Arts escèniques
La colla Dolça Tardor proposa un viatge entre la sarsuela i el musical
La quarantena d’integrants del grup pujaran a l’escenari del Teatre de Figueres per interpretar vint-i-sis números musicals, aquest diumenge 23 de novembre
"Un any més i ja en van vint-i-quatre", remarca Ita Custey. Al seu costat Rosa M. Malé, la seva mare i impulsora de la colla Dolça Tardor, assegura que mai hauria imaginat arribar fins aquí. Aquella aventura que van iniciar vuit persones amb ella al capdavant, ara en mou una quarantena sota la direcció d’Ita Custey. L’últim muntatge, que han titulat De la sarsuela al musical i que es fa aquest diumenge 23 de novembre, a les cinc de la tarda, al Teatre de Figueres, connecta els dos gèneres, però sobretot recupera i dignifica la sarsuela que abans era molt popular entre el públic, principalment el que ha anat seguint al grup fidelment tots aquests anys i al qual Rosa M. Malé agraeix de tot cor.
Ita Custey reconeix que cada nou espectacle o cada nou número "costa molt més". De fet, ara ja li està donant voltes al de l’any vinent. Pel d’aquest diumenge, però la colla presentarà vint-i-sis números musicals, una desena dels quals seran estrenes. La resta es recuperen d’edicions anteriors, però duts a escena per nous intèrprets. "Hi ha musicals a Madrid que fa quinze anys que es fan", puntualitza Malé. "Si no ho féssim així, ens hauríem de dedicar només a això", afegeix Custey.
El públic podrà gaudir d’algunes de les sarsueles més conegudes com La mazurca de las sombrillas, La boda de Luís Alonso o La verbena de la Paloma, mentre que de musicals no poden faltar títols mítics com Grease, Mamma Mia, Chicago o Full Monty. "Sempre intentem combinar números que agradin a gent de diferents edats", admet Custey. També volen seduir amb una escenografia creada amb cartells dels musicals protagonitzats pels mateixos artistes, i un vestuari molt variat que canvia a cada número. "No només passen coses a l’escenari, també dins". En aquest sentit, hi ha artistes que actuen a deu o dotze números.
Valor intergeneracional
Un dels aspectes a destacar de la colla és el seu valor intergeneracional. En aquest sentit, els seus integrants tenen entre quatre i vuitanta-set anys que és l’edat de Malé qui, diumenge, presentarà el muntatge. "La gent gran i la gent jove poden fer projectes junts i és un enriquiment. Nosaltres sempre ens hem avingut bé, hi ha molt respecte per la gent més gran i, a més, ho celebrem, tot això ens uneix més", expliquen. Un exemple el representen els més petits de la colla, de quatre i sis anys, la tercera generació d’una mateixa família que pugen a l’escenari. Al seu costat, la mare i els avis. "Quan vam començar, vam posar una llavor i ara collim els fruits", valora Rosa M. Malé.
