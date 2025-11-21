Oci
Programació de cinemes del 21 al 27 de novembre a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
OLÍVIA I EL TERRATRÈMOL INVISIBLE ★★★
País: Espanya. 2025. Animació. Amistat. 71 minuts. Direcció: Irene Iborra Guió: Irene Iborra, Maite Carranz, Júlia Prats Sinopsi: L'Olívia, el seu germà petit Tim i la seva mare Íngrid són expulsats de casa i han de començar de zero en un altre barri. Mentre l'Íngrid fa malabars per resoldre la situació, l'Olívia s'inventa una fantasia protectora per al seu germà i per a ella: tot allò que viuen no és real, estan rodant una pel·lícula. Però aquesta invenció tindrà conseqüències inesperades. Afortunadament, al seu voltant es formarà una nova i pintoresca família amb la qual viuran rocambolesques aventures. Entre rialles, plors, màgia i amistat descobriran que són els increïbles herois quotidians de les seves pròpies vides.
Cinemes Figueres. Laborables: A les 18.00 h. Festius: A les 16.00 i 17.30 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
SIGUE VOLANDO ★★★★
- País: Japó. 2023. Drama. 83 minuts. Idioma: Japonès Guió i direcció: Takuya Katô Intèrprets: Mugi Kadowaki, Kentarō Tamura, Shōta Sometani, Haru Kuroki Sinopsi: Després de la sobtada mort de la seva amant, Watako torna a la seva vida de casada guardant-se per a ella mateixa el seu passat d’infidelitat. Però quan ressorgeixen les emocions que creia haver enterrat, decideix enfrontar-se a la realitat.
- Cinemes Figueres. Cineclub Diòptria. VOSE. Dimarts 25 i dijous 27: A les 20.30 h.
🎞️ CINEMA CINC, CINEMA EN CATALÀ A 3 €
COM ENSINISTRAR UN DRAC ★★★★
- País. Estats Units. 2025. Aventures. Fantàstica. 125 minuts. Guió i direcció: Dean DeBlois. Intèrprets: Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker Sinopsi. A l'escarpada Illa Mema, on víkings i dracs han mantingut una amarga enemistat durant generacions, Hipo és un noi diferent dels altres. L'enginyós i subestimat fill del cap Estoic l'Immens desafia segles de tradició fent-se amic de Desdentao, un temut drac Fúria Nocturna. El seu insospitat enllaç revelarà la veritable naturalesa dels dragons, posant a prova els fonaments de la societat vikinga. En companyia de la ferotge i ambiciosa Astrid i Bocón, l'estrafolari ferrer del poble, Hipo planta cara a un món dividit per la por i la incomprensió. Però quan sorgeix una ancestral amenaça que posa en perill tant vikings com dracs, l'amistat de Hipo amb Desdentao es convertirà en la clau per forjar un nou futur. Junts hauran de recórrer el delicat camí cap a la pau, volant més enllà dels límits dels seus mons i redefinint per sempre el significat de ser un heroi i un líder.
- Cinemes Figueres. Dissabte 22 i diumenge 23: A les 16.00 h.
EL GRAN PREMI: A TOT GAS ★★★
- País. Alemanya. 2025. Animació. Comèdia infantil. 98 minuts. Direcció: Waldemar Fast. Guió: Kirstie Falkous, Jeffrey Hylton, John T. Reynolds, Ben-Alexander Safier, Joe Vitale. Intèrprets. Gemma Arterton, Thomas Brodie-Sangster Sinopsi. Edda somia convertir-se en pilot de carreres. Inesperadament, el desig es fa realitat: aquest passa de ser un parc d'atraccions en decadència a un circuit de competició! Amb el seu ídol, el pilot Ed, afrontarà els desafiaments del Gran Premi d'Europa i descobrirà un complot per sabotejar la cursa. Aconseguiran salvar la competició i evitar el tancament del parc?
- Cinemes Roses. Dissabte 22 i diumenge 23: A les 16.05 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
AHORA ME VES 3 ★★★
- País: Estats Units. 2025. Intriga. Crim. Màgia. 112 minuts. Direcció: Ruben Fleischer Guió: Seth Grahame-Smith, Gavin James, Michael Lesslie, Eric Singer. Intèrprets: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Rosamund Pike. Sinopsi: Tercer lliurament de la franquícia Ahora me ves. Els Quatre Genets tornen amb una nova generació d'il·lusionistes en una extraordinària aventura que conté girs sorprenents, sorpreses al·lucinants i trucs de màgia mai vistos a la gran pantalla. Ahora me ves 3 torna a reunir l'elenc original de la saga mentre incorpora noves cares joves i una dolenta d'alta volada, Veronika Vanderberg, interpretada per la nominada a l'Oscar® Rosamund Pike.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.30, 19.50 i 22.00 h. Festius: A les 15.30, 17.40, 19.50 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Laborables, a les 18.20 i 20.30 h. Dissabte 22 i diumenge 23, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h.
WICKED. PART II ★★★
- País. Estats Units. 2025. Comèdia musical. Bruixeria. Màgia. 138 minuts. Direcció: Jon M. Chu. Guió: Winnie Holzman, Dana Fox. Intèrprets: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey Sinopsi. Segona part de l'adaptació cinematogràfica del musical de Broadway. El capítol final de la història que no s'ha explicat mai de les bruixes d'Oz comença amb Elphaba i Glinda distanciades i vivint les conseqüències de les seves respectives decisions. Mentre la multitud alça el clam contra la Bruixa Malvada, totes dues hauran d'unir-se una vegada més. Amb la seva singular amistat convertida en el punt d'inflexió del seu futur, s'hauran de mirar als ulls amb honestedat i compassió per fer front a la seva transformació personal i canviar el destí de tot Oz.
- Cinemes Figueres. Atmos. Laborables. A les 17.45 i 20.15 h. Festius: A les 16.00, 19.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 21, a les 18.15 i 20.45h. Dissabte 22, a les 16.05, 19.00 i 22.00 h. Dissabte 23, a les 16.05 i 19.00 h. Del dilluns 24 al dimecres 26, a les 18.15 i 20.45 h. Dijous 27, a les 18.15 h. VOSE, a les 20.45 h.
THE RUNNING MAN ★★★
- País: Regne Unit. 2025. Acció. Ciència-ficció. 133 minuts. Direcció: Edgar Wright Guió: Michael Bacall, Edgar Wright Intèrprets: Glen Powel, William H. Macyl, Lee Pace, Josh Brolin. Sinopsi: En una societat d'un futur proper, The Running Man és el programa de més audiència de la televisió: una competició mortal en què els concursants, coneguts com a Runners, han de sobreviure 30 dies mentre són perseguits per assassins professionals. Cada moviment és retransmès a un públic assedegat de sang i cada dia que passa, la recompensa en metàl·lic és més gran. Desesperat per salvar la seva filla malalta, Ben Richards (Glen Powell), de classe treballadora, és convençut per l'encantador però despietat productor del programa, Dan Killian (Josh Brolin), perquè participi en el joc com a últim recurs. Però la rebel·lia i els instints de Ben el converteixen en un inesperat favorit dels fans i en una amenaça per a tot el sistema. A mesura que es disparen els índexs d'audiència, també ho fa el perill, i Ben ha de burlar no només els Caçadors, sinó una nació addicta a veure'l caure.
- Cinemes Figueres. Laborables. A les 17.20, 19.20 i 22.00 h. Festius. A les 16.00, 19.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 21, a les 18.15, 20.45 i 22.35 h. Dissabte 22, a les 16.00, 18.30, 21.00 i 22.35 h. Dissabte 23, a les 16.00, 18.30 i 21.00 h. Del dilluns 24 al dijous 27, a les 18.15 i 20.45 h.
DRÁCULA ★★★
- País: França. 2025. Terror. Fantàstic. 129 minuts. Guió i direcció: Luc Besson Intèrprets: Caleb Landry Jones, Zoë Bleu Sidel. Sinopsi: Després d'una pèrdua devastadora, el príncep Vlad II, comte Dràcula (Caleb Landy Jones), renuncia a Déu i és maleït a la vida eterna, condemnat a vagar solitari al llarg dels segles. Aquest és el relat sobre la història d'amor que no s'ha explicat mai de l'infame vampir, que desafiarà el destí i la mortalitat a la recerca del seu amor perdut.
- Cinemes Figueres. Laborables. A les 17.20, 19.30 i 22.00 h. Festius. A les 16.00, 19.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 21 i dissabte 22, a les 20.10 i 22.35 h. Diumenge 23 i dilluns 24, a les 20.30 h. Dimecres 26 i dijous 27, a les 20.30 h.
POPEL (CENIZAS) ★★★
- País: República Txeca. 2025. Documental biogràfic. Holocaust. 87 minuts. Direcció: Oier Plaza Gartzia Guió: Garazi Velasco del Pino Sinopsi: Una carta oblidada porta Antón Gandarias a investigar el desconegut destí del seu oncle, Anjel Lekuona, capturat pels nazis després de fugir a l'exili durant la Guerra Civil Espanyola. Paral·lelament, Unai Egia, després de llegir la novel·la de Javier Cercas L'impostor, emprèn la seva pròpia recerca: descobrir què va passar amb Enric Moner, un altre deportat que va patir els horrors dels camps de concentració nazis. L'atzar travessa els camins d'Antón i Unai, que, en unir les investigacions, descobreixen que les vides dels seus familiars estan entrellaçades per dates i llocs en comú. Junts, aconsegueixen revelar la increïble història de František Suchý i el seu fill, que van arriscar les seves vides i van desafiar el règim nazi des del crematori de Praga per salvar les cendres de més de 2.000 víctimes. Després de ser descoberta la seva impressionant gesta, tots els membres de la família van complir penes de presó. Vuitanta anys després, aquesta troballa extraordinària connecta el passat amb el present i treu a la llum un capítol omès de la nostra història, revelant que les restes dels deportats reposen avui en un mausoleu de Praga. Aquest llargmetratge documental no només és un tribut als herois anònims, sinó una crida a preservar la memòria d'aquells que mai no haurien d'haver estat oblidats.
- Cinemes Figueres. Del divendres 21 al dimecres 26. VOSE. A les 18.00 h.
EXTINCIÓ ★★★
- País. Malàisia. 2025. Animació. Comèdia infantil. 85 minuts. Direcció: Moahmad Javad Jannati, Hadi Mohammadian, Behnoud Nekooei. Guió: Ali Ramezan. Sinopsi. Un jove fan dels superherois entaula una improbable amistat amb un tigre en perill d'extinció després d'ensopegar amb ell durant un pícnic al bosc, cosa que dona lloc a una arriscada missió de rescat.
- Cinemes Figueres. Festius. En català: A les 16.00 i 18.00 h.
JUJUTSU KAISEN: EJECUCIÓN ★★★
- País: Japó. 2025. Manga. Terror. Fantàstic. 90 minuts. Direcció: Shōta Goshozono Guió: Hiroshi Seko Sinopsi: Pel·lícula recopilatòria de la sèrie anime Jujutsu Kaisen 2, que compila l'arc argumental Shibuya Incident i els primers 2 episodis de la seva seqüela Jujutsu Kaisen 3: The Culling Game Part 1. Seqüela de la pel·lícula anime Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death.
- Cinemes Figueres. Laborables, fins al dimecres 26. VOSE. A les 18.00, 20.00 i 22.00 h. Festius. VOSE. A les 18.15, 20.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Del divendres 21 al dijous 27 dijous. VOSE. A les 18.20 h.
TODOS LOS LADOS DE LA CAMA ★★
- País: Espanya. 2025. Comèdia musical. 112 minuts. Direcció: Samantha López Speranza Guió: Carlos del Hoyo, Irene Bohoyo Intèrprets: Ernesto Alterio Pilar Castro, Jan Buxaderas, Lucía Caraballo. Sinopsi: Després de dècades sense veure's, Javier (Ernesto Alterio) i Carlota (Pilar Castro) s'enfaden molt quan descobreixen que els seus fills Óscar (Jan Buxaderas) i Julia (Lucía Caraballo) planegen casar-se. ¿Qui a la seva edat té una relació heteronormativa i exclusiva el 2025 amb tot allò que els queda per experimentar? És que no els han ensenyat res com a pares? Ni Paula (Natalia Verbeke), mare d'Òscar; ni Rafa (Alberto San Juan), convertit en guru contra les relacions tòxiques; ni Pilar (María Esteve), wedding planner; ni el seu amic Carlos (Secun de la Rosa), serveixen de molta ajuda a Javier i Carlota en el seu propòsit ferm d'impedir el casament. I encara que Julia i Óscar pertanyen a una generació en què l'amor, el sexe i les relacions són més lliures i respectuoses que les dels seus pares, les estratagemes miserables de Javier i Carlota posen tot potes enlaire a mesura que la data del casament s'acosta. Perquè per més que tots hagin explorat tots els costats del llit, en l'amor i el sexe l'única certesa és que ningú no sap res.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 19.45 i 22.00 h. Festius: A les 19.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Laborables: A les 18.20 h. Festius: A les 16.05 i 18.20 h.
LA LARGA MARCHA ★★★
- País: Estats Units. 2025. Terror. Distopia. Adolescència. 108 minuts. Direcció: Francis Lawrence Guió: J. T. Mollner. Intèrprets: Cooper Hoffman, David Jonson, Judy Greer. Sinopsi: En un futur distòpic, cent adolescents participen en una brutal competició coneguda com "La llarga marxa”, on han de caminar sense descans: si s'aturen o redueixen la velocitat de la marxa, moren. Només un sobreviurà. Adaptació cinematogràfica de la novel·la de Stephen King.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 19.45 i 22.00 h. Festius: A les 19.45 i 22.00 h.
PREDATOR: BADLANDS ★★★
- País: Estats Units. 2025. Ciència-ficció. Acció. 107 minuts. Direcció: Dan Trachtenberg. Guió: Dan Trachtenberg, Patrick Aison Intèrprets: Elle Fanning, Dimitrius Koloamatangi. Sinopsi: Un jove Predator marginat del seu clan troba un aliat improbable en el seu viatge a la recerca de l'adversari definitiu.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.40, 20.00 i 22.00 h. Festius: A les 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 21 i dissabte 22, a les 20.30 i 22.35 h. Del diumenge 23 al dijous 27, a les 20.30 h.
- Un celler de l'Empordà, entre els millors del món
- L’autora que alerta sobre la 'normalització de l’islamisme a Figueres' presenta avui el seu llibre a la Biblioteca
- Lladó compra l'antiga fàbrica de guants per generar ocupació i crear habitatge: 'No volem ser un poble dormitori
- La història de gran humanitat que s'amagava rere el destí tràgic del figuerenc Enric Moner
- Agafar el tren a l'Empordà, sinònim de retards i incivisme: "Tenim punts negres que són focus de conflicte i inseguretat"
- El món literari català suma una nova editorial independent amb seu a Cadaqués
- “Lluitar contra l’islamisme no és racisme, és defensar la llibertat”: el testimoni de Hanan Serroukh, a Figueres
- Nova oportunitat per a "l'esquelet" de l'Eixample de Figueres amb 15 nous habitatges