Oliveras Ventura, cap de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d’Esquadra de l’ABP Figueres, que exposarà aspectes de la prevenció, seguretat i actuació policial.
- Antònia Guerrero Benítez, psicòloga i psicoterapeuta especialitzada en gènere amb més de vint anys d’experiència, que abordarà les conseqüències psicològiques i les necessitats d’atenció per a les víctimes de violències masclistes digitals. Totes les intervencions posaran el focus en proporcionar claus d’autodefensa digital, eines pràctiques de protecció i orientacions per saber com actuar davant situacions de violència en l’entorn digital. On: Auditori Convent dels Caputxins Quan: A les 18 h.
Espectacle de dansa La Ventafocs, de Sergey Prokófiev, des del Royal Ballet de Londres On: Sala La Cate Quan: A les 20.15 h. Preu: Entrada general: 15 € Socis de La Cate: 10 € Majors de 65 anys: 12 €.
Projecció de Sigue volando, amb Cineclub Diòptria. En VOSE. Pel·lícula japonesa del 2023, parlada en japonès, amb guió i direcció de Takuya Katô i interpretada per Mugi Kadowaki, Kentarō Tamura Sinopsi: Després de la sobtada mort de la seva amant, Watako torna a la seva vida de casada guardant-se per a ella mateixa el seu passat d’infidelitat. Però quan ressorgeixen les emocions que creia haver enterrat, decideix enfrontar-se a la realitat. On: Catcinemes Quan: A les 20.30 h.
LA JONQUERA
Documental. Roser Rosés. Aquest documental de Josep Puy (UAB) narra la història de l’activista pels drets humanans Roser Rosés, que l’any 1938, amb 12 anys, va ser enviada pels seus pares a l’URSS per salvar-la de la Guerrra Civil espanyola, on va haver de quedar-se fins al 1947, ja que el país no mantenia relacions diplomàtiques amb l’Espanya franquista On: Porxos Centre Cultural de l’Albera Can Laporta Quan: A les 19 h. Preu: Gratuït.
LLANÇÀ
Plantada de flors liles a càrrec dels alumnes de l’Escola Pompeu Fabra On: Escola Pompeu Fabra
Exposició de frases de sensibilització i respecte a càrrec dels alumnes de l’INS Llançà amb motiu del 25N On: Casa de Cultura Quan: Tot el dia. Visitable del 25 de novembre al 2 de desembre.
Punt de Trobada - Activitat especial pel 25N. Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones On: Residència Can Marly Quan: De 17.30 a 18.30 h.
Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Lectura del manifest. Amb la participació del pubillatge llançanen On: Davant de la Casa de Cultura Quan: A les 20 h.
EL PORT DE LA SELVA
Dins els actes del 25N. Il·luminació de l'església per un món lliure de violències sexuals Quan: A les 18 h.
ROSES
Espectacle de dansa La cenicienta, de Sergey Prokófiev, des del Royal Ballet de Londres On: Cinemes Roses Quan: A les 20.15 h.
🗓️ DIMECRES 26 DE NOVEMBRE
BÀSCARA
25N. Escape Room. Desactiva el maclisme On: Paller d'en Xirau (Espai Jove) Quan: De 17 a 18 h. Activitat gratuïta per a joves de 12 a 16 anys (només empadronats a Bàscara).
BORRASSÀ
Berenar ball amb La Band Gogh On: Sala Ateneu Quan: A les 18 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Cine. El insulto, presentació a càrrec de Marina Giner Pons. Pel·lícula libanesa de l'any 2017.És un drama judicial dirigit per Ziad Doueiri i protagonitzat per Adel Karam, Kamel El Basha, Christine Choueiri Sinopsi: Toni, cristià libanès, rega les plantes del balcó. Una mica d'aigua es vessa accidentalment al cap de Yasser, palestí i capatàs d'una obra. Aleshores esclata una baralla. Yasser, furiós, insulta Toni. Ell, ferit al seu orgull, decideix portar l'assumpte davant la justícia. Comença així un llarg procés en què el conflicte prendrà una dimensió nacional, enfrontant palestins i cristians libanesos. On: Capella del Convent de Santa Clara Quan: A les 18 h.
L’ESCALA
Grup de Lectura en veu alta. Lectura de Jane Eyre, d’Emily Brönte versió lectura fàcil. Dirigit als alumnes de català de l’Escola d’adults de l’Escala, nivell B2. A càrrec de Gemma Porcel, tècnica de Normalització Lingüística On: Biblioteca Víctor Català Quan: A les 16 h.
FIGUERES
Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Com fer-se milionari abans que mori l’àvia. Pel·lícula tailandesa de l'any 2024, en versió original subtitulada al català, dirigida per Pat Boonnitipat. Sinopsi: Un jove egoista i obsessionat amb els diners descobreix que la seva àvia està malalta i hi veu una oportunitat d'or: deixar enrere la seva vida de streamer per cuidar-la i assegurar-se la seva fortuna. Però el que semblava un pla senzill es complica quan s'adona que la dona és molt més astuta i difícil de manipular del que esperava. A més, haurà d'enfrontar-se a altres membres de la família, igual de decidits a fer-se amb l'herència. Mentre lluita per guanyar-se el favor de l’àvia, el jove es trobarà amb una inesperada sorpresa: potser la veritable riquesa no està en els diners, sinó en la relació amb la seva àvia On: La Cate Quan: A les 18 h. Preu: Entrada general: 4 €. Socis de La Cate: 3 €.
Club de lectura fàcil, coordinat per Yolanda Alcalá. Orgull i prejudici, de Jane Austen (versió de Teresa Broseta). 250 Anys del naixement de Jane Austen On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18 h.
Club de lectura "Llegir el teatre", coordinat per Magda Bosch. Quatre dones i el sol, de Jordi Pere Cerdà On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19 h.
LLANÇÀ
Obra de teatre No solo duelen los golpes, de Pamela Palenciano. Monòleg autobiogràfic de Pamela Palenciano, actriu, comunicadora i activista feminista, que comparteix la seva pròpia experiència en una relació de parella marcada per la violència masclista. Amb una posada en escena que combina humor, ironia i emoció, l’autora ens convida a reflexionar sobre les violències quotidianes i els estereotips que sostenen la desigualtat On: Casa de Cultura Quan: A les 10.30 h. A porta tancada, dirigit a l’alumnat de l’ESO.
🗓️ DIJOUS 27 DE NOVEMBRE
CADAQUÉS
A Cadaqués, oli i peix. Taller de cuina per aprendre receptes tradicionals cadaquesenques Quan: A les 18.30 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Taller Bibliomakers. Els nostres primers robots. Robòtica amb Lego Wedo, de 6 a 9 anys On: Biblioteca Quan: A les 16.30 h.
L’ESCALA
Taller Formació TIC. La nostra salut i les noves tecnologies (2) - Apps d’emergència i d’hàbits saludables On: Biblioteca Víctor Català Quan: A les 10 h.
Grup de lectura infantil Paraules Juganeres. Comentari d’El vent entre els salzes, de Kenneth Grahame. Conductora Margarita Vidal. On: Biblioteca Víctor Català Quan: A les 17 h.
Grup de lectura El Petit Príncep. Comentari de la novel·la Ànimes honrades, de Grazia Deledda. Conductora Margarita Vidal. Amb l’assistència de Laia Regincós, editora de l’editorial Ela Geminada On: Biblioteca Víctor Català Quan: A les 17 h.
FIGUERES
Cicle de conferències "Peces d’un puzle geopolític en construcció: elements per a la reflexió global", a càrrec de Javier Albarracín Corredor, professor a Blanquerna - Universitat Ramon Llull i consultor. Encara queda espai pel poder tou (soft power) en un món dur? On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 hores.
Taller de teatre amb objectes amb Elena Romero On: Aula de Teatre del Teatre el Jardí Quan: A les 18.30 hores.
150è aniversari de la mort de Pep Ventura. Conferència Dalí i Pep Ventura, amb la participació de la musicòloga gironina Anna Costal On: Cercle Sport Figuerenc Quan: A les 19 h.
Projecció del documental Mama. Aquesta producció està protagonitzada per la Gemma Guzmán, pacient de càncer de mama metastàtic, que ens convida a endinsar-nos en el seu dia a dia, marcat per la convivència amb la malaltia, l'energia i la determinació On: La Cate Quan: A les 19 h.
Converses entorn de la Madona de Portlligat. Quan l’àtom es fa art: Dalí, física nuclear i somnis fragmentats. Ponent: Jordi Díaz-Marcos On: Teatre-Museu Dalí Quan: A les 19.15 h.
Projecció de Sigue volando, amb Cineclub Diòptria. En VOSE. Pel·lícula japonesa del 2023, parlada en japonès, amb guió i direcció de Takuya Katô i interpretada per Mugi Kadowaki, Kentarō Tamura Sinopsi: Després de la sobtada mort de la seva amant, Watako torna a la seva vida de casada guardant-se per a ella mateixa el seu passat d’infidelitat. Però quan ressorgeixen les emocions que creia haver enterrat, decideix enfrontar-se a la realitat. On: Catcinemes Quan: A les 20.30 h.
LLANÇÀ
Cinema a Llançà: Projecció de la pel·lícula The disaster artist, de James Franco. Pel·lícula dels Estats Units de 2017. És una comèdia del cinema dins del cinema, basada en fets reals. Sinopsi: Narra la història real de la producció de la pel·lícula The Room, que ha estat considerada com “una de les pitjors pel·lícules de la història”. Dirigida el 2003 per Tommy Wiseau, The Room s'ha estat projectant en sales -completament plenes- per tot Amèrica del Nord des de fa més d'una dècada. The Disaster Artist és una comèdia sobre dos inadaptats a la recerca d'un somni. Quan el món els rebutja, decideixen fer la seva pròpia pel·lícula, un film meravellosament espantós gràcies als moments involuntàriament còmics, les trames disperses i les terribles interpretacions. On: Casa de Cultura Quan: A les 18 h. Preu: Gratuït.
Acte de benvinguda als nous empadronats/des al muncipi On: Espai Tramuntana (Casa del Mar) Quan: A les 18 h.
Taller: Per Nadal, Gastronomia Blava On: Espai GastroMar (Casa del Mar). Aquest Nadal, posa a taula el millor del mar. El peix de llotja és una opció saborosa, saludable i sostenible que forma part del nostre patrimoni gastronòmic. I sí, també pot lluir com a protagonista dels àpats festius a bon preu. A l’Espai Gastromar celebrem una sessió on aprendrem a cuinar-lo amb creativitat i senzillesa. Quan: A les 19 h. Preu: Gratuït. Places limitades.
🗓️ DIVENDRES 28 DE NOVEMBRE
BORRASSÀ
Festa Major de Sant Andreu. Tast de cervesa artesana a càrrec de Limbik On: Sala Tramuntana o Sala de l’Ateneu Quan: A les 19.30 h. Preu: 13 €, socis; 17 €, no socis. Inclou 5 tastos de cerveses i pica-pica.
CADAQUÉS
Petits grans artistes. Escriptura creativa On: Biblioteca Quan: A les 17 h.
Cicle Gaudí On: Teatre Art i Joia Quan: A les 18 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Biblionadons La Filomena busca el Tió, a càrrec de Pengim-penjam. Fins a 3 anys. On: Biblioteca Quan: A les 17.30 h.
Concert comentat. Conxita Badia, cantada i explicada On: Biblioteca Quan: A les 19 h.
Dia Internacional per a l’Erradicació de la Violència envers les Dones. Lectura del Manifest 25N i, tot seguit, De les esquerdes neixen flors, a càrrec del Col·lectiu El Paller On: Convent de Sant Agustí Quan: A les 20 h. Preu: Gratuït.
FIGUERES
Donació de sang On: Centre cívic Creu de la Mà Quan: De 16 a 21 h.
Contes per a nadons (- 3 anys). Contes de l’osset Elies, a càrrec d'Assumpta Mercader On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 17 i 18 h.
Caseta màgica On: A la part baixa de la Rambla Quan: De 17 a 20 h. De divendres a diumenge, del 28 de novembre al 21 de desembre l dilluns 22 i dimarts 23 de desembre.
Aparició d’en Fumera i la Nadalina On: Rambla Quan: A les 17.45 h
Inauguració del Mercat de Nadal i encesa de les llums nadalenques al costat de l’arbre de 16,5 metres de la placeta baixa (enguany més alt, amb un canvi d’il·luminació i s’hi podrà passar per
sota). L'acte comptarà amb la participació prèvia de les corals de l’escola Sant Pau i de l’Institut Ramon Muntaner On: Rambla Quan: A les 18 h. Fins al 24 de desembre.
Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya. Documental My maysoon. Because beloved ones never leave, de Batoul Karbijha. Batoul decideix que fer una pel·lícula sobre el que va passar a la seva germana Maysoon, que va desaparèixer al mar Mediterrani fa anys, és l'única manera d'afrontar un dolor tan gran que ningú de la seva família en pot parlar. El cinefòrum serà a càrrec de Txell Bragulat. Les projeccions seran en versió original subtitulades al català. On: La Cate Quan: A les 18 h.
Conferència sobre els 150 anys de ciutat (1875-2025). Quines dretes per a la nova ciutat?, a càrrec d’Albert Testart Guri, historiador, llicenciat en Filosofia i Lletres, Ciències Polítiques i Sociologia On: Seu històrica del Casino Menestral Figuerenc Quan: A les 19.30 h.
"El Xispassu". Festa d’encesa dels llums de Nadal organitzat per El Cafetó, ja impulsor del “Xupinassu” per les Fires i Festes de la Santa Creu On: El Cafetó Quan: A les 20 h.
LLANÇÀ
Anem a buscar el Tió Màgic On: Esplanada de l’Escola Pompeu Fabra Quan: A les 16 h. Sortida als Jardins de la Residència Can Marly Quan: Tot seguit.
Escape Room feminista. Posa’t a prova en aquest joc d’enigmes i reptes on el treball en equip és clau per avançar. Una manera dinàmica i divertida de reflexionar sobre la igualtat i els valors On: Espai Jove (de 12 a 29 anys) Quan: A les 16.30 h.
Inflables per a la mainada On: Plaça Major Quan: De 16.30 a 19.30 h.
Arribada del Tió gran i seguidament, encesa de llums de Nadal. On: Plaça Major Quan: A les 18 h. El Tió arriba a Llançà i serà exposat a la plaça Major fins el 24 de desembre, dia de la cagada.
Trobada del Club de Lectura Infantil Avançat per comentar Nas de pallasso, de Miquel Desclot On: Casa de Cultura Quan: A les 18.15 h.
ROSES
Visita guiada al Port de pesca i a la subhasta del peix de Roses On: Port de pesca Quan: A les 16.30 h. Idiomes: Català, castellà, anglès i francès. Preu: 6 € adults, 3,5 € nens a partir de 6 anys.
Taller-espectacle de màgia. Trucs per protegir la teva identitat digital. Password! Qui ets?, a càrrec de Pol Pavo. Per a nens i nenes de 5è i 6è de primària On: Biblioteca Jaume Vicens Vives Quan: A les 18 h.
Encesa de llums de Nadal. Parlaments i encesa de llums i, tot seguit, actuació de la Coral del Centre Escolar Empordà i ZUMBamics On: Plaça Catalunya Quan: A les 19 h.
Representació d’El tigre, una comèdia de Ramon Madaula amb Mercè Martínez i David Olivares. Un reconegut especialista en desenvolupament personal -altrament dit “coach”- ha de fer-se unes fotografies per un suplement dominical. La fotògrafa encarregada està passant per un mal moment personal. El coach intenta transmetre-li positivitat amb tota mena de receptes motivacionals, ella és molt incrèdula. Esdeveniments fatídics irrompen en la vida del coach; aleshores, aquest, no sabrà com aplicar-se ell mateix els receptes que amb tanta convicció prescrivia a la fotògrafa On: Teatre Municipal Quan: A les 20.30 h. Preu: 15 €.
🗓️ DISSABTE 29 DE NOVEMBRE
AGULLANA
Documental. No, no quiero. Lectura del manifest pel Dia Internacional contra la Violència de Gènere On: Sala polivalent Quan: A les 18.30 h.
BORRASSÀ
Festa Major de Sant Andreu. Obra de teatre Art, a càrrec del grup de teatre Teló Esquinçat On: Sala de l’Ateneu Quan: A les 18 h. Preu: Gratuït.
CADAQUÉS
Es nostro poble. La vida secreta des masos de cap de Creus. On: Pàrquing des Mas de Sa Perafita Quan: A les 9.30 h.
Teatre. No et vesteixis per sopar On: Teatre Art i Joia Quan: A les 18 h. Preu: Taquilla Inversa a benefici de la Fundació Hospital de Cadaqués.
CAMALLERA
2a edició del Festival Sacalla. Concert infantil amb Gil Ratataplam i Rah-Mon Roma. A la mitja part hi haurà xocolatada On: Pavelló Municipal de Camallera Quan: A les 17 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Taller Aperitius de Nadal, a càrrec del cuiner Quim Serra On: Espai Alberes Quan: De 10 a 12 h. Cal inscripció prèvia.
VI Cicle de Teatre EMPORI. Dia Internacional per a l’Erradicació de la Violència envers les Dones. Teatre Sota teràpia, a càrrec del Grup de Teatre Esplais On: Convent de Sant Agustí Quan: A les 18 h. Preu: Gratuït.
L’ESCALA
Ruta Víctor Català - El Clos de Pastor i el Cementiri Mariner. La ruta comença al Clos del Pastor, on es podrà conèixer aquest nou espai dedicat a l'escriptora, el qual també té com objectiu reivindicar i fer descobrir altres facetes seves menys conegudes, com poden ser la pintura, el dibuix, l'escultura o la passió per l'arqueologia. Després, la ruta continuarà fins al cementiri mariner on és enterrada Caterina Albert - Víctor Català On: Clos del Pastor Quan: A les 10.30 h. Preu: 6 €.
Obra de Teatre Social: ARA JO!, a càrrec de Les Emporderades. Les Emporderades presenten una obra de Teatre Social sobre la violència masclista, amb la direcció de Mariona Bosch i Beti Espanyol. On: Sala polivalent municipal Quan: A les 19.30 h. Més informació aquí
FIGUERES
Donació de sang On: Casa Cultural d’Andalusia Quan: De 10 a 14 i de 16 a 20.30 h.
Fem un estel de Nadal. Amb el suport de la Fundació Altem podràs crear el teu estel amb materials reciclats On: Museu del Joguet de Catalunya Quan: A les 11 h. Preu: 3 €.
Ruta Josep Pla a Figueres. Itinerari turístic i cultural guiat que convida a descobrir la relació especial de l’escriptor Josep Pla (1897-1981) amb la ciutat i amb els seus personatges
il·lustres On: Pel centre de la ciutat (inici davant l’Institut Ramon Muntaner) Quan: A les 11 h. Preu: Entrades entre 6 i 8 euros (gratuït als menors de 10 anys) al web
visitfigueres.entradasdemuseos.com i presencialment a l’Oficina de Turisme (plaça de l’Escorxador).
Hora del conte (+ 3 anys). Vull ser com soc. Creixent amb Art. Amb intèrpret de llengua de signes, amb la col·laboració de l’Associació Gironina de Sords On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 12 h.
Visita comentada a l’exposició Metamorfosis, a càrrec de Daynara Arias Diaz, Joana Carreras Comas i Paula Quintana Ruiz, comissàries de l’exposició On: Museu de l’Empordà Quan: A les 18 h.
Concert de Gospel Tramunt.cor On: Rambla (Mercat de Nadal) Quan: A les 18 h.
Representació de La brama del cérvol, de la Cia. La Calòrica. Un vell hotel de muntanya enmig del no-res. Alguns han vingut des de molt lluny per sentir la majestuosa brama del cérvol; totes les guies ho descriuen com una experiència única. Històries múltiples, personatges que es creuen: uns estan paralitzats pel sentiment de buidor, d’altres necessiten escapar del soroll... Però tots estan sols al món, o això és el que es pensen. Mentrestant, van passant els dies i encara ningú ha sentit la brama dels cérvols On: Teatre el Jardí Quan: A les 20 h. Preu: 22 €.
LA JONQUERA
Teatre. Honestedat, amb Míriam Iscla i Dafnis Balduz. Una actriu veterana es nega a rodar una escena de nu crucial, desfermant un conflicte amb el seu jove director i amic, una decisió que amenaça amb trencar la seva relació. Aquesta negativa, aparentment professional, revela un profund debat sobre l’honestedat artística, el consentiment i el poder en les relacions personals dins del món audiovisual. Un duel intens on l’amistat es posa a prova i els ideals topen amb les cures, l’estima o l’ambició On: Sala Societat Unió Jonquerenca Quan: A les 20.30 h. Preu: 12 €.
LLANÇÀ
Trobada del Club de Lectura Infantil Inicial per comentar L’arbre i jo, de Blanca Bravo On: Casa de Cultura Quan: A les 10 h.
Taller infantil. Escull la teva aventura amb la I.A. Taller presencial per treballar la I.A a càrrec de Gra de Sorra. Un taller per llegir, imaginar i escriure històries amb l’ajuda de la intel·ligència artifi-cial. Què passaria si els llibres “Escull la teva aventura” els escrivissis tu? En aquest taller, decideixes el camí… i també el crees, amb l’ajuda de la lectura, la imaginació i una eina d’intel·ligència artificial que et guia pas a pas On: Casa de Cultura Quan: A les 11.30 h.
Tallers mariners: Nusos. Anima’t a conèixer i aprendre els diferentes nusos, veuràs que hi ha moltes combinacions possibles On: Espai GastroMar (Casa del Mar) Quan: A les 11.30 h.
Ballada de sardanes amb la cobla Principal d’Olot On: Plaça Major Quan: A les 17 h.
Acte d’atorgament de la distinció Llançanenc/a de l’any 2025. La distinció de Llançanenc/a de l’any s’ha creat amb la finalitat de premiar especials mereixements, serveis extraordinaris, treballs valuosos i l’excel·lència en qualsevol dels aspectes cultural, social, polític, o per premiar aportacions singulars al municipi de Llançà i donar-ne públic coneixement On: Casa de Cultura Quan: A les 19 h.
EL PORT DE LA SELVA
Contes i llegendes de Nadal amb la Cia. La Minúscula. El Nadal per si sol ja és època d'històries i relats, que s’expliquen al voltant d’una taula, al costat d’un pessebre o davant d’una llar de foc. Nosaltres també tenim ganes de fer un dia en família! No us preocupeu per res, nosaltres ens encarreguem de portar una maleta plena d’històries d’arreu i una altra plena dels objectes i decoracions propis d’aquests dies. Aquesta festa no ens la perdem per res! Vine a passar una estona divertida escoltant llegendes i contes relacionats amb el Nadal. T'hi esperem! On: Biblioteca Quan: A les 17 h.
TORROELLA DE FLUVIÀ
Xerrada. El Fluvià Nàutic, un llarg i vergonyós conflicte, a càrrec dels membres del Grup en Defensa de la Gola del Fluvià, Joan Medard i Catalina Victory, advocada. També es projectarà un vídeo de 4’ 14’’ i fotos de l’actualitat On: Sala d’exposicions Quan: A les 20 h.
VILAFANT
Hora del Conte amb Bel Contes On: El Cau Quan: A les 11 h.
🗓️ DIUMENGE 30 DE NOVEMBRE
BORRASSÀ
Festa Major de Sant Andreu. Espai de jocs populars i tradicionals, amb RSP Serveis de lleure On: Plaça Major Quan: D’11 a 13 h.
Ofici solemne presidit pel bisbe de Girona Fra Octavi Vilà i, seguidament, sardanes On: A l’església i a la plaça Quan: A les 12 h.
Concert i ball amb l’orquestra Selvatana On: Sala de l’Ateneu Quan: A les 18 h.
CADAQUÉS
Festival Daltabaix Vermut Musical On: Terrassa de la Societat l’Amistat Quan: A les 12.30 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
ENFARINA’t, descobreix l’Ecomuseu Farinera On: Ecomuseu Farinera Quan: A les 12 h. Preu: 5 €.
Dia Internacional per a l’Erradicació de la Violència envers les Dones. Teatre - Ara jo!, a càrrec de Les Emporderades On: Convent de Sant Agustí Quan: A les 18 h. Preu: Gratuït.
L’ESCALA
Commemoració del centenari de la publicació del llibre El meravellós desembarcament dels grecs a Empúries, de Manel Brunet. Conferència sobre el llibre, a càrrec de Francesc Montero, director de la Fundació Josep Pla On: Alfolí de la Sal Quan: A les 12 h.
FIGUERES
Representació de Tres en un banc (la trilogia), amb Alfons Gumbau, Jaume Alsina i Salvador Torres On: La Cate Quan: A les 12 hores.
Ball amb Quim Coll On: Sala de Ball Erato Quan: A les 17.30 h.
Ball amb Frank Rojo On: Cercle Sport Figuerenc Quan: A les 17.30 h.
Concert. Guillem Roma i la Cobla Marinada. Presentació de l’EP Platja tropical. Una suma inèdita entre el músic Guillem Roma i la Cobla Marinada porta el so de la cobla cap a nous universos experimentant amb l’electrònica o el món de les orquestres de principis del s. XX On: Teatre el Jardí Quan: A les 18 h. Preu: 15 €.
LA JONQUERA
Visita guiada i portes obertes. MUME i búnquers de la Jonquera (1943). On: Museu Memorial de l’Exili Quan: D’11 a 13.30 h.
Cinexic. Phantom Boy. CineXic és un programa d’impuls del cinema infantil en català a través d’un circuit de sales arreu del territori. Una programació estable de pel·lícules infantils en català per a tota la família. Un misteriós gàngster desfigurat fereix Alex, un inspector de policia que el segueix. Immobilitzat a l’hospital, Alex es fa amic de Léo, un noi d’onze anys que té el poder de sortir del cos. Com un fantasma, invisible per a tothom, alça el vol i passa a través dels murs… On: Porxos Centre Cultural de l’Albera Can Laporta Quan: A les 17.30 h. Preu: Gratuït.
LLANÇÀ
Ball de saló amb Dani On: Residència Can Marly Quan: A les 18 h.
ROSES
Concert benèfic de la Fundació Roses Contra el Càncer. Vivat, Viena! (United Symphony Orchestra, Uniso) On: Teatre Municipal Quan: A les 18 h. Preu: 20 €.
SANT CLIMENT SESCEBES
Presentació del llibre Totes les olors del món, de Neus Safont, a càrrec de Clara Camps i l’autora On: Rectoria Quan: A les 11 hores.
VILABERTRAN
Ball amb Xavi On: Sala de Ball Quan: A les 18 hores.
VILAFANT
Bicicletada. Ruta cicloturística del Manol On: Plaça Major de Vilafant Quan: A les 9 h.
